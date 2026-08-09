Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma paktı, İslam dünyasında coşkuyla karşılandı. Müslüman ülkeler, anlaşmanın stratejik anlamda büyük önem taşıdığını vurgularken memnuniyetlerini de dile getirdi.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında önceki gün imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması, İslam dünyasında memnuniyetle karşılandı. Çok sayıda ülke, söz konusu anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirirken bunun tarihi ve stratejik bir adım olduğunu kaydetti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın imzasıyla yayımlanan açıklamada, söz konusu anlaşma üç ülkenin bölgesel ve uluslararası işbirliğinin temellerini güçlendirme konusundaki kararlılığını yansıtan önemli bir stratejik adım olarak nitelendirildi.

Anlaşmanın bölge ve İslam dünyasında güvenlik ve istikrarın desteklenmesi açısından temel bir dayanak oluşturduğu ifade edilen açıklamada, artan güvenlik tehditleri karşısında ortak hareket etme, üye ülkeler arasında dayanışma ve ortaklık anlayışını güçlendirme iradesinin önemine vurgu yapıldı.

TARİHİ BİR ADIM

Anlaşmayı memnuniyetle karşılayan Bahreyn Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Bu anlaşma, eşit taraflar arasında stratejik bir ortaklıktır. Her ülke, bölgede ve dünyada güvenlik ve istikrarı koruma yönündeki samimi niyetinden hareketle, kendi yetenekleri doğrultusunda katkıda bulunacaktır" ifadelerine yer verildi.

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada ise "Bu anlaşma, Müslüman ülkeler arasında güvenliğin yanı sıra istikrar ve işbirliğini güçlendirme açısından önem arz ediyor" denildi. Somali, anlaşmayı kolektif güvenlik ve savunma işbirliğini güçlendirmeye yönelik tarihi bir adım olarak nitelendirdi.

GÜVENLİK ŞEMSİYESİ