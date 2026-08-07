Anlaşmaya göre üç ülkeden birine yönelik silahlı saldırı, üç ülkenin tamamına yapılmış kabul edilecek. Metinde ayrıca ortak caydırıcılığın güçlendirilmesi, askerî koordinasyonun artırılması ve bölgesel istikrarın korunması hedeflerine vurgu yapıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Mekke'de bir araya gelerek "Mekke Ortak Savunma Anlaşması" nı imzaladı.

Uzmanlar, Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna, Pakistan'ın nükleer kapasiteye, Suudi Arabistan'ın ise devasa ekonomik güce sahip olmasının anlaşmaya ayrı bir ağırlık kazandırdığı görüşünde birleşiyor.

Yaklaşık bir yıldır müzakere edilen anlaşmanın, İran ile İsrail arasında büyüyen gerilim, Körfez ülkelerine yönelik saldırılar, Hürmüz Boğazı'ndaki enerji trafiğinin sekteye uğraması ve Washington yönetiminin güvenlik politikalarına ilişkin soru işaretlerinin arttığı bir dönemde imzalanması dikkat çekti.

Reuters'a konuşan Körfez Araştırma Merkezi Başkanı Abdülaziz Sager ise "Bu yapı kurumsallaşırsa, bölgesel güvenlik mimarisinin yeniden şekillenmesine katkı sağlayabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Reuters, anlaşmanın yalnızca askerî değil, siyasi bakımdan da son derece güçlü bir sembolik anlam taşıdığına dikkat çekti. Haberde, "Müslüman dünyanın en etkili üç ülkesinin belirsizliğin arttığı bir dönemde ortak hareket etme kararı aldığı" vurgulandı. Ayrıca Türkiye'nin NATO'daki konumu, Pakistan'ın nükleer kapasitesi ve Suudi Arabistan'ın enerji gücünün bir araya geldiğinin altı çizildi.

New York Times, ayrıca Türkiye'nin Yunanistan'la yaşadığı anlaşmazlıklara, Pakistan'ın Hindistan'la rekabetine ve Suudi Arabistan'ın İran kaynaklı tehdit algısına dikkat çekti.

New York Times, haberinde anlaşmanın bölgesel dengeleri kökten değiştirebileceğine vurgu yaptı. Gazete, ABD'nin güvenlik şemsiyesine duyulan güvenin azalmasının ve İsrail ile İran arasındaki gerilimin bu süreci hızlandırdığını yazdı.

YNET: "PETROL GÜCÜ, NÜKLEER GÜÇ VE ASKERÎ GÜÇ BİRLEŞTİ"

İsrail'in en büyük gazetelerinden Yedioth Ahronoth, başlığında "kolektif caydırıcılık" vurgusunu öne çıkardı. Gazete, yaklaşık bir yıldır devam eden görüşmelerin ardından imzalanan anlaşmanın, İsrail ile Türkiye arasında olası bir gerilim ihtimalinin konuşulduğu bir dönemde yürürlüğe girdiğini belirtti.

Ynet, Suudi Arabistan'ı "petrol devi", Pakistan'ı "nükleer güç", Türkiye'yi ise "NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip ülke" olarak tanımladı. Haberde, ortak tatbikatlar, istihbarat paylaşımı ve teknoloji transferi ihtimalleri üzerinde duruldu.

Gazete, Suudi Arabistan'ın İran destekli Husiler ile Irak'taki gruplardan gelebilecek saldırılara ilişkin istihbarat raporlarına da geniş yer verdi.