Kentlerdeki görsel şölen, Mekke Müşterek Savunma Anlaşması'na yönelik kamuoyundaki memnuniyet ve coşkunun bir yansıması olarak değerlendirildi.

Anlaşmayla Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın ortak güvenliğin güçlendirilmesi, bölgesel ve küresel ölçekte barış ve istikrarın desteklenmesi ve daha güvenli ve müreffeh bir gelecek için birlikte hareket etme iradesi ortaya konuldu.

TARİHİ BAĞLAR SAVUNMA İŞ BİRLİĞİYLE GÜÇLENİYOR Üç ülkenin tarihi ve köklü ilişkilerine, ortak değerlere ve İslam dünyasındaki dayanışmaya vurgu yapılan kutlamalar, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki ilişkilerin yeni bir boyut kazandığını ortaya koydu.

Mekke Anlaşması'nın, üç ülke arasındaki kardeşlik bağlarının yanı sıra ortak stratejik çıkarlar ve yakın askeri iş birliği anlayışı üzerine inşa edildiği belirtildi.

Anlaşma, üç ülkenin savunma ve güvenlik alanındaki koordinasyonunu daha ileri taşımayı hedefleyen önemli bir adım olarak öne çıkıyor.