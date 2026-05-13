ABD basını yazdı: İsrail Eurovision'u propaganda aracına çevirdi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İsrail'in Gazze Şeridin'de sürdürdüğü soykırım ve Orta Doğu'daki saldırılar nedeniyle dünya genelinde tepkiler büyürken, şimdi de Eurovision Şarkı Yarışması üzerinden yürütülen dev propaganda ağı gündemde. Amerikan basınında yayımlanan çarpıcı araştırmalar, Tel Aviv yönetiminin yıllardır Eurovision'u nasıl propaganda aracına dönüştürdüğünü ortaya koydu. Gizli yazışmalar, milyon dolarlar...

ABD merkezli New York Times tarafından yayımlanan kapsamlı araştırmada, İsrail hükümetinin yarışmayı yalnızca bir müzik etkinliği olarak değil, "yumuşak güç" ve propaganda aracı olarak kullandığı ifade edildi.

ABD BASINI: İSRAİL EUROVİSİON'U MANİPÜLE ETTİ
"EUROVISION'U ELE GEÇİRDİLER"

Habere göre İsrail hükümeti, Eurovision için kamu bütçesinden en az 1 milyon dolarlık kaynak ayırdı. Bu bütçenin bir kısmının ise doğrudan hükümete bağlı propaganda yapılanması olarak bilinen "Hasbara" fonundan geldiği aktarıldı.

Araştırmada İsrail'in 2018'den itibaren yarışmaya sistematik şekilde müdahil olduğu belirtildi. Tel Aviv yönetiminin özellikle halk oylamasını etkileyebilmek için sosyal medya kampanyaları, reklam ağları ve diplomatik temaslar yürüttüğü ifade edildi.

Amerikan basınında yer alan bilgilere göre bazı Avrupa ülkelerindeki İsrail büyükelçilikleri, Eurovision yayıncılarıyla doğrudan temas kurdu. Yarışmadan İsrail'in çıkarılmasını isteyen yayın kuruluşlarına diplomatik baskı yapıldığı ifade edildi.

"20 KEZ OY VERİN" ÇAĞRISI

Tartışmaların merkezinde ise İsrail'in organize oy kampanyaları yer aldı.

Finlandiya medyası, İsrail'in birçok dilde çevrim içi reklam satın aldığını ortaya çıkardı. Reklamlarda izleyicilere İsrailli yarışmacıya "20 kez oy verin" çağrısı yapıldığı belirtildi.

2026 yarışmasında ise bu kez İsrail temsilcisi Noam Bettan'ın "İsrail'e 10 kez oy verin" çağrısı içeren videolar yayımladığı gündem oldu.

Eurovision Direktörü Martin Green, İsrail kamu yayıncısı KAN'a resmi uyarı gönderildiğini doğruladı. Green, "Bir sanatçıya veya şarkıya 10 kez oy verilmesi için doğrudan çağrı yapmak yarışmanın ruhuna aykırı" ifadelerini kullandı.

Ancak tam oylama analizlerinin kamuoyuyla paylaşılmaması yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

İSRAİL KARŞITI ÜLKELERDE BİLE İSRAİL BİRİNCİ OLDU

New York Times'ın araştırmasına göre İsrail temsilcileri, halkın büyük bölümünün İsrail politikalarına tepki gösterdiği bazı Avrupa ülkelerinde bile en yüksek halk oyunu aldı.

Araştırmada, bazı ülkelerde birkaç yüz kişinin organize şekilde tekrar tekrar oy kullanmasının sonuçları değiştirmeye yetebileceği belirtildi.

İsrail'in yarışmayı "uluslararası meşruiyet vitrini" olarak kullandığı yorumları Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.

SALONLARDA "SOYKIRIMI DURDURUN" SLOGANLARI

Öte yandan Eurovision sahnesi bu yıl protestoların merkezine dönüştü.

Avusturya'nın başkenti Vienna'da düzenlenen Eurovision yarı finalinde İsrail temsilcisi sahneye çıktığı anda salonda "Soykırımı durdurun" sloganları yükseldi.

Canlı yayına da yansıyan protestolarda çok sayıda seyirci Filistin bayrakları açtı. Bazı göstericiler zor kullanılarak salondan çıkarıldı.

Viyana sokaklarında da binlerce kişi İsrail'in yarışmaya katılmasına tepki gösterdi.

5 ÜLKE YARIŞMAYI BOYKOT ETTİ

İsrail'in yarışmaya katılımı nedeniyle Avrupa'da kriz derinleşti.

İspanya, İrlanda, İzlanda, Hollanda ve Slovenya yarışmayı boykot etme kararı aldı.

BRÜKSEL'DE İSRAİL'İN KATILIMINA TEPKİ İÇİN EUROVISION'A ALTERNATİF KONSER

Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını protesto etmek amacıyla "Filistin için Birlik-Soykırıma Sahne Yok" başlıklı alternatif konser düzenlendi.

Eurovision Şarkı Yarışması'nın birinci yarı finaliyle aynı akşam yapılan, çok sayıda Belçikalı ve Filistinli sanatçının sahne aldığı konser, büyük ilgi gördü.

İsrail'in Eurovision'a katılımına yönelik tepkileri görünür kılmayı ve Filistin'e destek mesajı vermeyi amaçlayan konserde, Filistin'deki soykırımın yanı sıra işgal ve insani duruma dikkati çeken performanslar sergilendi.

Filistin halk dansı Dabke gösterisiyle başlayan konserde, dinleyiciler, sık sık "Filistin'e özgürlük" ve "İsrail'e boykot" sloganları attı.

Sanatçılar, konser için özel hazırladıkları "Voices Rise up" isimli şarkıyı hep birlikte seslendirdi.

Konserde, Filistinli sanatçılar Bashar Murad ve Nai Barghutti'nin performansları dikkati çekti.

"EUROVISION ARTIK SİYASİ SAVAŞ ALANI"

Eurovision yönetimi ise artan kriz nedeniyle zor durumda kaldı.

Avrupa Yayın Birliği'nin, Rusya'yı Ukrayna savaşı nedeniyle yarışmadan men ederken İsrail için aynı kararı almaması "çifte standart" suçlamalarına yol açtı.

New York Times'ın haberine göre Eurovision yönetimi, İsrail konusunda yapılan bazı iç raporları gizli tuttu, oylama tartışmalarını kamuoyundan sakladı ve yayıncılara basınla konuşmamaları yönünde telkinde bulundu.

İzlanda devlet yayın kuruluşunun yöneticilerinden Stefan Jon Hafstein ise dikkat çeken açıklamasında, "İsrail hükümeti Eurovision'u kendi propaganda aracına dönüştürdü" ifadelerini kullandı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Eurovision'un artık yalnızca bir müzik yarışması değil, küresel siyasi hesaplaşmaların sahnesi haline geldiği yorumları yapılıyor.

