Putin: Rusya’ya operasyonları 4 Ukrayna bölgesiyle sınırlama teklifi geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki askeri operasyonların Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgeleriyle sınırlandırılması ve karşılıklı uzun menzilli saldırıların durdurulması yönünde teklif aldıklarını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet televizyonu Vesti'ye verdiği röportajda, Ukrayna'daki savaşa ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu.

Putin, Rusya'nın askeri operasyonlarını yalnızca Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgeleriyle sınırlandırmasını öngören bir teklif aldıklarını açıkladı.

Rus lider, Ukrayna konusunda temasların sürdüğünü ve müzakere masasında yeni önerilerin ele alındığını söyledi.

'UZUN MENZİLLİ SALDIRILAR DA DURSUN' ÖNERİSİ

Putin, söz konusu teklif kapsamında Rusya ile Ukrayna'nın birbirlerinin derinliklerine yönelik uzun menzilli saldırıları da durdurmasının önerildiğini belirtti.

Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'nın iç bölgelerine yönelik misilleme saldırılarının "çok daha güçlü ve çok daha etkili" olduğunu savunan Putin, Moskova'nın askeri baskısını sürdüreceği mesajını verdi.

'DONBAS VE NOVOROSSİYA'NIN TAMAMEN KURTARILMASI HEDEFİMİZ'

Ukrayna ordusunun yeni sürpriz saldırılar düzenleyebileceğini öne süren Putin, özel kuvvetler aracılığıyla gerçekleştirilebilecek sabotaj girişimlerine karşı hazırlıklı olduklarını ifade etti.

Rus lider, bu tür girişimlerin temel hedeflerinin Rus ordusunun dikkatini dağıtmak olduğunu savunarak, "Asıl görevimiz Donbas ve Novorossiya'nın nihai olarak kurtarılmasıdır." dedi.

KURSK MESAJI: 'UKRAYNA BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEK'

Putin, Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesine düzenlediği operasyonlara da değindi.

Kiev yönetiminin bu hamlesinin karşılıksız kalmayacağını belirten Putin, Ukrayna'nın, Rusya'nın güvenlik tampon bölgesi oluşturmayı planladığı alanlarda toprak kaybedeceğini öne sürdü.

'ABD İLE ÇÖZÜM SEÇENEKLERİNİ GÖRÜŞTÜK'

Rusya Devlet Başkanı, Moskova ile Washington arasında Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik temasların da sürdüğünü söyledi.

Geçen yıl ABD'nin Anchorage kentinde gerçekleştirilen zirvede herhangi bir anlaşma imzalanmadığını belirten Putin, buna rağmen savaşın sona erdirilmesine yönelik çeşitli seçeneklerin ele alındığını ifade etti.

Putin, "Amerikalı müzakereciler tarafından hazırlanan bazı uzlaşma önerilerini kabul etmemiz istendi. Biz de bunu kabul ettik." diye konuştu.

'İRAN'DAKİ SICAK ÇATIŞMALAR SONA ERİNCE ABD HEYETİNİ BEKLİYORUZ'

Putin, İran'da devam eden çatışmaların "sıcak aşaması" sona erdiğinde ABD heyetinin Rusya'ya gelmesini beklediklerini belirterek, Moskova'nın müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu yineledi.

Rus lider ayrıca Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun da Ukrayna ile yürütülecek olası müzakerelerde arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.

ZELENSKİY'NİN BELARUS UYARISINA TEPKİ

Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Belarus topraklarında bulunan sinyal aktarma istasyonlarının kaldırılmasını istemesini "endişe verici" olarak değerlendirdi.

Kiev yönetiminin bu istasyonların bir hafta içinde kaldırılmaması halinde harekete geçeceği yönündeki açıklamalarına değinen Putin, Lukaşenko'nun bu tehdidi soğukkanlılıkla karşıladığını belirtti.

"Bu durum Cumhurbaşkanı Lukaşenko'da herhangi bir paniğe yol açmıyor. Kendisi bu sürece son derece sakin, dengeli ve ölçülü şekilde yaklaşıyor." ifadelerini kullandı.