Başkan Erdoğan'dan AB'ye kritik telefon: "İsrail'e yönelik uluslararası baskı artırılmalı"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gerilimler ve küresel gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan, İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayan tutumuna sert tepki gösterirken, Türkiye’nin Avrupa’nın güvenlik stratejilerindeki kritik rolüne dikkat çekti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BÖLGESEL BARIŞ VE HÜRMÜZ BOĞAZI VURGUSU

Bölgedeki sıcak gelişmeleri yakından takip eden Türkiye'nin barış vizyonunu muhatabına aktaran Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin bölgemizdeki çatışma sürecinde ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için gayret gösterdiğini" ifade etti. Enerji ve ticaret hatlarının güvenliğine de değinen Erdoğan, küresel ticaretin aksamaması adına "Hürmüz'ün bir an önce açılması gerektiğini" sözleriyle aktardı.

İSRAİL'İN KORSANLIK VE HUKUK İHLALLERİNE TEPKİ

İşgalci İsrail'in bölgeyi ateşe atan politikalarına karşı Avrupa'yı net bir duruş sergilemeye davet eden Başkan Erdoğan, "İsrail'in bölgemizde çatışmaların devamını arzuladığını, korsanlık dahil uluslararası hukuk ihlallerine devam ettiğini" belirtti. Bölgedeki zulmün durdurulması için kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, "İsrail'e yönelik uluslararası baskıların artırılmasının elzem olduğunu" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin, yaşanan bölgesel krizlerle stratejik öneminin bir kez daha kanıtlandığını belirten Başkan Erdoğan, "bölgemizde yaşanan gerilimlerin Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu" dile getirdi.

Avrupa'nın savunma ve güvenlik mimarisinde Türkiye'nin dışlanmaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "özellikle Avrupa'nın güvenlik stratejileriyle ilgili girişimlerinde Türkiye'nin yer almasının fayda sağlayacağını" kaydetti.

EKONOMİK ENTEGRASYON VE GÜMRÜK BİRLİĞİ

Ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi noktasında somut adımlar atılması gerektiğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini" ve her alanda iş birliğini geliştirmenin her iki tarafın da çıkarına olduğunu ifade etti.

Görüşmede, ekonomik entegrasyonun pekiştirilmesi için gündemdeki meselelerin hızla çözüme kavuşturulması gerektiği bir kez daha vurgulandı.

