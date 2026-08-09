CANLI YAYIN

İslam dünyasında dönüm noktası! Mekke Savunma Anlaşması: Üç büyük güç tek çatı altında

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İslam dünyasında dönüm noktası! Mekke Savunma Anlaşması: Üç büyük güç tek çatı altında

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, İslam dünyasında geniş yankı uyandırdı. İslam İşbirliği Teşkilatı ile çok sayıda ülke, anlaşmanın bölgesel güvenlik, istikrar ve dayanışma açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma paktı, İslam dünyasında coşkuyla karşılandı. Müslüman ülkeler, anlaşmanın stratejik anlamda büyük önem taşıdığını vurgularken memnuniyetlerini de dile getirdi.

İslam dünyasında dönüm noktası! Mekke Savunma Anlaşması: Üç büyük güç tek çatı altında - 1

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında önceki gün imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması, İslam dünyasında memnuniyetle karşılandı. Çok sayıda ülke, söz konusu anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirirken bunun tarihi ve stratejik bir adım olduğunu kaydetti.

İslam dünyasında dönüm noktası! Mekke Savunma Anlaşması: Üç büyük güç tek çatı altında - 2

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın imzasıyla yayımlanan açıklamada, söz konusu anlaşma üç ülkenin bölgesel ve uluslararası işbirliğinin temellerini güçlendirme konusundaki kararlılığını yansıtan önemli bir stratejik adım olarak nitelendirildi.

İslam dünyasında dönüm noktası! Mekke Savunma Anlaşması: Üç büyük güç tek çatı altında - 3

Anlaşmanın bölge ve İslam dünyasında güvenlik ve istikrarın desteklenmesi açısından temel bir dayanak oluşturduğu ifade edilen açıklamada, artan güvenlik tehditleri karşısında ortak hareket etme, üye ülkeler arasında dayanışma ve ortaklık anlayışını güçlendirme iradesinin önemine vurgu yapıldı.

İslam dünyasında dönüm noktası! Mekke Savunma Anlaşması: Üç büyük güç tek çatı altında - 4

TARİHİ BİR ADIM

Anlaşmayı memnuniyetle karşılayan Bahreyn Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Bu anlaşma, eşit taraflar arasında stratejik bir ortaklıktır. Her ülke, bölgede ve dünyada güvenlik ve istikrarı koruma yönündeki samimi niyetinden hareketle, kendi yetenekleri doğrultusunda katkıda bulunacaktır" ifadelerine yer verildi.

İslam dünyasında dönüm noktası! Mekke Savunma Anlaşması: Üç büyük güç tek çatı altında - 5

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada ise "Bu anlaşma, Müslüman ülkeler arasında güvenliğin yanı sıra istikrar ve işbirliğini güçlendirme açısından önem arz ediyor" denildi. Somali, anlaşmayı kolektif güvenlik ve savunma işbirliğini güçlendirmeye yönelik tarihi bir adım olarak nitelendirdi.

İslam dünyasında dönüm noktası! Mekke Savunma Anlaşması: Üç büyük güç tek çatı altında - 6

GÜVENLİK ŞEMSİYESİ

  • Middle East Monitor'de yer alan haberde, bölge ülkelerinin Arabistan-Türkiye-Pakistan savunma anlaşmasını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.
  • Middle East Eye'ın yayımladığı "Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan savunma anlaşması imzaladı" haberinde de anlaşmanın "dünyanın en büyük üç Müslüman ülkesini ilk kez tek bir güvenlik şemsiyesi altında birleştirdiğine" dikkat çekildi.
  • Katar merkezli Al Jazeera, "Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye, bölgede karışıklıklar sürerken bir savunma anlaşması imzaladı" başlığıyla anlaşmayı gördü.
  • Al Arabiya, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgenin önde gelen üç askeri gücünü bir araya getirdiğini kaydetti.
Bakan Fidandan Mekke Anlaşması mesajıBakan Fidandan Mekke Anlaşması mesajı BAKAN FİDAN'DAN MEKKE ANLAŞMASI MESAJI
Suudi Arabistan’da Türkiye ve Pakistan bayraklarıSuudi Arabistan’da Türkiye ve Pakistan bayrakları SUUDİ ARABİSTAN'DA TÜRKİYE VE PAKİSTAN BAYRAKLARI
Asıl güç diplomatik caydırıcılık!Asıl güç diplomatik caydırıcılık! "ASIL GÜÇ DİPLOMATİK CAYDIRICILIK!"
Mekke Anlaşması üzerinden kirli algıMekke Anlaşması üzerinden kirli algı MEKKE ANLAŞMASI ÜZERİNDEN KİRLİ ALGI
Mekke Anlaşması dünya basınında geniş yankı uyandırdıMekke Anlaşması dünya basınında geniş yankı uyandırdı MEKKE ANLAŞMASI DÜNYA BASININDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
Sonraki Haber
Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın