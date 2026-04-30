Batı medyasında gazetecilere skandal talimat: Ya İsrail'i destekle ya da istifa et

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Telegraph ve Politico'nun sahibi Axel Springer'in tepe yöneticisi Döpfner'in "İsrail'i destekle ya da ayrıl" çıkışı Batı medyasının çifte standardını bir kez daha gözler önüne serdi. Skandal talimat tepkilere yol açtı.

Batı medyasında gazetecilere skandal talimat: Ya İsrail'i destekle ya da istifa et 1

Axel Springer CEO'su Mathias Döpfner'in gazetecilere yönelik sözleri, medya dünyasında büyük tartışma başlattı. Döpfner'in, çalışanların İsrail'i desteklemesi gerektiğini, aksi durumda farklı kurumlarda çalışacakları yönündeki açıklamaları eleştirilerini beraberinde getirdi.

Batı medyasında gazetecilere skandal talimat: Ya İsrail'i destekle ya da istifa et 2

Tartışma, Politico bünyesinde çalışan gazetecilerin yönetime ilettiği mektupla gün yüzüne çıktı.

Axel Springer'in 2021'de satın aldığı medya kuruluşunda görev yapan çalışanlar, Döpfner'i yayın çizgisini kendi siyasi görüşleri doğrultusunda yönlendirmekle suçladı.

Batı medyasında gazetecilere skandal talimat: Ya İsrail'i destekle ya da istifa et 3

Gazeteciler, yeni Genel Yayın Yönetmeni Jonathan Greenberger'e gönderdikleri yazıda, son dönemde yayımlanan görüş yazılarının kurumun tarafsızlığına zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Batı medyasında gazetecilere skandal talimat: Ya İsrail'i destekle ya da istifa et 4

Editörler ve muhabirler ayrıca, üst yönetimin belirlediği ideolojik yaklaşımın özellikle İsrail ile ilgili haberlerin sunumunu etkileyebileceği endişesini dile getirdi.

Bu durum Batı medyasının çifte standardını gözler önüne seren en iyi örneklerden biri oldu.

Batı medyasında gazetecilere skandal talimat: Ya İsrail'i destekle ya da istifa et 5

"İSRAİL'E DESTEK TEMEL DEĞER" VURGUSU

Öte yandan Jewish Insider tarafından yayımlanan bir ses kaydına göre, Döpfner çalışanlarla yaptığı toplantıda İsrail'e desteğin şirketin temel değerlerinden biri olduğunu açıkça ifade etti.

Batı medyasında gazetecilere skandal talimat: Ya İsrail'i destekle ya da istifa et 6

Yaklaşık 40 dakika süren toplantıda konuşan Döpfner, "Şirketin temel ilkelerini benimsemeyenlerin burada çalışması gerekmez" diyerek dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Batı medyasında gazetecilere skandal talimat: Ya İsrail'i destekle ya da istifa et 7

SORGULAYANLARA DAHİ GÖZDAĞI

Döpfner, İsrail'e bağlılığı; özgürlük, serbest piyasa ve ifade özgürlüğü gibi değerlerle birlikte şirketin ana prensipleri arasında konumlandırdı.

Bu yaklaşımın sorgulanmasının, kurumla çalışanlar arasında temel bir görüş ayrılığı anlamına gelebileceğini vurguladı.

Batı medyasında gazetecilere skandal talimat: Ya İsrail'i destekle ya da istifa et 8

Geçtiğimiz yıl Alman basınında yer alan bir sızıntıda da Döpfner'in özel bir yazışmasında "Siyonizm her şeyin üstündedir. İsrail benim ülkem." ifadelerini kullandığı iddia edilmişti.

Batı medyasında gazetecilere skandal talimat: Ya İsrail'i destekle ya da istifa et 9
