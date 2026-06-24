İsrail işgal güçleri, tanıma kararının ardından Somaliland’e konuşlandı iddiası

Şimdi ise üst düzey bir Somalili yetkili, İsrail'in tanıma kararının ardından ve şubat ayı sonlarında İran'la savaşın yeniden başlamasından kısa süre sonra Somaliland'e 50 kişilik bir birlik sevk ettiğini söyledi.

İşgalci İsrail, aralık ayında ayrılıkçı Somaliland yönetimini bağımsız bir yapı olarak tanıyan ilk ülke olmuş, ardından nisan ayında Michael Lotem'i Hargeisa'ya ilk büyükelçi olarak atamıştı. Bu adım, bölgedeki ülkelerin büyük bölümünün tepkisini çekmişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Somaliland Başkanı Abdirahman Mohamed Abdullahi (REUTERS)

Yetkili, "İstihbarat raporlarımıza göre İsrail güçleri, dikkat çekmemek ve yerel topluma daha kolay karışabilmek için özellikle Etiyopya kökenliler başta olmak üzere Afrika kökenli İsraillileri seçti." dedi.

Middle East Eye'ın ulaştığı İsrail güçleri ise konu hakkında yorum yapmayı reddetti.

İsrail tarafı, "İlgili makamlarla yapılan görüşmenin ardından bunun siyasi kademenin konusu olduğu anlaşıldı." açıklamasını yaptı.

Middle East Eye'ın üç gün boyunca yorum talebini savuşturan ve konuyu İsrail Savunma Bakanlığı'na yönlendiren İsrail Dışişleri Bakanlığı ise haber İsrail medyasında yeniden dolaşıma girdikten sonra resmi hesapları üzerinden kısa bir açıklama yayımladı: "Yalan haber."

İngiliz basınının Somaliland yönetimine ulaşma girişimleri ise yanıtsız kaldı.