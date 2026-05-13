ABD basını yazdı: İsrail Eurovision'u propaganda aracına çevirdi
İsrail'in Gazze Şeridin'de sürdürdüğü soykırım ve Orta Doğu'daki saldırılar nedeniyle dünya genelinde tepkiler büyürken, şimdi de Eurovision Şarkı Yarışması üzerinden yürütülen dev propaganda ağı gündemde. Amerikan basınında yayımlanan çarpıcı araştırmalar, Tel Aviv yönetiminin yıllardır Eurovision'u nasıl propaganda aracına dönüştürdüğünü ortaya koydu. Gizli yazışmalar, milyon dolarlar...
ABD merkezli New York Times tarafından yayımlanan kapsamlı araştırmada, İsrail hükümetinin yarışmayı yalnızca bir müzik etkinliği olarak değil, "yumuşak güç" ve propaganda aracı olarak kullandığı ifade edildi.
"EUROVISION'U ELE GEÇİRDİLER"
Habere göre İsrail hükümeti, Eurovision için kamu bütçesinden en az 1 milyon dolarlık kaynak ayırdı. Bu bütçenin bir kısmının ise doğrudan hükümete bağlı propaganda yapılanması olarak bilinen "Hasbara" fonundan geldiği aktarıldı.
Araştırmada İsrail'in 2018'den itibaren yarışmaya sistematik şekilde müdahil olduğu belirtildi. Tel Aviv yönetiminin özellikle halk oylamasını etkileyebilmek için sosyal medya kampanyaları, reklam ağları ve diplomatik temaslar yürüttüğü ifade edildi.
Amerikan basınında yer alan bilgilere göre bazı Avrupa ülkelerindeki İsrail büyükelçilikleri, Eurovision yayıncılarıyla doğrudan temas kurdu. Yarışmadan İsrail'in çıkarılmasını isteyen yayın kuruluşlarına diplomatik baskı yapıldığı ifade edildi.
"20 KEZ OY VERİN" ÇAĞRISI
Tartışmaların merkezinde ise İsrail'in organize oy kampanyaları yer aldı.
Finlandiya medyası, İsrail'in birçok dilde çevrim içi reklam satın aldığını ortaya çıkardı. Reklamlarda izleyicilere İsrailli yarışmacıya "20 kez oy verin" çağrısı yapıldığı belirtildi.
2026 yarışmasında ise bu kez İsrail temsilcisi Noam Bettan'ın "İsrail'e 10 kez oy verin" çağrısı içeren videolar yayımladığı gündem oldu.
Eurovision Direktörü Martin Green, İsrail kamu yayıncısı KAN'a resmi uyarı gönderildiğini doğruladı. Green, "Bir sanatçıya veya şarkıya 10 kez oy verilmesi için doğrudan çağrı yapmak yarışmanın ruhuna aykırı" ifadelerini kullandı.
Ancak tam oylama analizlerinin kamuoyuyla paylaşılmaması yeni tartışmaları beraberinde getirdi.
İSRAİL KARŞITI ÜLKELERDE BİLE İSRAİL BİRİNCİ OLDU
New York Times'ın araştırmasına göre İsrail temsilcileri, halkın büyük bölümünün İsrail politikalarına tepki gösterdiği bazı Avrupa ülkelerinde bile en yüksek halk oyunu aldı.
Araştırmada, bazı ülkelerde birkaç yüz kişinin organize şekilde tekrar tekrar oy kullanmasının sonuçları değiştirmeye yetebileceği belirtildi.
İsrail'in yarışmayı "uluslararası meşruiyet vitrini" olarak kullandığı yorumları Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.