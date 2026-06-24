İsrail’de Türkiye hazımsızlığı büyüyor! Siyonist Bakan Chikli Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

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GAZZE'DEKİ SOYKIRIMA TEPKİ BÜYÜRKEN "SİLAHLANIN" ÇAĞRISI

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım, Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırıları ile İran'la tırmandırdığı gerilim dünya genelinde tepki toplarken, Tel Aviv yönetimi ise her zamanki gibi bu tepkiyi "antisemitizm" söylemiyle perdelemeye çalışıyor.

Chikli de zirvede yaptığı konuşmada, Yahudi topluluklarının güvenlik görevlilerinin ateşli silahlarla donatılması çağrısında bulundu. İsrailli bakanın bu çıkışı, zaten yüksek olan bölgesel tansiyonu daha da yükselten bir çağrı olarak değerlendirildi.

NATO'NUN ANKARA'DA TOPLANMASI İSRAİL'İ RAHATSIZ ETTİ

Chikli'nin Türkiye'ye yönelik hezeyanları yalnızca zirve salonuyla sınırlı kalmadı. İsrailli bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi'ne Türkiye'nin ev sahipliği yapacak olmasına da tepki gösterdi.

NATO Zirvesi'nin Ankara'da düzenlenmesini hazmedemeyen Chikli, Başkan Erdoğan'ı hedef alan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan'ın Türkiye'sinde bir NATO zirvesi, KFC merkezinde düzenlenen bir vegan konferansına benzer. Erdoğan altındaki Türkiye, özgür dünyanın düşmanıdır ve öncelikle Türkiye'nin kendi ezilen vatandaşlarına, ayrıca Kıbrıs'a, Yunanistan'a, İsrail'e ve Orta Doğu'daki etnik azınlıklara ciddi bir tehdit oluşturur."