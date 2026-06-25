Trump'ın Türkiye açıklamaları İsrail ve Yunan basınında: "Bizim için kabus başlar"

Npress'e göre Trump'ın sözleri, sadece diplomatik bir jest değil; Washington'ın Ankara ile savunma iş birliğini yeniden canlandırabileceğine işaret eden güçlü bir siyasi mesaj niteliği taşıyor.

Militaire, Türkiye'nin F-35'lere yeniden erişim sağlaması ya da KAAN programında Amerikan motorlarıyla hız kazanması halinde, bunun yalnızca Türk Hava Kuvvetleri açısından değil, Türkiye'nin savunma sanayisi açısından da büyük bir sıçrama anlamına geleceğini yazdı. Haberde, "Yunanistan buna seyirci mi kalacak?" sorusu öne çıkarıldı.

Yunanistan'daki en sert tepkilerden biri Militaire'den geldi. Site, Trump'ın Türkiye'ye yönelik savunma jestlerini "Erdoğan'a hediye" olarak niteleyerek, Atina yönetiminin buna nasıl karşılık vereceğini sorguladı.

Haberde, Türkiye'ye F-35 kapısının yeniden aralanmasının ve KAAN için motor satışının, bölgede askeri dengeleri Ankara lehine çevirebilecek bir sürecin işareti olduğu belirtildi. Europost, bu tablonun hem Yunanistan'da hem de İsrail'de yeni bir tartışma başlatacağını yazdı.

Atina merkezli Europost ise meseleyi daha geniş bir siyasi çerçevede ele aldı. Gazete, Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ilişkinin artık yalnızca kişisel bir dostluk görüntüsü vermediğini, somut savunma sonuçları üretmeye başladığını savundu.

Ta Nea'ya göre Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la kurduğu yakın ilişkiyi Türkiye lehine stratejik adımlara dönüştürüyor. Haberde, Kongre direnci bulunsa bile Trump'ın Türkiye dosyasında yeni manevralar yapabileceği ve F-35 başlığını yeniden gündeme taşıyabileceği yorumuna yer verildi.

Yunan basınında en çarpıcı başlıklardan biri Ta Nea'dan geldi. Gazete, "Hani Trump dostumuzdu?" diyerek Washington'ın Atina yerine Ankara'ya alan açtığı tezini öne sürdü.

BANKING NEWS: "TÜRKİYE GÖKYÜZÜNÜ KİLİTLEYEBİLİR"

Banking News ise konuyu doğrudan askeri denge başlığından okudu. Site, F-35 ve motor satışının Türkiye'nin hava gücünü dramatik biçimde artırabileceğini savunarak, bunun Yunanistan için göz ardı edilemeyecek bir gelişme olduğunu yazdı.

Haberde, Türkiye'nin zaten güçlü olan jeopolitik ve askeri ağırlığının, yeni Amerikan adımlarıyla daha da büyüyebileceği, bunun da Atina'da ciddi bir güvenlik kaygısı yarattığı ifade edildi.