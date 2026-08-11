Mekke anlaşmasıyla bölgede "sıfır terör" hedefi! Bölgesel dizaynda yeni dönem: Kilit ülke Türkiye

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması, savunmada caydırıcılığı ve terörle mücadelede ortak hareketi esas alıyor. Orta Doğu’nun terörden arındırılması hedefi ve bölgede "sıfır terör" anlayışının nasıl hayata geçirileceği A Haber’de masaya yatırıldı. Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, yeni bölgesel denklemde Türkiye’nin kritik rolüne dikkat çekerken, Gazeteci Ekrem Kızıltaş ise Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması nedeniyle enerji ihracatında zorlanan Suudi Arabistan’ın Türkiye’yi önemli bir fırsat olarak gördüğünü belirtti.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın 7 Ağustos tarihinde imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması İslam coğrafyasında coşkuyla karşılanırken, küresel denklemdeki güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Erdoğan Suudi Arabistanda Mekke anlaşmasını imzaladı ERDOĞAN SUUDİ ARABİSTAN'DA MEKKE ANLAŞMASINI İMZALADI Anlaşma, savunma ve caydırıcılık esasına dayanırken bir ülkeye yapılan olası bir saldırının tüm taraflara karşı yapılmış kabul edilecek. İran ve Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in bölgedeki işgal politikası ile Orta Doğu ateş çemberine çevrilirken Mekke Paktı ile birlikte bölgede terörün maşa olarak kullanılmasının önüne geçilecek. MEKKE ANLAŞMASINDA HANGİ MADDELER YER ALIYOR? Üç ülkenin ortak güvenliğini ve kolektif caydırıcılık kapasitesini artıracak.

Savunma sanayii iş birliği ile askerî birlikte çalışabilirliği ileri taşıyacak.

Başta terör örgütleri olmak üzere ortak güvenliğimizi tehdit eden tüm unsur ve yapılara karşı mücadelede iş birliği ve eş güdümü güçlendirecek.

Bölgede barış, huzur ve istikrarın korunmasına kritik katkılar sağlayacak. BÖLGESEL DİZAYNDA KİLİT ÜLKE TÜRKİYE

A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Memleket Meselesi programında terörsüz bir bölgenin Orta Doğu'ya sağlayacağı kazanımlar ve Mekke Ortak Savunma Anlaşmasının detayları uzman isimler tarafından değerlendirdi.

BÖLGESEL DİZAYNDA YENİ DÖNEM Türkiye'nin jeopolitik konumuna ve son dönemdeki değişimine dikkat çeken akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, "Soğuk Savaş bittikten sonra Türkiye'de konuşulan bir mevzu var, etrafımız ateş çemberi. Dört bir yanımızda savaşlar var. Şu an itibarıyla Balkanlar sakin. Dünya bir transformasyon geçiriyor, bir değişim geçiriyor ve bunun bir yansıması olarak da biz bölgeyi ve içeriyi yeniden dizayn etme çabası içerisindeyiz. Bu konuda kayda değer bir mesafe de aldık" sözlerini kaydetti.

Akademisyen İrfan Kaya Ülger, Türkiye'nin terörle mücadelede olağaüstü güçle yurt içi ve sınır dışında operasyonlarını kararlılıkla yürüttüğü belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) TERÖRLE MÜCADELEDE TÜRK ORDUSUNUN GÜCÜ Türkiye'nin hem sahada hem masada gösterdiği kararlılığa değinen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, "Türkiye inisiyatif kullandı ve olağanüstü ölçüde deneyim kazandı. Türk ordusu sadece Türkiye içinde değil, aynı zamanda Irak'ta, Suriye'de ve sınır ötesi bölgelerde bu terör yapılanmasıyla mücadele etti. Diplomasiyi etkili bir şekilde kullandık. Kıbrıs davasını tüm dünyaya anlatma ve oradaki problemleri Türkiye'nin çıkarları çerçevesinde izah etme çabasındayız" şeklinde konuştu. Ülger ayrıca, küresel aktörlerin bölgeyi bir "tampon bölge" olarak gördüğünü belirterek, "ABD, Avrupa Birliği, Rusya ve Çin bu tampon bölgeyi kendi çıkarlarına göre yönlendirmek istiyor. Kullandıkları enstrümanlardan birisi de terör yapılanması" sözleriyle küresel oyunu deşifre etti. "TERÖRE KARŞI KARARLILIĞIMIZI SONUNA KADAR KORUDUK" Terör örgütlerinin dış güçler tarafından nasıl desteklendiğini aktaran Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, "En elverişli enstrüman bu yapılanma. Bunu etrafımızdaki ülkelerdeki rejimler de kullandı. Öte taraftan Avrupa'daki ülkeler, Sovyetler Birliği ve arkasından Rusya Federasyonu da bu yapılanmayı bölgeyi dizayn ederken kendi çıkarları çerçevesinde kullandı. Hakan Fidan'ın çeşitli açıklamaları var; müttefikimiz ABD, terör yapılanmasına 50 bin TIR destek veriyor. Bundan hep şikayetçi olduk ama kararlılığımızı sonuna kadar koruduk" ifadelerini kullandı. Ülger, Orta Doğu projesinin artık Türkiye'ye rağmen değil, Türkiye'nin belirlediği çerçevede ilerlediğini aktardı.