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İsrail ile Yunanistan arasında gerilim: Ramallah yolculuğu diplomatik krize dönüştü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
İsrail ile Yunanistan arasında gerilim: Ramallah yolculuğu diplomatik krize dönüştü

Son dönemlerde savunma, ticaret ve Akdeniz'de deniz sahanlığı gibi çeşitli alanlarda iş birliğiyle anılan İsrail ile Yunanistan arasında diplomatik bir gerilim yaşanıyor. Filistinli sendikaların daveti üzerine Batı Şeria'daki Ramallah'a gitmek isteyen Yunan sendika heyetinin İsrail tarafından ülkeye girişine izin verilmemesi, iki ülke arasında krize neden oldu.

İran ile ABD arasındaki görüşmelerin gölgesinde yaşanan olayda, Filistinli sendikaların davetiyle Ramallah'a gitmek üzere yola çıkan Yunan sendika heyeti, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda alıkonuldu.

İsrail makamlarının işlemleri sonrasında heyet üyelerinin sınır dışı edildiği bildirildi.

YUNANİSTAN İLE İSRAİL ARASINDA DİPLOMATİK KRİZ

Yaşanan gelişme, Atina ile Tel Aviv arasında yeni bir diplomatik tartışmanın fitilini ateşledi.

ATİNA'DAN SERT TEPKİ

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in kararına sert tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, heyette yer alan kişilerin ülkeye giriş için gerekli işlemleri tamamladıkları ve seyahat amaçlarını İsrail makamlarına bildirdikleri ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in aldığı karardan duyulan memnuniyetsizlik dile getirildi.

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SENDİKALAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

İsrail'in kararı yalnızca diplomatik düzeyde değil, sendikal çevrelerde de tepkiyle karşılandı.

Yunan sendika temsilcileri, Tel Aviv yönetimini dayanışma faaliyetlerini engellemekle suçladı.

Heyet üyelerinin Ramallah ziyaretinin engellenmesi, iki ülke arasındaki tartışmanın büyümesine neden oldu.

FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Son dönemde Filistin'e destek eylemlerinin giderek arttığı Yunanistan'da, İsrail'e yönelik tepkilerin siyasi alana da taşındığı belirtiliyor.

Atina'da düzenlenen kitlesel protestolar ve sendikaların Filistin'e destek çağrıları, iki ülke arasında yeni bir gerilim hattı oluşturuyor.

YENİ BİR DİPLOMATİK GERİLİM HATTI

Ramallah'a gitmek isteyen Yunan sendika heyetinin İsrail tarafından sınır dışı edilmesiyle başlayan kriz, Atina ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerde yeni bir tartışma başlığı oluşturdu.

Böylece Ramallah yolunda başlayan süreç, İsrail ile Yunanistan arasında diplomatik gerilimi tırmandıran yeni bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

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