ABD basını yazdı: İsrail Eurovision'u propaganda aracına çevirdi

ABD merkezli New York Times tarafından yayımlanan kapsamlı araştırmada, İsrail hükümetinin yarışmayı yalnızca bir müzik etkinliği olarak değil, "yumuşak güç" ve propaganda aracı olarak kullandığı ifade edildi.

"EUROVISION'U ELE GEÇİRDİLER"

Habere göre İsrail hükümeti, Eurovision için kamu bütçesinden en az 1 milyon dolarlık kaynak ayırdı. Bu bütçenin bir kısmının ise doğrudan hükümete bağlı propaganda yapılanması olarak bilinen "Hasbara" fonundan geldiği aktarıldı.

Araştırmada İsrail'in 2018'den itibaren yarışmaya sistematik şekilde müdahil olduğu belirtildi. Tel Aviv yönetiminin özellikle halk oylamasını etkileyebilmek için sosyal medya kampanyaları, reklam ağları ve diplomatik temaslar yürüttüğü ifade edildi.