Dünyaca ünlü aktörden İsrail’e tokat gibi sözler: "Gazze’de soykırım yapılıyor"

Ünlü aktör, "Nekbe'nin asla sona ermediğini anlıyoruz. Bugün Gazze'de soykırım olarak ve Batı Şeria'da etnik temizlik ve apartheid olarak devam ediyor" ifadelerini kullanarak bölgedeki sıcak temasın ve insanlık dramının boyutlarını gözler önüne serdi.

Sadece eleştirmekle kalmayan Javier Bardem, bir asrı aşkın süredir topraklarını savunan Filistin halkının çelikten iradesine de selam durdu. İşgalci gücün tüm yok etme çabalarına rağmen teslim olmayan bir milletin hikayesine vurgu yapan Bardem, " Filistin halkının yok sayılmaya karşı bir asrı aşan mücadelesini kendi topraklarında kalma ve zengin kültürlerini yaşatarak bir halk olarak varlığını sürdürme yönündeki kararlılığını ve güçlü iradesine" övgüde bulundu sözleriyle hayranlığını dile getirdi.

BEYAZ PERDEDE ÜÇ KUŞAKLIK TRAVMA

Bardem'in bu tarihi konuşmasına vesile olan ve Ürdün tarafından "En İyi Uluslararası Film" dalında Oscar aday adayı gösterilen "Senden Geriye Kalan" filmi, Filistinli bir ailenin 1948'den bu yana yaşadığı acıları konu alıyor.

Üç kuşak boyunca süregelen sürgün hayatını, bitmek bilmeyen umut arayışını ve çekilen büyük acıları anlatan yapım, BM temsilcileri tarafından da ilgiyle izlendi. Film, Nekbe ile başlayan travmanın sadece bir tarih olmadığını, bugün Gazze ve Batı Şeria'da halen kanamaya devam eden bir yara olduğunu bir kez daha kanıtladı.