Slovenya'da Filistin bayrağı krizi! Başbakanın kaldırdığı bayrak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yükseldi

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, Filistinlilere yönelik soykırımın durdurulmadığını belirterek, yeni seçilen hükümetin, yönetim binasından kaldırdığı Filistin bayrağını Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın cephesine astıklarını bildirdi.

Slovenya'da 22 Mart'ta yapılan genel seçim öncesi "Black Cube" olarak bilinen İsrailli istihbarat şirketiyle işbirliği yaptığı iddia edilen Başbakan Janez Jansa'nın yeni hükümetin kurulmasıyla Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'e karşı "ılımlı" yaklaşım sergilemesi dikkati çekti.



Ulusal medya, Jansa'nın başbakanlık görevini devralmasıyla hükümet binası önünde bulunan Filistin bayrağının kaldırıldığını paylaştı.



Cumhurbaşkanı Musar da ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, Filistin bayrağının Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın cephesine asıldığını açıkladı.

Slovenya Başbakanı Janez Jansa (AFP) "BU BAYRAK BÜYÜK BİR ANLAM TAŞIYOR"



Musar, bayrağın bir hafta boyunca bina dışında kalacağına ve sonrasında herkesin göreceği şekilde bina içine alınacağına işaret ederek, şunları kaydetti: