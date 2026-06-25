Trump'ın Türkiye açıklamaları İsrail ve Yunan basınında: "Bizim için kabus başlar"
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında peş peşe verdiği mesajlar, İsrail ve Yunanistan basınında adeta alarm etkisi yarattı. Trump'ın bir yandan Erdoğan için "güçlü lider", "dostum" ifadelerini kullanması, diğer yandan Türkiye'nin F-35 dosyasının yeniden değerlendirilebileceği ve KAAN için Amerikan motor satışının gündeme gelmesi, hem Atina'da hem de siyonist basında geniş yankı uyandırdı. Yunan medyası "Atina ne yapacak?" sorusunu öne çıkarırken, İsrail basını ise Ankara'nın elini güçlendirecek olası adımları "Tel Aviv için kabus senaryosu" olarak yorumladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan için dikkat çeken ifadeler kullanarak, onu "güçlü bir lider" ve "dost" olarak niteledi. Trump'ın, Erdoğan'ın İran'la savaşın dışında kalmasına ilişkin sözleri de İsrail basınında manşetlere taşındı.
Trump, Erdoğan'ın İran savaşına dahil olabilecek isimlerden biri olduğunu, ancak kendisinin devreye girerek bu sürecin dışında kalmasını istediğini söyledi. Trump, Erdoğan için "O benim arkadaşım, çok güçlü bir lider ve çok güçlü bir ordusu var" ifadelerini kullanırken, bu sözler Tel Aviv ve Atina hattında yalnızca diplomatik bir nezaket mesajı olarak değil, Ankara-Washington hattında yeni bir sayfanın habercisi olarak okundu.
WASHINGTON'DAN ANKARA'YA İKİ KRİTİK SİNYAL
Trump'ın sözlerinin yarattığı yankının arkasında yalnızca siyasi ton değil, somut savunma başlıkları da yer aldı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Türkiye'nin F-35 savaş uçakları programına yeniden dahil edilmesine ilişkin dosyanın kapsamlı biçimde gözden geçirildiğini açıkladı. Vance, sürecin Amerikan yasalarına uygunluk çerçevesinde ele alındığını söylerken, Washington'ın Türkiye dosyasını yeniden masaya yatırdığı mesajını verdi.
Aynı dönemde Reuters, Trump yönetiminin Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'da kullanılmak üzere General Electric üretimi F110 motorlarının satışında ilerlemeye hazırlandığını duyurdu. Habere göre 700 milyon doların üzerindeki paket, NATO zirvesi öncesinde Ankara'ya yönelik önemli bir jest olarak değerlendirildi. Böylece F-35 dosyasına ilişkin tartışmalar sürerken, Türkiye'nin milli savaş uçağı programına Amerikan motor desteği ihtimali de Yunan ve İsrail basınında yeni bir alarm dalgası yarattı.
ATİNA'DA PANİK: "TRUMP TÜRKİYE'YE AÇIK KAPI BIRAKTI"
Trump'ın Türkiye'ye yönelik sıcak mesajları Yunanistan basınında peş peşe manşetlere taşındı. Atina merkezli yayın organları, özellikle F-35 ihtimali ve KAAN için motor satışını, "Türkiye'nin hava gücünü sıçratacak gelişme" olarak yorumladı.
NPRESS: "TRUMP'TAN TÜRKİYE'YE AÇIK KAPI"
Yunan basınından Npress, Trump'ın açıklamalarını "Türkiye'ye açık kapı" olarak yorumladı. Haberde, ABD Başkanı'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sıcak ifadeler kullandığı, Ankara'yı memnun edecek kararların önünü açtığı ve özellikle F-35 konusunda Türkiye lehine bir pencere araladığı savunuldu.