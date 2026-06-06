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ABD basını yazdı: Pentagon, İsrail'i "kritik tehdit" seviyesine yükseltti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD ile İsrail arasında İran savaşı nedeniyle yaşanan görüş ayrılıklarının perde arkasında çok daha ciddi bir kriz yaşandığı öne sürüldü. NBC News'in iki görevdeki ve bir eski ABD'li yetkiliye dayandırdığı özel haberine göre Pentagon, İsrail'in ABD içindeki istihbarat faaliyetlerine ilişkin tehdit seviyesini en üst düzey olan "kritik" seviyeye yükseltti.

ABD basını yazdı: Pentagon, İsrail'i "kritik tehdit" seviyesine yükseltti 1

ABD ile İsrail arasındaki ilişkiler uzun yıllardır "sarsılmaz ittifak" olarak gösterilse de, Amerikan basınına yansıyan son bilgiler Washington ile Tel Aviv arasındaki güven krizinin yeni bir boyuta ulaştığını ortaya koydu.

ABD basını yazdı: Pentagon, İsrail'i "kritik tehdit" seviyesine yükseltti 2

NBC News'in iki görevdeki ve bir eski ABD'li yetkiliye dayandırdığı özel haberine göre Pentagon, İsrail'in ABD'ye yönelik istihbarat faaliyetlerine ilişkin karşı istihbarat tehdit seviyesini en yüksek düzey olan "kritik" seviyeye yükseltti.

Habere göre karar, son haftalarda Pentagon'a bağlı Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) tarafından alındı. ABD'li yetkililer, İsrail'in son dönemdeki faaliyetlerinin olağan müttefik ülkeler arasındaki istihbarat toplama faaliyetlerinin ötesine geçtiğine yönelik kaygıların Washington'da giderek arttığını belirtiyor.

Bu gelişme, İran savaşı nedeniyle Trump yönetimi ile Netanyahu hükümeti arasında yaşanan gerilimin gölgesinde geldi.

ABD basını yazdı: Pentagon, İsrail'i "kritik tehdit" seviyesine yükseltti 3

PENTAGON'DA ALARM ZİLLERİ ÇALDI

NBC News'in aktardığı bilgilere göre Savunma İstihbarat Ajansı son haftalarda yeni bir karşı istihbarat değerlendirmesi hazırladı.

Yetkililer, DIA'nın kurum içinde yayımladığı bir mesajla İsrail'e ilişkin tehdit seviyesini "kritik" olarak güncellediğini söyledi.

Söz konusu mesajı gören mevcut ABD'li yetkililerden biri, kararın sıradan bir bürokratik güncelleme olmadığını, Pentagon içerisindeki ciddi endişelerin sonucu olduğunu aktardı.

ABD basını yazdı: Pentagon, İsrail'i "kritik tehdit" seviyesine yükseltti 4

ABD'li yetkililere göre Pentagon'un temel kaygısı, İsrail'in üst düzey Amerikan yetkililerini yakından takip etmeye çalışması ve Trump yönetiminin Orta Doğu politikalarına ilişkin iç değerlendirmeleri hakkında bilgi elde etmeyi hedeflemesi.

Haberde yer alan bilgilere göre Pentagon içerisinde özellikle İran savaşı, Lübnan'daki gelişmeler ve ABD'nin bölgedeki askeri planlamalarına ilişkin hassas bilgilerin hedef alınabileceği değerlendiriliyor.

ABD basını yazdı: Pentagon, İsrail'i "kritik tehdit" seviyesine yükseltti 5

"İNSAN İSTİHBARATI VE TEKNİK TAKİP KAPASİTESİ KRİTİK SEVİYEDE"

NBC News'in görüştüğü yetkililerden biri, DIA tarafından hazırlanan değerlendirmenin yedi sayfalık bir belge olduğunu söyledi.

Belgede çeşitli analizler ve grafiklerin yer aldığı belirtildi.

Yetkilinin aktardığına göre raporda İsrail'in hem insan istihbaratı yürütme hem de teknik yöntemlerle bilgi toplama kapasitesi "kritik seviyede" olarak değerlendirildi.

Raporda ayrıca Washington'ın kaygılarını artıran çeşitli olaylara da yer verildiği belirtildi.

ABD basını yazdı: Pentagon, İsrail'i "kritik tehdit" seviyesine yükseltti 6

Ancak söz konusu olayların ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmadı.

Yetkililer, tehdit seviyesinin yükseltilmesine yol açan tek bir olay mı yoksa birden fazla gelişme mi olduğu konusunda net bilgi sahibi olmadıklarını ifade etti.

Bununla birlikte Pentagon çevrelerinde İsrail'in son dönemde bilgi toplama faaliyetlerini olağan seviyenin üzerine çıkardığı yönünde güçlü bir kanaat bulunduğu belirtiliyor.

ABD basını yazdı: Pentagon, İsrail'i "kritik tehdit" seviyesine yükseltti 7

KRİZİN MERKEZİNDE TRUMP-NETANYAHU ANLAŞMAZLIĞI VAR

Kararın zamanlaması Washington'da özellikle dikkat çekiyor.

Çünkü Pentagon'un bu adımı, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasında İran savaşı konusunda yaşanan ciddi görüş ayrılıklarının hemen ardından geldi.

NBC News'in daha önceki haberlerine göre iki lider son dönemde oldukça gergin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Trump daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Netanyahu için görüşme sırasında "çılgın" ifadesini kullandığını doğruladı.

Bu açıklama, iki ülkenin Orta Doğu'daki hedeflerinin birbirinden uzaklaşmaya başladığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

Washington'daki bazı çevreler, İran savaşının geleceği konusunda Beyaz Saray ile Netanyahu hükümeti arasında giderek büyüyen bir stratejik ayrışma yaşandığını düşünüyor.

ABD basını yazdı: Pentagon, İsrail'i "kritik tehdit" seviyesine yükseltti 8

TRUMP DİPLOMASİ İSTİYOR, NETANYAHU BOMBARDIMANI

NBC News'in haberine göre nisan ayında yürürlüğe giren ateşkes sonrasında Trump yönetimi İran ile diplomatik bir anlaşma yapılmasını sağlamaya çalışıyor.

Beyaz Saray, savaşın sona erdirilmesi için siyasi ve diplomatik yolları zorlamaya devam ediyor.

Ancak İsrail cephesinin aynı yaklaşımı paylaşmadığı belirtiliyor.

Haberde yer alan bilgilere göre Netanyahu, İran'a yönelik bombardımanların yeniden başlamasından yana tavır alıyor.

İsrail yönetimi ayrıca İran'ın herhangi bir diplomatik anlaşmaya sadık kalacağına dair ciddi şüpheler taşıyor.

Batılı yetkililer, Netanyahu'nun Trump'ın yaklaşımını paylaşmadığını ve İran'a yönelik daha sert askeri seçenekleri savunduğunu belirtiyor.

İki lider arasındaki görüş ayrılıkları yalnızca İran'la da sınırlı değil.

Trump'ın Netanyahu'ya Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırıları azaltması yönünde baskı yaptığı da haberde yer alıyor.

Ancak Netanyahu'nun bu çağrılara sıcak bakmadığı belirtiliyor.

ABD basını yazdı: Pentagon, İsrail'i "kritik tehdit" seviyesine yükseltti 9

TEL AVİV'İN KORKUSU NE?

ABD'li yetkililere göre İsrail'in asıl ilgilendiği konulardan biri Trump'ın İran konusunda vereceği nihai karar.

Tel Aviv yönetiminin, ABD'nin yeniden büyük çaplı askeri operasyonlara dönüp dönmeyeceğini ya da savaşı tamamen sona erdirme yoluna gidip gitmeyeceğini yakından takip ettiği belirtiliyor.

Pentagon içerisindeki bazı çevreler, İsrail'in bu nedenle Amerikan karar alma süreçlerine ilişkin mümkün olduğunca fazla bilgi toplamaya çalıştığından endişe ediyor.

Yetkililere göre Washington'daki kaygı yalnızca genel istihbarat toplama faaliyetleriyle sınırlı değil.

Asıl endişe, İsrail'in Trump yönetiminin en üst düzey karar alma mekanizmalarına ilişkin bilgi edinmeye çalıştığı yönündeki değerlendirmelerden kaynaklanıyor.

ABD basını yazdı: Pentagon, İsrail'i "kritik tehdit" seviyesine yükseltti 10

İSRAİL İDDİALARI REDDETTİ

Washington'daki İsrail Büyükelçiliği ise NBC News'in haberine konu olan iddiaları kesin bir dille reddetti.

Büyükelilik sözcüsü yaptığı açıklamada, İsrail'in Amerikan kurumları hakkında istihbarat toplamadığını savundu.

Sözcü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Amerikan kurumları hakkında istihbarat toplamaz, ABD hükümet yetkilileri hakkında ise hiç toplamaz."

Açıklamanın devamında İsrail'in istihbarat faaliyetlerinin müttefiklerine değil düşmanlarına yönelik olduğu öne sürüldü.

Sözcü ayrıca iddiaların ya yanlış bilgilendirmeden ya da siyasi motivasyonlardan kaynaklandığını savundu.

ABD basını yazdı: Pentagon, İsrail'i "kritik tehdit" seviyesine yükseltti 11

PENTAGON SESSİZ KALDI, BEYAZ SARAY HABERİ YALANLADI

Pentagon ise konu hakkında yorum yapmayı reddetti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise NBC News'in haberindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı öne sürüldü.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, "Bu hikâyenin tamamı yanlış ve olup bitenler hakkında hiçbir bilgisi olmayan bir kaynağa dayanıyor" dedi.

ABD'deki tüm istihbarat kurumlarını denetleyen Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi (ODNI) ise yorum talebine yanıt vermedi.

ABD basını yazdı: Pentagon, İsrail'i "kritik tehdit" seviyesine yükseltti 12

ABD'Lİ YETKİLİLER İSRAİL'E GİDERKEN NEDEN TEK KULLANIMLIK TELEFON TAŞIYOR?

NBC News'in haberindeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri de Amerikan yetkililerin İsrail ziyaretlerinde aldığı olağanüstü önlemler oldu.

Mevcut ve eski ABD'li yetkililere göre üst düzey Amerikalı isimler İsrail'e yaptıkları ziyaretlerde zaman zaman tek kullanımlık telefonlar ve bilgisayarlar kullanıyor.

Yetkililerin otel odalarında yaptıkları görüşmeler sırasında da son derece dikkatli davrandıkları belirtiliyor.

Görevdeki ABD'li bir yetkili, "ABD zaten İsrail ziyaretlerinde ekstra önlemler alıyor. İsraillilerin agresif şekilde bilgi topladığı uzun zamandır biliniyor" ifadelerini kullandı.

ABD basını yazdı: Pentagon, İsrail'i "kritik tehdit" seviyesine yükseltti 13

JONATHAN POLLARD DOSYASI YENİDEN GÜNDEMDE

Haberde, İsrail'in ABD içindeki istihbarat faaliyetlerine ilişkin geçmiş örneklere de yer verildi.

1980'li yıllarda yaşanan Jonathan Pollard vakası bunların başında geliyor.

ABD Donanması istihbarat analisti olan Pollard, çok sayıda gizli belgeyi İsrail'e aktarmakla suçlanmıştı.

Soruşturma sonucunda Pollard'ın İsrail'e bavullar dolusu çok gizli belge verdiği ortaya çıkmıştı.

Bu olay Washington ile Tel Aviv arasında ciddi bir diplomatik krize yol açmıştı.

Pollard yaklaşık 30 yıl hapis cezası çekmişti.

ABD basını yazdı: Pentagon, İsrail'i "kritik tehdit" seviyesine yükseltti 14

SNOWDEN BELGELERİ HATIRLATILDI

NBC News haberinde yalnızca İsrail'in faaliyetlerine değil, ABD'nin de müttefiklerini gözetlediği gerçeğine dikkat çekti.

2013 yılında eski istihbarat yüklenicisi Edward Snowden tarafından sızdırılan belgeler, ABD'nin Avrupalı liderleri dinlediğini ortaya koymuştu.

Söz konusu belgelerde dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel'in cep telefonunun da takip edildiği belirtiliyordu.

Bu ifşalar Almanya'da büyük tepki doğurmuş ve Washington-Berlin hattında ciddi gerilim yaratmıştı.

ABD basını yazdı: Pentagon, İsrail'i "kritik tehdit" seviyesine yükseltti 15

"İSRAİL SON DERECE AGRESİF BİR İSTİHBARAT SERVİSİNE SAHİP"

Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin Savunma ve Güvenlik Bölümü Başkan Yardımcısı Emily Harding de haberde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Harding, "İsrail son derece agresif bir istihbarat servisine sahip" dedi.

İsraillilerin Amerikan yönetiminin ne yaptığıyla son derece yakından ilgilendiğini belirten Harding'in sözleri, Pentagon içerisindeki endişelerin uzman çevrelerde de karşılık bulduğunu gösterdi.

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