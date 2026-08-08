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Mekke Anlaşması’nın ardından Suudi Arabistan’daki simge yapılar Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bayraklarıyla aydınlatıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerindeki önemli yapılar ve kuleler, Mekke Müşterek Savunma Anlaşması'nın imzalanması dolayısıyla Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı.

Mekke Anlaşması’nın ardından Suudi Arabistan’daki simge yapılar Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bayraklarıyla aydınlatıldı 1

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, dün Mekke Müşterek Savunma Anlaşmasını imzaladı.

Anlaşmayla üç ülke, toprak bütünlüklerini ve güvenliklerini koruma, karşı karşıya kalabilecekleri tehditlere karşı ortak hareket etme ve savunma alanındaki iş birliğini güçlendirme konusunda mutabakata vardı.

Mekke Anlaşması’nın ardından Suudi Arabistan’daki simge yapılar Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bayraklarıyla aydınlatıldı 2

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti kapsamında imzalanan anlaşma, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki stratejik savunma ortaklığının güçlendirilmesi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Mekke Anlaşması’nın ardından Suudi Arabistan’daki simge yapılar Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bayraklarıyla aydınlatıldı 3

Anlaşmanın imzalanmasının ardından Suudi Arabistan'da gece boyunca yapı ve simgelerle Türkiye ve Pakistan bayrakları yansıtıldı. Adeta görsel bir şölen oluştu.

Mekke Anlaşması’nın ardından Suudi Arabistan’daki simge yapılar Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bayraklarıyla aydınlatıldı 4

Başkent Riyad başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarındaki gösteriler, üç ülke arasında imzalanan tarihi anlaşmaya yönelik büyük coşkuyu yansıttı.

Mekke Anlaşması’nın ardından Suudi Arabistan’daki simge yapılar Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bayraklarıyla aydınlatıldı 5

ÜÇ ÜLKENİN BAYRAKLARI AYNI ANDA GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI

Suudi Arabistan'daki simge yapılar, anlaşmanın üç ülke açısından taşıdığı öneme dikkat çekmek amacıyla Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın ulusal bayraklarıyla ışıklandırıldı.

Mekke Anlaşması’nın ardından Suudi Arabistan’daki simge yapılar Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bayraklarıyla aydınlatıldı 6

Kentlerdeki görsel şölen, Mekke Müşterek Savunma Anlaşması'na yönelik kamuoyundaki memnuniyet ve coşkunun bir yansıması olarak değerlendirildi.

Mekke Anlaşması’nın ardından Suudi Arabistan’daki simge yapılar Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bayraklarıyla aydınlatıldı 7

Anlaşmayla Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın ortak güvenliğin güçlendirilmesi, bölgesel ve küresel ölçekte barış ve istikrarın desteklenmesi ve daha güvenli ve müreffeh bir gelecek için birlikte hareket etme iradesi ortaya konuldu.

Mekke Anlaşması’nın ardından Suudi Arabistan’daki simge yapılar Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bayraklarıyla aydınlatıldı 8

TARİHİ BAĞLAR SAVUNMA İŞ BİRLİĞİYLE GÜÇLENİYOR

Üç ülkenin tarihi ve köklü ilişkilerine, ortak değerlere ve İslam dünyasındaki dayanışmaya vurgu yapılan kutlamalar, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki ilişkilerin yeni bir boyut kazandığını ortaya koydu.

Mekke Anlaşması’nın ardından Suudi Arabistan’daki simge yapılar Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bayraklarıyla aydınlatıldı 9

Mekke Anlaşması'nın, üç ülke arasındaki kardeşlik bağlarının yanı sıra ortak stratejik çıkarlar ve yakın askeri iş birliği anlayışı üzerine inşa edildiği belirtildi.

Mekke Anlaşması’nın ardından Suudi Arabistan’daki simge yapılar Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bayraklarıyla aydınlatıldı 10

Anlaşma, üç ülkenin savunma ve güvenlik alanındaki koordinasyonunu daha ileri taşımayı hedefleyen önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Mekke Anlaşması’nın ardından Suudi Arabistan’daki simge yapılar Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bayraklarıyla aydınlatıldı 11

O yapılar böyle görüntülendi.

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