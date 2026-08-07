Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan Mekke Anlaşması'na imza! Başkan Erdoğan'dan net mesaj
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik resmi çalışma ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'a gitti. Riyad temasları dahilinde Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldiği açıklandı. Kritik zirvede Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında her üç ülkenin de toprak bütünlüğünü korumak, ulusal güvenliğini sağlamak ve ortak tehditleri engellemek amacıyla tarihi bir Mekke Anlaşması imzalandığı bildirildi. Üç ülkenin imzaladığı tarihi savunma anlaşması küresel alanda geniş yankı uyandırırken, Hindistan basını üçlü savunma anlaşmasını okuyucularına "Islamic NATO" başlığıyla duyurdu. Başkan Erdoğan ise anlaşmanın tüm kardeş ülkelerin katılımına açık olduğu mesajını verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in gerçekleştirdiği zirvede, 3 ülke arasında ortak savunma anlaşması imzalandığı duyuruldu. Anlaşmaya göre 3 ülkeden birine yönelik saldırı, hepsine saldırı kabul edilecek.
Bu canlı anlatım sayfasında, Mekke Anlaşması'na ilişkin son gelişmeler, liderlerden gelen açıklamalar, dünya basınının tepkileri, anlaşmanın öne çıkan maddeleri ve bölgesel etkileri anbean aktarıldı.
İŞTE ANLAŞMAYLA İLGİLİ ANBEAN GELİŞMELER
CANLI ANLATIM
BAŞKAN ERDOĞAN: TÜM BÖLGEMİZ İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI RABB’İMDEN NİYAZ EDİYORUM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman’ın davetine icabetle Mekke-i Mükerreme’ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan şu ifadelere yer verdi: "Bugün Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman’ın nazik davetine icabetle Mekke-i Mükerreme’ye bir ziyaret gerçekleştirdik.
Ziyaretimde aziz kardeşlerim Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’le bir araya geldik.
Bu vesileyle üç ülke olarak Ortak Savunma Anlaşması imzaladık.
Kolektif caydırıcılığı temel alan bu anlaşma, güvenlik ve savunma iş birliğimizin ilerletilmesine, savunma sanayisinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacaktır.
BM Şartı’nın 51’inci maddesinde tanımlanan savunma hakkını da teyit eden anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır.
Türkiye, bölgesel sahiplenme vizyonu doğrultusunda çatışma ve krizlerin uluslararası hukuka saygı temelinde, diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu kararlılıkla sürdürecektir.
Ziyaretimizin, istişarelerimizin ve imzaladığımız anlaşmanın tüm bölgemiz için hayırlara vesile olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum."
BURHANETTİN DURAN'DAN MEKKE ANLAŞMASI AÇIKLAMASI: TARİHî BİR ADIM
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin değişen ve karmaşıklaşan küresel güvenlik ortamında dost ve kardeş ülkelerle kurduğu stratejik iş birliklerini sürdürdüğünü ifade etti.
Duran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekte barışa, güvenliğe ve istikrara katkı sunmaya devam ettiğini belirtti.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na değinen Duran, söz konusu düzenlemenin ortak tarihin, köklü kardeşlik bağlarının ve dayanışma anlayışının stratejik bir zeminde daha da güçlendirilmesi bakımından tarihî bir nitelik taşıdığını vurguladı.
"HİÇBİR ÜLKE HEDEF ALINMIYOR"
Burhanettin Duran, anlaşmanın herhangi bir ülkeyi hedef almadığını, ortak güvenliğin ve kolektif caydırıcılığın güçlendirilmesini amaçladığını ifade etti.
Açıklamada, savunma sanayisi alanındaki iş birliğinin artırılmasının ve askerî birlikte çalışabilirlik kapasitesinin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Duran, bu çerçevede anlaşmanın bölgesel barışa ve istikrara katkı sağlayacağını kaydetti.
"KARDEŞ MİLLETLERİN ORTAK İRADESİ"
Duran, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın ortaya koyduğu iş birliğinin, zor dönemlerde birbirlerinin yanında yer alan kardeş milletlerin ortak değerlerini yansıttığını söyledi.
Mekke'de imzalanan anlaşmanın üç ülke için hayırlı olmasını temenni eden Duran, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki kardeşlik ilişkilerinin ve stratejik ortaklığın daha da güçlenmesini diledi.
MEKKE ANLAŞMASI'NIN DETAYLARI PAYLAŞILDI: İŞTE MADDELER
Mekke'de Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın temel çerçevesine ilişkin ayrıntılar paylaşıldı. Açıklamada, anlaşmanın tamamen savunma niteliği taşıdığı, herhangi bir ülkeyi hedef almadığı ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesini amaçladığı vurgulandı.
Mekke Anlaşması'nın ayrıntıları açıklandı: İşte ortak savunma düzenlemesinin temel maddeleri
Buna göre anlaşma, herhangi bir ülkeyi hedef almayan, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde bölgesel ve küresel barışın, istikrarın ve refahın korunmasını amaçlayan savunma odaklı bir iş birliği modeli olarak tanımlandı.
Açıklamada, üç ülkeden herhangi birine yönelik silahlı saldırının bütün taraflara yapılmış bir saldırı olarak kabul edileceği belirtildi. Bununla birlikte, ortak caydırıcılığın güçlendirilmesi ve bölgesel güvenlik tehditlerine karşı ortak mücadele zemininin oluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi.
Anlaşmanın, üç ülke arasındaki savunma sanayisi iş birliğini geliştirmeyi, askerî birlikte çalışabilirliği artırmayı ve tarafların birbirlerinin güvenliğine yönelik karşılıklı taahhütlerini güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi.
Metinde, düzenlemenin mevcut ittifakların yerine geçmeyeceği, başka anlaşmaları ortadan kaldırmayacağı ve bölgedeki diğer ülkelerin katılımına açık olacağı vurgulandı.
Ayrıca anlaşmanın, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi kapsamında ortak savunma, meşru müdafaa ve karşılıklı güvenlik ilkelerine dayandığı ifade edildi.
TÜRKİYE AÇISINDAN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR
Paylaşılan bilgi notunda, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölge açısından tarihî bir nitelik taşıdığı ve bölgesel güvenlik mimarisinin yeniden şekillenmesinde önemli bir rol üstleneceği belirtildi.
Açıklamada, Türkiye'nin başka çatışmaların tarafı hâline gelmeyeceği, buna karşılık değişen uluslararası güvenlik ortamında iş birliği seçeneklerini çeşitlendireceği ifade edildi.
Anlaşmanın, küresel deniz ticaret yollarının güvenliğine, enerji tedarik süreçlerine ve ekonomik istikrara katkı sunmasının beklendiği kaydedildi.
Bilgi notunda, anlaşmaya katılımın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her bölgesel krize müdahil olacağı anlamına gelmediği vurgulanırken, kuvvet kullanımı ve askerî operasyonlara ilişkin kararların anayasal çerçeve ve ulusal karar mekanizmaları doğrultusunda alınacağı belirtildi.
Metinde ayrıca, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin ortak tarih, inanç, kardeşlik ve dayanışma bağları üzerine kurulu olduğu ifade edildi. Buna göre Anadolu, Hicaz ve İslamabad arasında kurulan iş birliği hattının tarihî sorumlulukların günümüzdeki stratejik bir yansıması olduğu değerlendirmesine yer verildi.