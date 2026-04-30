Batı medyasında gazetecilere skandal talimat: Ya İsrail'i destekle ya da istifa et
Telegraph ve Politico'nun sahibi Axel Springer'in tepe yöneticisi Döpfner'in "İsrail'i destekle ya da ayrıl" çıkışı Batı medyasının çifte standardını bir kez daha gözler önüne serdi. Skandal talimat tepkilere yol açtı.
Axel Springer CEO'su Mathias Döpfner'in gazetecilere yönelik sözleri, medya dünyasında büyük tartışma başlattı. Döpfner'in, çalışanların İsrail'i desteklemesi gerektiğini, aksi durumda farklı kurumlarda çalışacakları yönündeki açıklamaları eleştirilerini beraberinde getirdi.
Tartışma, Politico bünyesinde çalışan gazetecilerin yönetime ilettiği mektupla gün yüzüne çıktı.
Axel Springer'in 2021'de satın aldığı medya kuruluşunda görev yapan çalışanlar, Döpfner'i yayın çizgisini kendi siyasi görüşleri doğrultusunda yönlendirmekle suçladı.
Gazeteciler, yeni Genel Yayın Yönetmeni Jonathan Greenberger'e gönderdikleri yazıda, son dönemde yayımlanan görüş yazılarının kurumun tarafsızlığına zarar verebileceği uyarısında bulundu.
Editörler ve muhabirler ayrıca, üst yönetimin belirlediği ideolojik yaklaşımın özellikle İsrail ile ilgili haberlerin sunumunu etkileyebileceği endişesini dile getirdi.
Bu durum Batı medyasının çifte standardını gözler önüne seren en iyi örneklerden biri oldu.
"İSRAİL'E DESTEK TEMEL DEĞER" VURGUSU
Öte yandan Jewish Insider tarafından yayımlanan bir ses kaydına göre, Döpfner çalışanlarla yaptığı toplantıda İsrail'e desteğin şirketin temel değerlerinden biri olduğunu açıkça ifade etti.