CANLI YAYIN

Dünyaca ünlü aktörden İsrail’e tokat gibi sözler: "Gazze’de soykırım yapılıyor"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Dünyaca ünlü aktörden İsrail’e tokat gibi sözler: "Gazze’de soykırım yapılıyor"

Katil İsrail’in Filistin topraklarında uzun yıllardır sürdürdüğü işgal politikalarına yönelik dünya genelindeki tepkiler büyümeye devam ediyor. Son olarak dünyaca ünlü İspanyol aktör Javier Bardem, Filistinlilerin “Büyük Felaket” olarak andığı Nekbe’nin yıldönümünde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler’de yaptığı konuşmada Gazze’de yaşananları “soykırım” olarak nitelendiren Bardem, Batı Şeria’daki apartheid düzeni ve etnik temizlik iddialarına dikkat çekti.

İspanyol sinemasının efsane ismi Javier Bardem, Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği tarafından paylaşılan görüntülü mesajıyla siyonist zulmü dünyaya haykırdı.

İSPANYOL AKTÖR JAVİER BARDEM'DEN FİLİSTİN MESAJI

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KORİDORLARINDA SOYKIRIM ÇIĞLIĞI

Oscar adayı olan ve Filistin'deki acıları konu alan "All That's Left Of You (Senden Geriye Kalan)" filminin BM temsilcilerine yönelik gösterimi sırasında konuşan Bardem, işgalci İsrail'in güncel politikalarını hedef aldı.

Ünlü aktör, "Nekbe'nin asla sona ermediğini anlıyoruz. Bugün Gazze'de soykırım olarak ve Batı Şeria'da etnik temizlik ve apartheid olarak devam ediyor" ifadelerini kullanarak bölgedeki sıcak temasın ve insanlık dramının boyutlarını gözler önüne serdi.

Dünyaca ünlü aktörden İsrail’e tokat gibi sözler: "Gazze’de soykırım yapılıyor" - 1

FİLİSTİN HALKININ ŞANLI DİRENİŞİNE ÖVGÜ

Sadece eleştirmekle kalmayan Javier Bardem, bir asrı aşkın süredir topraklarını savunan Filistin halkının çelikten iradesine de selam durdu. İşgalci gücün tüm yok etme çabalarına rağmen teslim olmayan bir milletin hikayesine vurgu yapan Bardem, "Filistin halkının yok sayılmaya karşı bir asrı aşan mücadelesini kendi topraklarında kalma ve zengin kültürlerini yaşatarak bir halk olarak varlığını sürdürme yönündeki kararlılığını ve güçlü iradesine" övgüde bulundu sözleriyle hayranlığını dile getirdi.

Dünyaca ünlü aktörden İsrail’e tokat gibi sözler: "Gazze’de soykırım yapılıyor" - 2

BEYAZ PERDEDE ÜÇ KUŞAKLIK TRAVMA

Bardem'in bu tarihi konuşmasına vesile olan ve Ürdün tarafından "En İyi Uluslararası Film" dalında Oscar aday adayı gösterilen "Senden Geriye Kalan" filmi, Filistinli bir ailenin 1948'den bu yana yaşadığı acıları konu alıyor.

Üç kuşak boyunca süregelen sürgün hayatını, bitmek bilmeyen umut arayışını ve çekilen büyük acıları anlatan yapım, BM temsilcileri tarafından da ilgiyle izlendi. Film, Nekbe ile başlayan travmanın sadece bir tarih olmadığını, bugün Gazze ve Batı Şeria'da halen kanamaya devam eden bir yara olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Dünyaca ünlü aktörden İsrail’e tokat gibi sözler: "Gazze’de soykırım yapılıyor" - 3

1948'DEN BUGÜNE DİNMEYEN ACI: BÜYÜK FELAKET

İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği topraklarda sözde bağımsızlığını ilan etmesiyle başlayan "Nekbe" süreci, tarihin gördüğü en büyük vahşetlerden biri olarak biliniyor.

O dönem yaşanan dehşet anlarını hatırlatan veriler, 1 milyona yakın Filistinlinin zorla sürgün edildiğini, 675 köy ve kasabanın haritadan silindiğini gösteriyor. Siyonist çetelerin o dönemde gerçekleştirdiği 70'ten fazla katliamda 15 binden fazla masum Filistinli şehit edilirken, 15 Mayıs günü tüm dünyada "Büyük Felaket" olarak anılmaya devam ediyor.

Dünyaca ünlü aktörden İsrail’e tokat gibi sözler: "Gazze’de soykırım yapılıyor" - 4

DURMAK BİLMEYEN KATLİAM VE APARTHEID REJİMİ

Günümüzde de değişen bir şey yok; İsrail bir yandan Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde soykırım uygularken, diğer yandan işgal altındaki Batı Şeria'da baskı ve infazlarını sürdürüyor.

Filistin halkını nefessiz bırakmaya çalışan apartheid (ırk ayrımcı) politikalarına karşı Bardem gibi vicdanlı seslerin yükselmesi, ateş hattındaki Filistinliler için umut ışığı olmaya devam ediyor. İsrail güçlerinin Batı Şeria'da uyguladığı etnik temizlik stratejisi, Bardem'in "Nekbe devam ediyor" tespitiyle uluslararası arenada bir kez daha tescillenmiş oldu.

Eurovision’a Gazze damgası! İsrail sahnede yuhalandıEurovision’a Gazze damgası! İsrail sahnede yuhalandı EUROVİSİON’A GAZZE DAMGASI! İSRAİL SAHNEDE YUHALANDI
Fransada seçimlere İsrail müdahalesi iddiası ortalığı karıştırdıFransada seçimlere İsrail müdahalesi iddiası ortalığı karıştırdı FRANSA'DA SEÇİMLERE İSRAİL MÜDAHALESİ İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Cantona’dan katil İsrail’e formalı mesaj!Cantona’dan katil İsrail’e formalı mesaj! CANTONA'DAN KATİL İSRAİL'E FORMALI MESAJ!
Dünyaca ünlü müzisyenlerden Eurovisiona İsrail tepkisiDünyaca ünlü müzisyenlerden Eurovisiona İsrail tepkisi DÜNYACA ÜNLÜ MÜZİSYENLERDEN EUROVİSİON'A İSRAİL TEPKİSİ
İsrail’in hapishane kâbusu Amerikan basınındaİsrail’in hapishane kâbusu Amerikan basınında İSRAİL'İN HAPİSHANE KÂBUSU AMERİKAN BASININDA
GKRYde izinsiz yapı krizi alarm verdiGKRYde izinsiz yapı krizi alarm verdi GKRY'DE İZİNSİZ YAPI KRİZİ ALARM VERDİ

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın