İsrail’de Türkiye hazımsızlığı büyüyor! Siyonist Bakan Chikli Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
ABD ile İran arasında varılan anlaşmanın ardından bölgede yalnızlaşan İsrail’de Türkiye karşıtı söylemler daha da sertleşti. Kudüs’te düzenlenen JNS Uluslararası Politika Zirvesi’nde konuşan İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı hedef alan skandal ifadeler kullandı. Türkiye, Suriye ve Katar’ı “yeni eksen” olarak yaftalayan Chikli, Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nden de rahatsızlığını açık açık ilan etti.
ABD-İran anlaşmasının ardından stratejik hesapları sarsılan Tel Aviv yönetiminde Türkiye paniği her geçen gün daha görünür hale geliyor. İsrailli yetkililer, her fırsatta Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yaparken, son çıkış işgal altındaki Kudüs'te düzenlenen 2026 JNS Uluslararası Politika Zirvesi'nde geldi.
İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Türkiye'yi bölgedeki en büyük tehditlerden biri gibi göstermeye çalışarak, Başkan Erdoğan'ı doğrudan hedef aldı.
İRAN SONRASI HEDEF TAHTASINA TÜRKİYE, SURİYE VE KATAR KONULDU
Chikli, zirvede yaptığı konuşmada İran'ın bölgesel etkisinin gerilediğini savunarak, bu kez Türkiye, Suriye ve Katar'ı yeni bir blok olarak tanımladı. İsrailli bakan, "Erdoğan yönetimindeki Türkiye ile Şara yönetimindeki Suriye artık İran'dan çok daha ciddi bir tehdit oluşturuyor. İran'ın Şii ekseni dönemi sona erdi. Artık karşımızda Türkiye, Suriye ve Katar'ın oluşturduğu Müslüman Kardeşler ekseni var." ifadelerini kullandı.
Türkiye'yi hedef alan çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Chikli, İran'ın etkisinin azalması ve Hizbullah'ın zayıflamasının ardından Türkiye, Pakistan ve Katar öncülüğünde "yeni bir tehdit hattı" doğduğunu öne sürdü.
BAŞKAN ERDOĞAN VE AHMED ŞARA'YI HEDEF ALDI
Skandal açıklamalarını bununla da sınırlamayan Chikli, Katar'ı Müslüman Kardeşler ideolojisinin destekçisi olarak niteledi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ise bölgede Türk etkisini genişletmeye çalışan "neo-Osmanlı" bir çizgi izlemekle suçladı.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara hakkında da haddini aşan ifadeler kullanan Chikli, Şara'yı "takım elbiseli terörist" sözleriyle hedef aldı.
"YENİ EKSEN ERDOĞAN'IN TÜRKİYE'Sİ" DİYEREK SAVAŞ DİLİ KULLANDI
İsrailli bakan, Türkiye'yi merkezine alan suçlayıcı söylemini daha da ileri taşıyarak, "Yeni eksen, Erdoğan'ın Türkiye'si, Suriye ve Katar'dan oluşan Müslüman Kardeşler eksenidir. Çok geç olmadan şimdi uyanıp gözlerinizi açmanız daha iyi." dedi.
Böylece İsrail cephesi, ABD-İran anlaşmasının ardından kendi güvenlik ve diplomasi krizini örtmek için bu kez Türkiye'yi hedef alan yeni bir propaganda hattı kurduğunu bir kez daha göstermiş oldu.