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İsrail’de Türkiye hazımsızlığı büyüyor! Siyonist Bakan Chikli Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
İsrail’de Türkiye hazımsızlığı büyüyor! Siyonist Bakan Chikli Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

ABD ile İran arasında varılan anlaşmanın ardından bölgede yalnızlaşan İsrail’de Türkiye karşıtı söylemler daha da sertleşti. Kudüs’te düzenlenen JNS Uluslararası Politika Zirvesi’nde konuşan İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı hedef alan skandal ifadeler kullandı. Türkiye, Suriye ve Katar’ı “yeni eksen” olarak yaftalayan Chikli, Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nden de rahatsızlığını açık açık ilan etti.

ABD-İran anlaşmasının ardından stratejik hesapları sarsılan Tel Aviv yönetiminde Türkiye paniği her geçen gün daha görünür hale geliyor. İsrailli yetkililer, her fırsatta Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yaparken, son çıkış işgal altındaki Kudüs'te düzenlenen 2026 JNS Uluslararası Politika Zirvesi'nde geldi.

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Türkiye'yi bölgedeki en büyük tehditlerden biri gibi göstermeye çalışarak, Başkan Erdoğan'ı doğrudan hedef aldı.

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İRAN SONRASI HEDEF TAHTASINA TÜRKİYE, SURİYE VE KATAR KONULDU

Chikli, zirvede yaptığı konuşmada İran'ın bölgesel etkisinin gerilediğini savunarak, bu kez Türkiye, Suriye ve Katar'ı yeni bir blok olarak tanımladı. İsrailli bakan, "Erdoğan yönetimindeki Türkiye ile Şara yönetimindeki Suriye artık İran'dan çok daha ciddi bir tehdit oluşturuyor. İran'ın Şii ekseni dönemi sona erdi. Artık karşımızda Türkiye, Suriye ve Katar'ın oluşturduğu Müslüman Kardeşler ekseni var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi hedef alan çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Chikli, İran'ın etkisinin azalması ve Hizbullah'ın zayıflamasının ardından Türkiye, Pakistan ve Katar öncülüğünde "yeni bir tehdit hattı" doğduğunu öne sürdü.

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BAŞKAN ERDOĞAN VE AHMED ŞARA'YI HEDEF ALDI

Skandal açıklamalarını bununla da sınırlamayan Chikli, Katar'ı Müslüman Kardeşler ideolojisinin destekçisi olarak niteledi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ise bölgede Türk etkisini genişletmeye çalışan "neo-Osmanlı" bir çizgi izlemekle suçladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara hakkında da haddini aşan ifadeler kullanan Chikli, Şara'yı "takım elbiseli terörist" sözleriyle hedef aldı.

"YENİ EKSEN ERDOĞAN'IN TÜRKİYE'Sİ" DİYEREK SAVAŞ DİLİ KULLANDI

İsrailli bakan, Türkiye'yi merkezine alan suçlayıcı söylemini daha da ileri taşıyarak, "Yeni eksen, Erdoğan'ın Türkiye'si, Suriye ve Katar'dan oluşan Müslüman Kardeşler eksenidir. Çok geç olmadan şimdi uyanıp gözlerinizi açmanız daha iyi." dedi.

Böylece İsrail cephesi, ABD-İran anlaşmasının ardından kendi güvenlik ve diplomasi krizini örtmek için bu kez Türkiye'yi hedef alan yeni bir propaganda hattı kurduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

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GAZZE'DEKİ SOYKIRIMA TEPKİ BÜYÜRKEN "SİLAHLANIN" ÇAĞRISI

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım, Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırıları ile İran'la tırmandırdığı gerilim dünya genelinde tepki toplarken, Tel Aviv yönetimi ise her zamanki gibi bu tepkiyi "antisemitizm" söylemiyle perdelemeye çalışıyor.

Chikli de zirvede yaptığı konuşmada, Yahudi topluluklarının güvenlik görevlilerinin ateşli silahlarla donatılması çağrısında bulundu. İsrailli bakanın bu çıkışı, zaten yüksek olan bölgesel tansiyonu daha da yükselten bir çağrı olarak değerlendirildi.

NATO'NUN ANKARA'DA TOPLANMASI İSRAİL'İ RAHATSIZ ETTİ

Chikli'nin Türkiye'ye yönelik hezeyanları yalnızca zirve salonuyla sınırlı kalmadı. İsrailli bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi'ne Türkiye'nin ev sahipliği yapacak olmasına da tepki gösterdi.

NATO Zirvesi'nin Ankara'da düzenlenmesini hazmedemeyen Chikli, Başkan Erdoğan'ı hedef alan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan'ın Türkiye'sinde bir NATO zirvesi, KFC merkezinde düzenlenen bir vegan konferansına benzer. Erdoğan altındaki Türkiye, özgür dünyanın düşmanıdır ve öncelikle Türkiye'nin kendi ezilen vatandaşlarına, ayrıca Kıbrıs'a, Yunanistan'a, İsrail'e ve Orta Doğu'daki etnik azınlıklara ciddi bir tehdit oluşturur."

Chikli'nin sosyal medya paylaşımı (/X)Chikli'nin sosyal medya paylaşımı (/X)

TÜRKİYE-SURİYE-KATAR HATTINA "ŞER EKSENİ" YAFTASI

İsrailli bakan, bir başka paylaşımında ise Türkiye, Suriye ve Katar birlikteliğini "şer ekseni" olarak tanımladı.

Chikli paylaşımında, "Bu, çağımızın en tehlikeli iki emperyalist vizyonunu bir araya getiren yeni Şer Ekseni'dir: Erdoğan'ın neo-Osmanlıcılığı ile Suriye'deki El-Kaide liderinin ve Katar'daki Müslüman Kardeşler'in savunduğu hilafet rüyası. Bunu göremeyenler, hem köktendinci İslam'ı hem de Orta Doğu'nun gerçek yapısını anlamıyor demektir." ifadelerini kullandı.

Chikli'nin sosyal medya paylaşımı (/X)Chikli'nin sosyal medya paylaşımı (/X)

TÜRKİYE KARŞITI SÖYLEM YENİ DEĞİL

Chikli'nin Türkiye'yi hedef alan açıklamaları son dönemde art arda geliyor. ABD ile İran arasında varılan anlaşmanın ardından öfkesini gizleyemeyen İsrailli bakan, daha önce de İsrail'in "er ya da geç Suriye ile savaşa gireceğini" iddia etmiş, Türkiye ve Suriye'yi İran'dan "çok daha rahatsız edici gelişmeler" olarak nitelendirmişti.

Geçtiğimiz hafta 103 FM radyosuna verdiği demeçte de İran'la şekillenen anlaşmanın kendisini rahatsız ettiğini söyleyen Chikli, "Beni en az endişelendiren şey İran ekonomisinin yeniden canlanması. Beni çok daha fazla endişelendiren husus, bu anlaşmayı şekillendiren eksendir: Türkiye, Katar ve Pakistan. Gözlerimizin önünde yükselen yeni bir eksen görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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TEL AVİV'DE ASIL RAHATSIZLIK TÜRKİYE'NİN ARTAN AĞIRLIĞI

İsrail cephesinden gelen bu açıklamalar, Tel Aviv yönetiminin yalnızca İran dosyasındaki gelişmelerden değil, Türkiye'nin bölgesel etkisinin artmasından da ciddi biçimde rahatsız olduğunu ortaya koyuyor. Gazze'de işlediği suçlar nedeniyle uluslararası alanda baskı altında bulunan İsrail yönetimi, şimdi de Türkiye'yi hedef alan açıklamalarla yeni bir cephe oluşturmaya çalışıyor.

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