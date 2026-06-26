Katil İsrail'den Türkiye'yi hedef alan yeni hamle! Sözde Ermeni soykırımı tasarısına Ankara'dan sert tepki

Saar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu girişimi "ahlaki ve tarihi bir yükümlülük" olarak nitelendirirken, tasarının kabineden geçmesi halinde nihai oylama için İsrail Parlamentosu (Knesset) gündemine taşınacağını belirtti.

ABD ile İran arasında varılan ateşkesin ardından Orta Doğu'da yeni dengeler şekillenirken, İsrail'den Türkiye'yi yakından ilgilendiren skandal bir adım geldi. Soykırımcı İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, pazar günü yapılacak bakanlar kurulu toplantısında, İsrail'in "sözde Ermeni soykırımı" iddialarını resmen tanımasına yönelik bir karar tasarısı sunacağını açıkladı.

"Kendi suçlarını örtmeye çalışan çabalar bunlar." diyen Yılmaz, Gazze'de yaşananların tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştiğini belirterek, bu olayların tarihe geçtiğini ve unutulmayacağını ifade etti.

Yılmaz, söz konusu girişimin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, İsrail'in bu adımla kendi eylemlerini gölgelemeye çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (Arşiv)

Yılmaz ayrıca, bu girişimin yalnızca Türkiye'yi değil, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yürütülen normalleşme ve barış sürecini de olumsuz etkileyebilecek bir provokasyon niteliği taşıyabileceğini dile getirdi.

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

İsrail'den gelen bu açıklama, son dönemde Tel Aviv yönetiminden Türkiye'ye yönelik art arda gelen siyasi mesajların ardından geldi.

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli de geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir uluslararası toplantıda Türkiye hakkında tartışma yaratan açıklamalarda bulunmuş, Ankara'yı bölgesel tehdit olarak nitelendiren ifadeler kullanmıştı.

Söz konusu açıklamalar, Türkiye tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

TÜRKİYE-ABD TEMASLARININ ARDINDAN

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye jet motoru satışına ilişkin süreci Kongre'ye bildirmesi de son dönemde Ankara-Washington hattındaki dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

Bölgedeki diplomatik ve askeri dengelerin yeniden şekillendiği bir dönemde gelen İsrail'in son girişimi, zamanlaması nedeniyle de siyasi çevrelerde dikkat çekti.

DAHA ÖNCE DE BENZER AÇIKLAMALAR GELMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 2025 yılında yaptığı açıklamada 1915 olaylarına ilişkin benzer ifadeler kullanmıştı.

Bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, katil Netanyahu'nun açıklamalarını "geçmişte yaşanan acıları siyasi amaçlarla istismar etmeye yönelik bir girişim" olarak nitelendirmiş ve bu tür açıklamaların tarihi gerçekleri çarpıtma amacı taşıdığını belirtmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın açıkladığı tasarının pazar günü kabinede ele alınması bekleniyor. Tasarının kabul edilmesi halinde süreç, İsrail Parlamentosu'ndaki oylamayla devam edecek.