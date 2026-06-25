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Trump'ın Türkiye açıklamaları İsrail ve Yunan basınında: "Bizim için kabus başlar"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında peş peşe verdiği mesajlar, İsrail ve Yunanistan basınında adeta alarm etkisi yarattı. Trump'ın bir yandan Erdoğan için "güçlü lider", "dostum" ifadelerini kullanması, diğer yandan Türkiye'nin F-35 dosyasının yeniden değerlendirilebileceği ve KAAN için Amerikan motor satışının gündeme gelmesi, hem Atina'da hem de siyonist basında geniş yankı uyandırdı. Yunan medyası "Atina ne yapacak?" sorusunu öne çıkarırken, İsrail basını ise Ankara'nın elini güçlendirecek olası adımları "Tel Aviv için kabus senaryosu" olarak yorumladı.

Trump'ın Türkiye açıklamaları İsrail ve Yunan basınında: "Bizim için kabus başlar" 1

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan için dikkat çeken ifadeler kullanarak, onu "güçlü bir lider" ve "dost" olarak niteledi. Trump'ın, Erdoğan'ın İran'la savaşın dışında kalmasına ilişkin sözleri de İsrail basınında manşetlere taşındı.

Trump'ın Türkiye açıklamaları İsrail ve Yunan basınında: "Bizim için kabus başlar" 2

Trump, Erdoğan'ın İran savaşına dahil olabilecek isimlerden biri olduğunu, ancak kendisinin devreye girerek bu sürecin dışında kalmasını istediğini söyledi. Trump, Erdoğan için "O benim arkadaşım, çok güçlü bir lider ve çok güçlü bir ordusu var" ifadelerini kullanırken, bu sözler Tel Aviv ve Atina hattında yalnızca diplomatik bir nezaket mesajı olarak değil, Ankara-Washington hattında yeni bir sayfanın habercisi olarak okundu.

Trump'ın Türkiye açıklamaları İsrail ve Yunan basınında: "Bizim için kabus başlar" 3

WASHINGTON'DAN ANKARA'YA İKİ KRİTİK SİNYAL

Trump'ın sözlerinin yarattığı yankının arkasında yalnızca siyasi ton değil, somut savunma başlıkları da yer aldı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Türkiye'nin F-35 savaş uçakları programına yeniden dahil edilmesine ilişkin dosyanın kapsamlı biçimde gözden geçirildiğini açıkladı. Vance, sürecin Amerikan yasalarına uygunluk çerçevesinde ele alındığını söylerken, Washington'ın Türkiye dosyasını yeniden masaya yatırdığı mesajını verdi.

Aynı dönemde Reuters, Trump yönetiminin Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'da kullanılmak üzere General Electric üretimi F110 motorlarının satışında ilerlemeye hazırlandığını duyurdu. Habere göre 700 milyon doların üzerindeki paket, NATO zirvesi öncesinde Ankara'ya yönelik önemli bir jest olarak değerlendirildi. Böylece F-35 dosyasına ilişkin tartışmalar sürerken, Türkiye'nin milli savaş uçağı programına Amerikan motor desteği ihtimali de Yunan ve İsrail basınında yeni bir alarm dalgası yarattı.

Trump'ın Türkiye açıklamaları İsrail ve Yunan basınında: "Bizim için kabus başlar" 4

ATİNA'DA PANİK: "TRUMP TÜRKİYE'YE AÇIK KAPI BIRAKTI"

Trump'ın Türkiye'ye yönelik sıcak mesajları Yunanistan basınında peş peşe manşetlere taşındı. Atina merkezli yayın organları, özellikle F-35 ihtimali ve KAAN için motor satışını, "Türkiye'nin hava gücünü sıçratacak gelişme" olarak yorumladı.

Trump'ın Türkiye açıklamaları İsrail ve Yunan basınında: "Bizim için kabus başlar" 5

NPRESS: "TRUMP'TAN TÜRKİYE'YE AÇIK KAPI"

Yunan basınından Npress, Trump'ın açıklamalarını "Türkiye'ye açık kapı" olarak yorumladı. Haberde, ABD Başkanı'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sıcak ifadeler kullandığı, Ankara'yı memnun edecek kararların önünü açtığı ve özellikle F-35 konusunda Türkiye lehine bir pencere araladığı savunuldu.

Trump'ın Türkiye açıklamaları İsrail ve Yunan basınında: "Bizim için kabus başlar" 6

Npress'e göre Trump'ın sözleri, sadece diplomatik bir jest değil; Washington'ın Ankara ile savunma iş birliğini yeniden canlandırabileceğine işaret eden güçlü bir siyasi mesaj niteliği taşıyor.

Trump'ın Türkiye açıklamaları İsrail ve Yunan basınında: "Bizim için kabus başlar" 7

MILITAIRE: "TRUMP'IN ERDOĞAN'A HEDİYESİ KARŞISINDA ATİNA NE YAPACAK?"

Yunanistan'daki en sert tepkilerden biri Militaire'den geldi. Site, Trump'ın Türkiye'ye yönelik savunma jestlerini "Erdoğan'a hediye" olarak niteleyerek, Atina yönetiminin buna nasıl karşılık vereceğini sorguladı.

Militaire, Türkiye'nin F-35'lere yeniden erişim sağlaması ya da KAAN programında Amerikan motorlarıyla hız kazanması halinde, bunun yalnızca Türk Hava Kuvvetleri açısından değil, Türkiye'nin savunma sanayisi açısından da büyük bir sıçrama anlamına geleceğini yazdı. Haberde, "Yunanistan buna seyirci mi kalacak?" sorusu öne çıkarıldı.

Trump'ın Türkiye açıklamaları İsrail ve Yunan basınında: "Bizim için kabus başlar" 8

EUROPOST: "TRUMP-ERDOĞAN DOSTLUĞU SOMUT SONUÇ ÜRETİYOR"

Atina merkezli Europost ise meseleyi daha geniş bir siyasi çerçevede ele aldı. Gazete, Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ilişkinin artık yalnızca kişisel bir dostluk görüntüsü vermediğini, somut savunma sonuçları üretmeye başladığını savundu.

Haberde, Türkiye'ye F-35 kapısının yeniden aralanmasının ve KAAN için motor satışının, bölgede askeri dengeleri Ankara lehine çevirebilecek bir sürecin işareti olduğu belirtildi. Europost, bu tablonun hem Yunanistan'da hem de İsrail'de yeni bir tartışma başlatacağını yazdı.

Trump'ın Türkiye açıklamaları İsrail ve Yunan basınında: "Bizim için kabus başlar" 9

TA NEA: "HANİ TRUMP DOSTUMUZDU?"

Yunan basınında en çarpıcı başlıklardan biri Ta Nea'dan geldi. Gazete, "Hani Trump dostumuzdu?" diyerek Washington'ın Atina yerine Ankara'ya alan açtığı tezini öne sürdü.

Ta Nea'ya göre Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la kurduğu yakın ilişkiyi Türkiye lehine stratejik adımlara dönüştürüyor. Haberde, Kongre direnci bulunsa bile Trump'ın Türkiye dosyasında yeni manevralar yapabileceği ve F-35 başlığını yeniden gündeme taşıyabileceği yorumuna yer verildi.

Trump'ın Türkiye açıklamaları İsrail ve Yunan basınında: "Bizim için kabus başlar" 10

BANKING NEWS: "TÜRKİYE GÖKYÜZÜNÜ KİLİTLEYEBİLİR"

Banking News ise konuyu doğrudan askeri denge başlığından okudu. Site, F-35 ve motor satışının Türkiye'nin hava gücünü dramatik biçimde artırabileceğini savunarak, bunun Yunanistan için göz ardı edilemeyecek bir gelişme olduğunu yazdı.

Haberde, Türkiye'nin zaten güçlü olan jeopolitik ve askeri ağırlığının, yeni Amerikan adımlarıyla daha da büyüyebileceği, bunun da Atina'da ciddi bir güvenlik kaygısı yarattığı ifade edildi.

Trump'ın Türkiye açıklamaları İsrail ve Yunan basınında: "Bizim için kabus başlar" 11

SİYONİST BASINDA "TÜRKİYE KARTI" ALARMI

Trump'ın Türkiye mesajları yalnızca Yunanistan'da değil, siyonist basında da büyük yankı uyandırdı. İsrail medyasında öne çıkan başlıklarda, Türkiye'ye verilecek her yeni savunma desteğinin Tel Aviv'in bölgesel hesaplarını zorlaştırabileceği vurgulandı.

Trump'ın Türkiye açıklamaları İsrail ve Yunan basınında: "Bizim için kabus başlar" 12

YNET: "TRUMP, ERDOĞAN'I SAVAŞ DIŞINDA TUTAN LİDER GİBİ SUNDU"

Ynet, Trump'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamaları doğrudan manşete taşıdı. Haberde Trump'ın, Erdoğan'ın İran savaşına dahil olabilecek isimlerden biri olduğunu, ancak kendi talebiyle bunun dışında kaldığını söylediği aktarıldı.

Ynet'in haberinde Trump'ın Erdoğan için kullandığı "arkadaşım", "güçlü lider" ve "çok güçlü bir ordusu var" sözleri öne çıkarıldı. İsrail basını açısından bu mesaj, yalnızca geçmişe dönük bir değerlendirme değil; Washington'ın Erdoğan'la çalışmaya açık olduğunu gösteren güncel bir siyasi sinyal olarak yorumlandı.

Trump'ın Türkiye açıklamaları İsrail ve Yunan basınında: "Bizim için kabus başlar" 13

KANAL 12: "TRUMP TÜRKİYE'NİN ELİNİ GÜÇLENDİREN BİR KART VERİYOR"

Siyonist basında dikkat çeken bir başka yorum da Kanal 12'den geldi. Kanal, Trump'ın Türkiye'ye yönelik olası savunma jestlerini, "Ankara'nın İsrail'e karşı elini güçlendiren bir kart" olarak tanımladı.

Kanal 12'ye göre Türkiye'nin F-35 programına dönmesi ya da KAAN için Amerikan motor desteği alması, Tel Aviv'in bölgesel askeri planlamasını yeniden gözden geçirmesine neden olabilir. Haberde, Ankara'nın hava gücündeki olası sıçramanın İsrail açısından dikkatle izlenmesi gereken bir başlık olduğu vurgulandı.

Trump'ın Türkiye açıklamaları İsrail ve Yunan basınında: "Bizim için kabus başlar" 14

KORE: "TRUMP, ERDOĞAN'I DEV BİR ANLAŞMAYLA GÜÇLENDİRMEYE HAZIRLANIYOR"

İsrail'de yayın yapan Kore sitesi ise Reuters'ın motor satışı haberini çok daha sert bir başlıkla verdi. Site, Trump'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı dev bir anlaşmayla güçlendirmeye hazırlandığını yazdı ve bu adımın İsrail'i riske atabileceğini savundu.

Haberde, Türkiye'nin KAAN programı için Amerikan motorlarına erişim sağlamasının yalnızca teknik bir satış değil, aynı zamanda Ankara'nın savunma kapasitesini güçlendiren stratejik bir karar olduğu belirtildi. Kore, bunu Tel Aviv açısından "rahatsız edici bir gelişme" olarak yorumladı.

Trump'ın Türkiye açıklamaları İsrail ve Yunan basınında: "Bizim için kabus başlar" 15

KANAL 14: "BU HEDİYE ÇOK TEHLİKELİ OLUR"

Kanal 14'te sabah programına katılan yorumcular ise Trump'ın Türkiye'ye olası savunma desteğini çok daha sert ifadelerle değerlendirdi. Programda, Türkiye'nin zaten bölgenin en güçlü ordularından birine sahip olduğu, buna F-35 veya yeni motor desteğinin eklenmesinin İsrail açısından "çok tehlikeli" bir tablo yaratacağı öne sürüldü.

Bu yorumlar, siyonist basında Türkiye'nin askeri kapasitesine yönelik rahatsızlığın sadece haber düzeyinde değil, yorum ve analiz programlarında da açık biçimde dile getirildiğini gösterdi.

Trump'ın Türkiye açıklamaları İsrail ve Yunan basınında: "Bizim için kabus başlar" 16

BHOL: "TEL AVİV İÇİN KABUS BAŞLAR"

Tel Aviv merkezli Bhol ise Trump'ın Türkiye'yi güçlendirecek büyük bir anlaşmaya hazırlandığını yazdı. Haberde, Türkiye'ye F-35 kapısının açılması ya da KAAN için motor satışının kesinleşmesi halinde bunun Tel Aviv için "kabus senaryosu" anlamına gelebileceği savunuldu.

Site, İsrail yönetiminin NATO zirvesi öncesinde Trump'tan gelebilecek sürpriz adımlara karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

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