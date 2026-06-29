İsrail'den Suriye'de 2 bölgeye işgal! Siyonist bakandan savaş itirafı

Saldırıların merkez üssünü detaylandıran Muhammed Karabacak, "İsrail'in Suriye süreci aslında 8 Aralık 2024 tarihinde yani Baas rejiminin devrildiği tarihten itibaren başladı. O dönem İsrail, İsrail tarihinin en büyük hava saldırılarını düzenlemişti. 1000'e yakın hava saldırısı ve 400'e yakın kara baskını düzenlediğini açıkladı İsrail ordusu. Olayın gerçekleştiği yer Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde. Spesifik olmak gerekirse de Dera ilinin kuzeybatısı ve çatışmasızlık hattının yani 1974 silahsızlandırılmış bölgenin doğusundaki Abidin köyünde. Dün İsrail'e ait bir devriye bu Abidin köyünden geçerek stratejik tepe sayılan ve Yermük havzasına yüksek irtifadan bakan Mğayr tepesine (Tel El Mğayr) konuşlanmıştı." sözleriyle bölgedeki kritik hareketliliği aktardı.

Orta Doğu'da İran savaşı sürerken, işgalci İsrail ordusu Lübnan'ın ardından Suriye'yi hedef alarak 2 bölgeyi işgal etmesiyle yayılmacı politikasını sürdürüyor. İsrail Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli, yaptığı açıklamada İsrail-Suriye savaşı çıkacağını açıkça belirtirken, Türkiye'nin İsrail için İran'dan 10 kat daha tehlikeli olduğunu vurgulayadı. Öte yandan Suriye'nin güneyinde halk ve İsrail ordusu arasındaki çatışma olası savaş senaryosunu yeniden gündeme getirdi.

AA Suriye muhabiri Muhammed Karabacak, İsrail'in Suriye'de 2 bölgeyi işgal ettiğini, Suriye halkının taş ve sopalarla siyonist orduya karşı mücadele ettiğini belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

KÖYLÜLERDEN TAŞ BARİYERLİ DİRENİŞ

İşgalci İsrail güçlerinin köylerine girmesini engellemek isteyen halkın mücadelesine değinen AA Suriye muhabiri Muhammed Karabacak, "Yaklaşık bir 20 saat konuşlanmadan sonra bugün saat 22:30'da tam olarak bu noktadan çekilmeye başladı. Çekilirken Abidin köyünden geçmiş. Halk, İsrail'in sürekli düzenlediği baskınlara ve yıldırma politikasına karşılık vermek için Abidin köyünün bütün giriş ve çıkış yollarını taş bariyerler örerek kapatmaya çalıştı." şeklinde konuştu.

İSRAİL SURİYE'DEKİ 2 BÖLGEYİ İŞGAL ETTİ

Çatışmanın fitilinin ateşlendiği anları anlatan Muhammed Karabacak, "Yaklaşık olarak tam olarak da 22:40'ta İsrail tarafından ateş açıldı. İsrail'e ait iki tane helikopter Dera ve Kuneytra semalarında keşif ve sorti uçuşu yapmaya başladı. Ondan sonra karadan İsrail'e ait tanklar Abidin köyünün içerisine 6 adet top atışı ve 4 adet aydınlatma fişeği attı. Ayrıyeten de İsrail'e ait iki tane helikopter köyden ağır makineli tüfeklerle köy içine ateş açmaya başladı." sözleriyle yaşanan dehşet anlarını aktardı.

Saldırıların sivil halk üzerindeki yıkıcı etkisini paylaşan Muhammed Karabacak, "Bu olayların sonucunda köy halkının yüzde 60-70'i yaklaşık köyden çıkmak zorunda kaldı. Daha güvenli yerlere gitti, daha doğu kesimlere sığındı. Halihazırda İsrail'e ait o söz konusu iki helikopter Abidin, Kuneytra ve Dera semalarında sorti uçuşu yapmaya devam ediyor. Söz konusu saldırıların gerçekleştiği köylerde ölü veya yaralı olup olmadığı hala bilinmiyor." ifadelerini kullandı.

MÜZAKERE MEKANİZMASI VE YENİ YERLEŞİM PLANLARI

Suriye ve İsrail arasındaki gizli ve açık süreçleri değerlendiren Dr. Necmettin Mutlu, "Suriye ile İsrail arasında doğrudan bir müzakere mekanizması kuruldu. Birleşmiş Milletler oturumlarında Kuneytra ve Dera'daki tutuklamalar muhtemelen konu edilecek. Ayrıca Suriye'nin güneyinde artık dokuz tane askeri kontrol noktası var. Golan'dan Dera ve Kuneytra'ya kadar bir güvenlik bölgesi inşa ettiler. Golan'ı işgal ettiler ve çıkmıyorlar. Hatta Golan bölgesinde 'Katsin' adlı yeni bir yerleşim yeri kuruyorlar ve oraya 3 bin yerleşimciyi yerleştirmek üzere karar aldılar. Burada açık bir demografik mühendislik çalışması yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

TARIM ARAZİLERİNE KİMYASAL ZEHİR: HERBİSİT SALDIRISI

İsrail'in bölge halkını açlığa mahkûm etmek için başvurduğu dehşet verici yöntemi açıklayan Dr. Necmettin Mutlu, "Lübnan'da yaptıkları gibi Kuneytra ve Dera'da da 'Herbisit' denilen bir kimyasal maddeyi topraklara, tarım arazilerine sıkıyorlar. Çiftçiler bir daha ekim yapamasın diye 'Glifosat' denilen bu maddeyle orayı ekilemez ve biçilemez hale getiriyorlar. Bu mesele aslında bir yıldırma politikasıdır" sözleriyle yaşanan insani dramın altını çizdi.