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Slovenya'da Filistin bayrağı krizi! Başbakanın kaldırdığı bayrak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yükseldi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Slovenya'da Filistin bayrağı krizi! Başbakanın kaldırdığı bayrak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yükseldi

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, Filistinlilere yönelik soykırımın durdurulmadığını belirterek, yeni seçilen hükümetin, yönetim binasından kaldırdığı Filistin bayrağını Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın cephesine astıklarını bildirdi.

Slovenya'da 22 Mart'ta yapılan genel seçim öncesi "Black Cube" olarak bilinen İsrailli istihbarat şirketiyle işbirliği yaptığı iddia edilen Başbakan Janez Jansa'nın yeni hükümetin kurulmasıyla Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'e karşı "ılımlı" yaklaşım sergilemesi dikkati çekti.

Ulusal medya, Jansa'nın başbakanlık görevini devralmasıyla hükümet binası önünde bulunan Filistin bayrağının kaldırıldığını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Musar da ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, Filistin bayrağının Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın cephesine asıldığını açıkladı.

Slovenya Başbakanı Janez Jansa (AFP)Slovenya Başbakanı Janez Jansa (AFP)

"BU BAYRAK BÜYÜK BİR ANLAM TAŞIYOR"

Musar, bayrağın bir hafta boyunca bina dışında kalacağına ve sonrasında herkesin göreceği şekilde bina içine alınacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

Slovenya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Filistin bayarağı dalgalanırken (X)Slovenya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Filistin bayarağı dalgalanırken (X)

"Filistinlilere yönelik soykırım durdurulmuş değil ve Gazze ile Batı Şeria'daki insanlar hala barış ve insan onuruna yaraşır koşullarda yaşamıyor. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın cephesine asılan Filistin bayrağı, burada bir hafta boyunca kalacak, ardından ise ofisimi ziyaret eden herkese bir hatırlatma olması amacıyla iç mekanda sergilenecek. Bu bayrak çok daha büyük bir anlam taşımaktadır. O, yalnızca Filistin'de değil, dünyanın başka yerlerinde de uluslararası insani hukukun ve insan haklarının ağır biçimde ihlal edilmesinin bir sembolüdür."

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar (EPA)Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar (EPA)

SLOVENYA'DAKİ "CASUS" İDDİALARI

Genel seçim öncesinde "Black Cube" olarak bilinen İsrailli istihbarat şirketinin Slovenya'daki süreci doğrudan etkilediğine dair iddialar gündeme gelmişti.

Slovenya'da yayımlanan Mladina dergisi, söz konusu şirketten yetkililerin başkent Lübliyana'yı 3 kez ziyaret ettiğini ve muhalefetteki Slovenya Demokrat Partisi (SDS) Genel Başkanı Janez Jansa ile görüştüğünü öne sürmüştü.

"Casusların" kendilerini sahte bir kimlikle, yabancı bir yatırım firması temsilcisi gibi tanıttığını belirten dergi, bazı Slovenyalı siyasilerle yapılan görüşmeleri de kayıt altına aldıklarını savunmuştu.

Eski Başbakan Robert Golob, iddialar üzerine Avrupa Birliği'nden genel seçimde yabancı müdahalenin olup olmadığının soruşturulmasını istemişti. Jansa ise "Black Cube" adını daha önce hiç duymadığını ifade ederek iddiaları yalanlamıştı.

Golob liderliğindeki hükümet ayrıca 2024'te Filistin Devleti'ni resmen tanımış, İsrail'den askeri teçhizat ihracatı, ithalatı ve transit geçişi yasaklamıştı. Jansa ise tanıma kararının uzun vadede ülkeye zarar vereceğini öne sürerek referandum talep ettiklerini açıklamıştı.

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