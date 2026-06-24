İsrail işgal güçleri, tanıma kararının ardından Somaliland’e konuşlandı iddiası
İsrail’in, Somaliland’i Aralık ayında tanımasının ardından bu yılın başlarında bölgeye askeri bir birlik konuşlandırdığı öne sürüldü. Middle East Eye’a konuşan üst düzey bir Somalili yetkili, İsrail’in Somaliland’e 50 kişilik bir güç gönderdiğini iddia etti.
İşgalci İsrail, aralık ayında ayrılıkçı Somaliland yönetimini bağımsız bir yapı olarak tanıyan ilk ülke olmuş, ardından nisan ayında Michael Lotem'i Hargeisa'ya ilk büyükelçi olarak atamıştı. Bu adım, bölgedeki ülkelerin büyük bölümünün tepkisini çekmişti.
Şimdi ise üst düzey bir Somalili yetkili, İsrail'in tanıma kararının ardından ve şubat ayı sonlarında İran'la savaşın yeniden başlamasından kısa süre sonra Somaliland'e 50 kişilik bir birlik sevk ettiğini söyledi.
Yetkili, "İstihbarat raporlarımıza göre İsrail güçleri, dikkat çekmemek ve yerel topluma daha kolay karışabilmek için özellikle Etiyopya kökenliler başta olmak üzere Afrika kökenli İsraillileri seçti." dedi.
Middle East Eye'ın ulaştığı İsrail güçleri ise konu hakkında yorum yapmayı reddetti.
İsrail tarafı, "İlgili makamlarla yapılan görüşmenin ardından bunun siyasi kademenin konusu olduğu anlaşıldı." açıklamasını yaptı.
Middle East Eye'ın üç gün boyunca yorum talebini savuşturan ve konuyu İsrail Savunma Bakanlığı'na yönlendiren İsrail Dışişleri Bakanlığı ise haber İsrail medyasında yeniden dolaşıma girdikten sonra resmi hesapları üzerinden kısa bir açıklama yayımladı: "Yalan haber."
İngiliz basınının Somaliland yönetimine ulaşma girişimleri ise yanıtsız kaldı.
KATZ: YILLARDIR GİZLİ İŞ BİRLİĞİ YÜRÜTÜYORUZ
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail ile Somaliland'in yıllardır gizli şekilde iş birliği yürüttüğünü söyledi. Katz bu açıklamayı, Somaliland Başkanı Abdirahman Mohamed Abdullahi ile yaptığı görüşme sırasında dile getirdi.
Katz, "Uzun yıllar boyunca radar altında, gizli kalacak bir dizi operasyonda iş birliği yaptık. Şimdi güvenlik iş birliğimizi her iki halkın ve bölgesel istikrarın yararına yeni bir seviyeye taşımakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.
CNN: İSRAİL'E EK ASKERİ SAHA VERİLDİ
CNN, bu ayın başlarında kaynaklara dayandırdığı haberinde, Somaliland'in İsrail'e ek bir askeri saha tahsis ettiğini, bunun da İsrail uçaklarının İran'a yönelik uzun menzilli uçuşlar sırasında burada durmasına imkan sağlayabileceğini öne sürmüştü.
Somaliland'i yakından takip eden çok sayıda uzmana göre ise İsrail, Yemen'deki Husilerden gelebilecek olası tehditlere karşı Kızıldeniz'de bir deniz üssü de arıyor.
"ÜS YOK" DEDİ, EĞİTİM DESTEĞİNİ DOĞRULADI
Somaliland Savunma Bakanı Mohamed Yusuf Ali, çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Somaliland'de "hiçbir üssü bulunmadığını" öne sürmüştü.
Ancak Ali, İsrail'in Somaliland'e destek verdiğini de kabul etti. Ali, "İsrail, Somaliland'e yardım ediyor... Polisimiz ve güçlerimizin bir bölümüne eğitim desteği veriyorlar." demişti.