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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan Mekke Anlaşması'na imza! Başkan Erdoğan'dan net mesaj

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan Mekke Anlaşması'na imza! Başkan Erdoğan'dan net mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik resmi çalışma ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'a gitti. Riyad temasları dahilinde Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldiği açıklandı. Kritik zirvede Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında her üç ülkenin de toprak bütünlüğünü korumak, ulusal güvenliğini sağlamak ve ortak tehditleri engellemek amacıyla tarihi bir Mekke Anlaşması imzalandığı bildirildi. Üç ülkenin imzaladığı tarihi savunma anlaşması küresel alanda geniş yankı uyandırırken, Hindistan basını üçlü savunma anlaşmasını okuyucularına "Islamic NATO" başlığıyla duyurdu. Başkan Erdoğan ise anlaşmanın tüm kardeş ülkelerin katılımına açık olduğu mesajını verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in gerçekleştirdiği zirvede, 3 ülke arasında ortak savunma anlaşması imzalandığı duyuruldu. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yönelik saldırı, hepsine saldırı kabul edilecek.

Bu canlı anlatım sayfasında, Mekke Anlaşması'na ilişkin son gelişmeler, liderlerden gelen açıklamalar, dünya basınının tepkileri, anlaşmanın öne çıkan maddeleri ve bölgesel etkileri anbean aktarıldı.

İŞTE ANLAŞMAYLA İLGİLİ ANBEAN GELİŞMELER

Başkandan Suudi Arabistan çıkarmasıBaşkandan Suudi Arabistan çıkarması BAŞKAN'DAN SUUDİ ARABİSTAN ÇIKARMASI

CANLI ANLATIM

17:04

BAŞKAN ERDOĞAN: TÜM BÖLGEMİZ İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI RABB’İMDEN NİYAZ EDİYORUM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman’ın davetine icabetle Mekke-i Mükerreme’ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan şu ifadelere yer verdi: "Bugün Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman’ın nazik davetine icabetle Mekke-i Mükerreme’ye bir ziyaret gerçekleştirdik.

Ziyaretimde aziz kardeşlerim Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’le bir araya geldik.

Bu vesileyle üç ülke olarak Ortak Savunma Anlaşması imzaladık.

Kolektif caydırıcılığı temel alan bu anlaşma, güvenlik ve savunma iş birliğimizin ilerletilmesine, savunma sanayisinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacaktır.

BM Şartı’nın 51’inci maddesinde tanımlanan savunma hakkını da teyit eden anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır.

Türkiye, bölgesel sahiplenme vizyonu doğrultusunda çatışma ve krizlerin uluslararası hukuka saygı temelinde, diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu kararlılıkla sürdürecektir.

Ziyaretimizin, istişarelerimizin ve imzaladığımız anlaşmanın tüm bölgemiz için hayırlara vesile olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum."

 

15:46

BURHANETTİN DURAN'DAN MEKKE ANLAŞMASI AÇIKLAMASI: TARİHî BİR ADIM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin değişen ve karmaşıklaşan küresel güvenlik ortamında dost ve kardeş ülkelerle kurduğu stratejik iş birliklerini sürdürdüğünü ifade etti.

Duran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekte barışa, güvenliğe ve istikrara katkı sunmaya devam ettiğini belirtti.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na değinen Duran, söz konusu düzenlemenin ortak tarihin, köklü kardeşlik bağlarının ve dayanışma anlayışının stratejik bir zeminde daha da güçlendirilmesi bakımından tarihî bir nitelik taşıdığını vurguladı.

"HİÇBİR ÜLKE HEDEF ALINMIYOR"

Burhanettin Duran, anlaşmanın herhangi bir ülkeyi hedef almadığını, ortak güvenliğin ve kolektif caydırıcılığın güçlendirilmesini amaçladığını ifade etti.

Açıklamada, savunma sanayisi alanındaki iş birliğinin artırılmasının ve askerî birlikte çalışabilirlik kapasitesinin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Duran, bu çerçevede anlaşmanın bölgesel barışa ve istikrara katkı sağlayacağını kaydetti.

"KARDEŞ MİLLETLERİN ORTAK İRADESİ"

Duran, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın ortaya koyduğu iş birliğinin, zor dönemlerde birbirlerinin yanında yer alan kardeş milletlerin ortak değerlerini yansıttığını söyledi.

Mekke'de imzalanan anlaşmanın üç ülke için hayırlı olmasını temenni eden Duran, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki kardeşlik ilişkilerinin ve stratejik ortaklığın daha da güçlenmesini diledi.

14:18

MEKKE ANLAŞMASI'NIN DETAYLARI PAYLAŞILDI: İŞTE MADDELER

Mekke'de Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın temel çerçevesine ilişkin ayrıntılar paylaşıldı. Açıklamada, anlaşmanın tamamen savunma niteliği taşıdığı, herhangi bir ülkeyi hedef almadığı ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesini amaçladığı vurgulandı.

Mekke Anlaşması'nın ayrıntıları açıklandı: İşte ortak savunma düzenlemesinin temel maddeleri

Buna göre anlaşma, herhangi bir ülkeyi hedef almayan, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde bölgesel ve küresel barışın, istikrarın ve refahın korunmasını amaçlayan savunma odaklı bir iş birliği modeli olarak tanımlandı.

 

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan Mekke Anlaşması'na imza! Başkan Erdoğan'dan net mesaj - 1

Açıklamada, üç ülkeden herhangi birine yönelik silahlı saldırının bütün taraflara yapılmış bir saldırı olarak kabul edileceği belirtildi. Bununla birlikte, ortak caydırıcılığın güçlendirilmesi ve bölgesel güvenlik tehditlerine karşı ortak mücadele zemininin oluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Anlaşmanın, üç ülke arasındaki savunma sanayisi iş birliğini geliştirmeyi, askerî birlikte çalışabilirliği artırmayı ve tarafların birbirlerinin güvenliğine yönelik karşılıklı taahhütlerini güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Metinde, düzenlemenin mevcut ittifakların yerine geçmeyeceği, başka anlaşmaları ortadan kaldırmayacağı ve bölgedeki diğer ülkelerin katılımına açık olacağı vurgulandı.

Ayrıca anlaşmanın, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi kapsamında ortak savunma, meşru müdafaa ve karşılıklı güvenlik ilkelerine dayandığı ifade edildi.

 

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan Mekke Anlaşması'na imza! Başkan Erdoğan'dan net mesaj - 2

TÜRKİYE AÇISINDAN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Paylaşılan bilgi notunda, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölge açısından tarihî bir nitelik taşıdığı ve bölgesel güvenlik mimarisinin yeniden şekillenmesinde önemli bir rol üstleneceği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin başka çatışmaların tarafı hâline gelmeyeceği, buna karşılık değişen uluslararası güvenlik ortamında iş birliği seçeneklerini çeşitlendireceği ifade edildi.

Anlaşmanın, küresel deniz ticaret yollarının güvenliğine, enerji tedarik süreçlerine ve ekonomik istikrara katkı sunmasının beklendiği kaydedildi.

Bilgi notunda, anlaşmaya katılımın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her bölgesel krize müdahil olacağı anlamına gelmediği vurgulanırken, kuvvet kullanımı ve askerî operasyonlara ilişkin kararların anayasal çerçeve ve ulusal karar mekanizmaları doğrultusunda alınacağı belirtildi.

Metinde ayrıca, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin ortak tarih, inanç, kardeşlik ve dayanışma bağları üzerine kurulu olduğu ifade edildi. Buna göre Anadolu, Hicaz ve İslamabad arasında kurulan iş birliği hattının tarihî sorumlulukların günümüzdeki stratejik bir yansıması olduğu değerlendirmesine yer verildi.

14:08

İLK ORTAK AÇIKLAMA: BİR ÜLKEYE SALDIRI 3 ÜLKEYE YAPILMIŞ SAYILACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ortak savunma anlaşmasının ayrıntılarını açıkladı. Anlaşma, taraf ülkelerden birine yönelik silahlı saldırının üç ülkenin tamamına yapılmış sayılmasını öngörüyor.

MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI'NDA İMZALAR TAMAM

MEKKE'DE TARİHİ ZİRVE: TÜRKİYE, SUUDİ ARABİSTAN VE PAKİSTAN ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASINI İMZALADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ortak savunma anlaşmasına ilişkin ortak bildiriyi yayımladı.

Açıklamaya göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif'in katılımıyla Mekke'deki Safa Sarayı'nda düzenlenen zirvede Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Liderler, görüşmeler sırasında üç ülke arasındaki siyasi, askerî ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra bölgesel güvenlik meselelerini de ele aldı.

ORTAK SAVUNMA MEKANİZMASI KURULACAK

Ortak bildiride, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki tarihî ilişkiler, kardeşlik bağları, ortak stratejik çıkarlar ve savunma alanındaki iş birliklerinin daha da güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Liderlerin, kolektif güvenliği güçlendirmek, bölgede ve küresel ölçekte barış ile istikrarı desteklemek ve güvenli bir gelecek inşa etmek amacıyla ortak savunma anlaşmasına imza attığı ifade edildi.

"BİR ÜLKEYE SALDIRI, ÜÇ ÜLKEYE YAPILMIŞ SAYILACAK"

Anlaşmanın en dikkat çekici maddesi ise ortak savunma ilkesi oldu.

Ortak bildiride, üç ülkeden herhangi birine yönelik silahlı saldırının bütün taraflara yapılmış bir saldırı olarak kabul edileceği vurgulandı.

Anlaşmanın ayrıca savunma sanayisi, askerî eğitim, istihbarat paylaşımı, sınır güvenliği ve ortak operasyon planlaması gibi alanlarda iş birliğini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi.

BAŞKA ÜLKELERE DE AÇIK OLACAK

Türk yetkililer, anlaşmanın herhangi bir ülkeyi hedef almadığını, tamamen savunma amaçlı bir nitelik taşıdığını ve ilerleyen dönemde bölgedeki diğer ülkelerin de bu yapıya katılabileceğini ifade etti.

Üçlü mekanizmanın, Orta Doğu'nun güvenlik mimarisini yeniden şekillendirebilecek en önemli diplomatik adımlardan biri olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

13:59

İŞTE ANLAŞMADAN İLK KARELER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten Mekke Anlaşması'na ilişkin ilk kareler geldi.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan Mekke Anlaşması'na imza! Başkan Erdoğan'dan net mesaj - 3

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan Mekke Anlaşması'na imza! Başkan Erdoğan'dan net mesaj - 4

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan Mekke Anlaşması'na imza! Başkan Erdoğan'dan net mesaj - 5

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan Mekke Anlaşması'na imza! Başkan Erdoğan'dan net mesaj - 6

13:47

TÜRKİYE'DEN ÜÇLÜ SAVUNMA PAKTI AÇIKLAMASI: HİÇBİR ÜLKE HEDEF ALINMIYOR

Türk yetkililer, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma paktına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Yetkililer, anlaşmanın tamamen savunma niteliği taşıdığını ve taraf devletlerin yalnızca savunma alanında karşılıklı destek sağlamasını öngördüğünü belirtti.

BÖLGEDEKİ DİĞER ÜLKELERİN KATILIMINA AÇIK

Açıklamada, paktın herhangi bir ülkeye veya bölgesel aktöre karşı oluşturulmadığı vurgulanırken, anlaşmanın bölgedeki diğer ülkelerin katılımına da açık olduğu ifade edildi.

Yetkililer, söz konusu düzenlemenin mevcut ikili veya çok taraflı anlaşmaların yerine geçmeyeceğini, bu anlaşmaları geçersiz kılmayacağını ve mevcut yükümlülükleri ortadan kaldırmayacağını bildirdi.

Daha önce Pakistan Dışişleri Bakanlığı da anlaşmanın ortak güvenliğin güçlendirilmesini amaçladığını, bölgesel istikrarın korunmasına katkı sunacağını ve taraf ülkelerden birine yönelik silahlı saldırının tüm taraflara yapılmış bir saldırı olarak değerlendirileceğini açıklamıştı.

Savunma paktının önümüzdeki dönemde güvenlik, istihbarat paylaşımı, savunma sanayisi, sınır güvenliği ve ortak askerî planlama alanlarında yeni iş birliklerinin önünü açması bekleniyor.

13:38

PAKİSTAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma paktına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın üç ülkenin ortak güvenliği daha da güçlendirme yönündeki kararlılığını yansıttığı vurgulandı.

Açıklamada, savunma paktının yalnızca üç ülkenin güvenliğini sağlamayı değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel ölçekte barış, güvenlik ve istikrarı desteklemeyi hedeflediği belirtildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın güvenli ve müreffeh bir gelecek inşa edilmesini amaçladığını da ifade etti.

Açıklamanın en dikkat çekici bölümü ise ortak savunma ilkesine ilişkin oldu. Bakanlık, anlaşma kapsamında taraf ülkelerden herhangi birine yönelik silahlı saldırının, üç ülkenin tamamına yapılmış bir saldırı olarak değerlendirileceğini bildirdi.

Söz konusu düzenlemenin, taraf devletlerin karşılıklı savunma yükümlülüklerini güçlendiren en önemli maddelerden biri olduğu değerlendiriliyor. Bu çerçevede Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın savunma, istihbarat, sınır güvenliği ve askerî koordinasyon alanlarında iş birliğini derinleştirmesi bekleniyor.

13:36

MEKKE ANLAŞMASI İMZALANDI

Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında Mekke Anlaşması imzalandı.

TÜRKİYE, SUUDİ ARABİSTAN VE PAKİSTAN'DAN MEKKE ANLAŞMASI!

AYRINTILAR A HABER'DE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mekke’de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelerek İslam dünyasının kalbinde tarihi bir diplomasi trafiğine imza attı. Aylardır süren derin müzakerelerin sonucunda varılan bu anlaşmayı aktaran A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal, "Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ekseninde aslında bölgesel güvenlik dinamiklerini yeniden şekillendirecek tarihi bir adıma imza atıldı" sözleriyle savunma hattının kurulduğunu belirtti. Bölgedeki barışın teminatı olacak bu adım, geniş bir coğrafyada istikrarın anahtarı olacak.

NATO’NUN 5. MADDESİNİ ANDIRAN GÜÇLÜ İTTİFAK

Mekke Anlaşması, barındırdığı askeri taahhütlerle küresel ölçekte büyük bir yankı uyandırdı. Anlaşmanın kapsayıcılığını ve askeri ağırlığını değerlendiren Hatice Kübra Bal, "İttifakın herhangi bir üyesine yapılan saldırı aslında anlaşmanın tüm taraflarına yapılmış sayılıyor. Bu durumun NATO'nun 5. maddesini andırdığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. Ortadoğu’da tırmanan gerilimlere ve özellikle ABD-İran hattındaki askeri hareketliliğe karşı kurulan bu pakt; ortak caydırıcılık, askeri koordinasyon ve hazırlık aşamalarında tam bir entegrasyon öngörüyor.

ÜÇ GÜÇ BİRLEŞTİ: NÜKLEER, EKONOMİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ

Bu tarihi ittifak, her bir üyenin kendine has stratejik avantajlarını bir araya getiriyor. Pakistan’ın nükleer caydırıcılığı ve Suudi Arabistan’ın finansal gücü, Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayii atılımlarıyla birleşiyor. Özellikle Türkiye’nin gururu olan KAAN projesinin önemine değinen Hatice Kübra Bal, "Pakistan’ın nükleer gücü, Suudi Arabistan’ın mali gücü bulunurken, Türkiye askeri gücü ve savunma sanayii ile ön plana çıkıyor. Özellikle Türkiye’nin KAAN projesine de bu iki ülkenin ilgili olduğunu biliyoruz" sözleriyle iş birliğinin savunma sanayii ayağındaki gücünü vurguladı.

2025 HEDEFİ VE BÖLGESEL İSTİKRARIN TEMİNATI

Mekke Anlaşması, sadece askeri bir protokol değil, aynı zamanda bölgeyi dış müdahalelere karşı koruyacak bir irade beyanı olarak öne çıkıyor. Sürecin uluslararası yansımalarını aktaran Hatice Kübra Bal, "Nükleer silaha sahip tek Müslüman ülke olan Pakistan ile Suudi Arabistan, 2025 yılında ortak bir savunma paktı duyurmuştu ve bu karar uluslararası alanda geniş yankı uyandırmıştı" hatırlatmasında bulunarak, Türkiye’nin de dahil olduğu bu yeni yapının bölge ülkelerine karşı değil, tamamen savunma ve caydırıcılık odaklı bir stratejik ittifak olduğunu dile getirdi. Üç devletin toprak bütünlüğünü korumayı hedefleyen bu dev pakt, bölgesel istikrarın yeni kalesi olarak tarihe geçti.

11:01

ANLAŞMANIN İSMİ BELLİ OLDU

Riyad-İslamabad-Ankara arasında imzalanacak olan anlaşmanın isminin Mekke Anlaşması olacağı belirtildi.

10:27

GÜVENLİK KAYNAKLARI DOĞRULADI: SAVUNMA ANLAŞMASI İMZALANACAK

 Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın, üçlü ortak savunma anlaşması imzalayacağı bildirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN VELİAHT PRENS SELMAN İLE GÖRÜŞTÜ


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bugün Cidde'de ortak savunma anlaşması imzalayacak.

Pakistan, ABD-İran savaşını sona erdirmek için arabuluculuk çalışmalarında bulunurken, Türkiye Gazze'de ateşkesin sağlanması yönünde diplomatik alanda aktif rol oynadı.

10:11

DÜNYA BASINI BU SAVUNMA PAKTINA ODAKLANDI: "İSLAMİ NATO!"

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanması beklenen savunma anlaşması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. AFP, görüşmelerin uzun süredir devam ettiğini aktarırken, Hindistan basını girişimi "İslami NATO" olarak nitelendirdi. Yunan ve İsrail basını ise söz konusu adımın Orta Doğu'daki güç dengelerini değiştirebileceğine dikkat çekti.

AFP: ÜÇLÜ SAVUNMA ANLAŞMASI MASADA

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Suudi kaynaklar, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında ortak bir savunma anlaşmasının imzalanmasının beklendiğini öne sürdü.

Ajansa konuşan kaynaklar, görüşmelerin uzun süredir devam ettiğini, ancak son dönemde bölgede yaşanan gelişmelerin süreci hızlandırdığını ifade etti.

 

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan Mekke Anlaşması'na imza! Başkan Erdoğan'dan net mesaj - 7

HİNT BASINI MANŞETİ ATTI: İSLAMİ NATO

Hindistan'ın önde gelen yayın organlarından The New Indian Express ise söz konusu girişimi "İslami NATO" başlığıyla okurlarına duyurdu.

Gazete, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurulacak olası bir savunma mekanizmasının Orta Doğu ve Güney Asya'daki dengeleri değiştirebileceğini savundu.

 

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan Mekke Anlaşması'na imza! Başkan Erdoğan'dan net mesaj - 8

YUNANİSTAN'IN ÖNDE GELEN GAZETESİ PROTOTHEMA: "KARŞILIKLI SAVUNMA ANLAŞMASI"

Yunanistan'ın önde gelen yayın kuruluşlarından Protothema, haberi "Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan karşılıklı savunma anlaşması imzalamaya hazırlanıyor" başlığıyla yayımladı. Haberde, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Suudi Arabistan'da bir araya geleceği vurgulandı.

Gazete, Suudi Arabistan ordusuna yakın kaynaklara dayanarak, anlaşmanın uzun süredir gündemde olduğunu, ancak Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelerin süreci hızlandırdığını aktardı. Haberde özellikle İran, Hürmüz Boğazı ve bölgesel güvenlik başlıklarının öne çıktığı görüldü.

 

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan Mekke Anlaşması'na imza! Başkan Erdoğan'dan net mesaj - 9

İSRAİL'İN YNET GAZETESİ: "ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI"

İsrail'in en çok okunan haber sitelerinden Ynet ise haberi, "Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzalayacak" başlığıyla okurlarına duyurdu. Haberde, üç ülkenin liderlerinin Suudi Arabistan'da bir araya geleceği belirtilirken, son dönemde yaşanan bölgesel gelişmelerin süreci hızlandırdığı ifade edildi.

Ynet, anlaşmanın arkasındaki temel unsurun Orta Doğu'da değişen güç dengeleri olduğuna dikkat çekti. Gazete, AFP'ye konuşan kaynakların açıklamalarına geniş yer verdi.

 

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan Mekke Anlaşması'na imza! Başkan Erdoğan'dan net mesaj - 10

Ynet, "Tahminimizce bu anlaşmaya göre karşılıklı güven kapsamında bir ülkenin toprağına yapılacak saldırı, diğer ülkelere de yapılmış sayılacak. Bu nedenle Pakistan'ın nükleer silah kapasitesi ve Türkiye'nin İsrail karşısında Orta Doğu'daki bir numaralı tehdit olması sebebiyle Tel Aviv için 'ölümcül ittifak' anlamına gelebilir" ifadelerini kullandı.

KATHİMERİNİ DE GELİŞMEYİ MANŞETE TAŞIDI

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini de gelişmeyi, "Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan savunma anlaşması imzalıyor" başlığıyla duyurdu. Haberde, üç ülke arasındaki askerî iş birliğinin Orta Doğu'daki son gelişmeler nedeniyle hız kazandığı belirtildi.

 

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan Mekke Anlaşması'na imza! Başkan Erdoğan'dan net mesaj - 11

09:32

İDDİA DÜNYA BASININDAN: SAVUNMA ANLAŞMASI YOLDA

İngiliz haber ajansı Reuters da bölgedeki diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Ankara, Riyad ve İslamabad hattında yeni bir güvenlik mekanizmasının oluşturulabileceğini bildirdi.

Haberde, savunma sanayii alanındaki iş birliğinin, istihbarat paylaşımının ve bölgesel güvenliğin görüşmelerin ana başlıkları arasında yer aldığı aktarıldı.

 

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan Mekke Anlaşması'na imza! Başkan Erdoğan'dan net mesaj - 12

AL JAZEERA: ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI İMZALANABİLİR

Katar merkezli Al Jazeera, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında ortak bir savunma mekanizmasının kurulmasının beklendiğini yazdı.

 

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan Mekke Anlaşması'na imza! Başkan Erdoğan'dan net mesaj - 13

Haberde, Gazze'deki gelişmeler, Kızıldeniz'deki güvenlik sorunları ve İran ile İsrail arasında yükselen gerilimin görüşmelerde öne çıkan başlıklar arasında bulunduğu belirtildi.

09:00

BAŞKAN ERDOĞAN SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU

ABD ile İran arasında yükselen gerilim, İsrail'in bölgedeki saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin ardından gözler Suudi Arabistan'a çevrildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'a gitti.

Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştireceği görüşmelerin bölgesel güvenlik dengeleri açısından kritik önem taşıdığı belirtiliyor.

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