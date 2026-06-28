İsrail'den skandal "1915 olayları" kararı! Türkiye'den sert tepki: Suçlarını örtbas etmeyi hedefliyorlar
İşgalci İsrail hükümeti 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıması kararına Ankara sert tepki gösterdi. Bakanlığın açıklamasında "İsrail hükümeti, 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir" denildi. İsrail'de bu kararın yürürlüğe girmesi için parlamentoda onaylanması gerekiyor.
ABD ile İran arasında varılan ateşkesin ardından Orta Doğu'da yeni dengeler şekillenirken, İsrail'den Türkiye'yi yakından ilgilendiren dikkat çeken bir adım geldi.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımasına yönelik bir karar tasarısını kabineye sunacağını açıklamıştı.
İsrail'den gelen bu girişim, son dönemde Tel Aviv yönetiminin Türkiye'ye yönelik art arda yaptığı siyasi açıklamaların ardından geldi.
SKANDAL TASARI KABUL EDİLDİ
İsrail kabinesi bu "tanıma" kararını oy birliğiyle kabul etti. Bu kararın yürürlüğe girmesi için parlamentoda onaylanması gerekiyor.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SERT TEPKİ
Söz konusu karara Türkiye'den sert tepki geldi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanında Gazzelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti, 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir." ifadeleri yer aldı.
"SUÇ ORTAKLARININ SIKIŞMIŞLIĞINI GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR"
Kararın "kötü niyetli bir girişim" olduğu vurgulanan açıklamada, şöyle devam edildi:
"Hukuki ve tarihi gerçekleri yok addeden bu kötü niyetli girişim, Uluslararası Ceza Mahkemesinde Filistinlilere karşı işlenen suçlarla bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında haklarında tutuklama emri bulunan (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir."
Açıklamada, "Türkiye, İsrail'in bölgedeki genişlemeci ve istikrarsızlaştırıcı politikalarının son bulması ve Netanyahu hükümetinin Filistin halkı başta olmak üzere sivillere karşı işlediği suçlardan dolayı hukuk önünde hesap vermesi için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir." değerlendirmesi yer aldı.
DAHA ÖNCE DE BENZER AÇIKLAMALAR GELMİŞTİ
Katil Netanyahu da 2025 yılında yaptığı açıklamada 1915 olaylarına ilişkin benzer ifadeler kullanmıştı.
Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun söz konusu açıklamalarını "geçmişte yaşanan acıları siyasi amaçlarla istismar etmeye yönelik bir girişim" olarak değerlendirmiş, bu tür açıklamaların tarihi gerçekleri çarpıtma amacı taşıdığını vurgulamıştı.