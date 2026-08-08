Mekke Anlaşması’nın ardından Suudi Arabistan’daki simge yapılar Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bayraklarıyla aydınlatıldı
Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerindeki önemli yapılar ve kuleler, Mekke Müşterek Savunma Anlaşması'nın imzalanması dolayısıyla Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, dün Mekke Müşterek Savunma Anlaşmasını imzaladı.
Anlaşmayla üç ülke, toprak bütünlüklerini ve güvenliklerini koruma, karşı karşıya kalabilecekleri tehditlere karşı ortak hareket etme ve savunma alanındaki iş birliğini güçlendirme konusunda mutabakata vardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti kapsamında imzalanan anlaşma, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki stratejik savunma ortaklığının güçlendirilmesi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
Anlaşmanın imzalanmasının ardından Suudi Arabistan'da gece boyunca yapı ve simgelerle Türkiye ve Pakistan bayrakları yansıtıldı. Adeta görsel bir şölen oluştu.
Başkent Riyad başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarındaki gösteriler, üç ülke arasında imzalanan tarihi anlaşmaya yönelik büyük coşkuyu yansıttı.
ÜÇ ÜLKENİN BAYRAKLARI AYNI ANDA GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI
Suudi Arabistan'daki simge yapılar, anlaşmanın üç ülke açısından taşıdığı öneme dikkat çekmek amacıyla Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın ulusal bayraklarıyla ışıklandırıldı.