ABD basını yazdı: Pentagon, İsrail'i "kritik tehdit" seviyesine yükseltti

Ancak söz konusu olayların ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmadı. Yetkililer, tehdit seviyesinin yükseltilmesine yol açan tek bir olay mı yoksa birden fazla gelişme mi olduğu konusunda net bilgi sahibi olmadıklarını ifade etti. Bununla birlikte Pentagon çevrelerinde İsrail'in son dönemde bilgi toplama faaliyetlerini olağan seviyenin üzerine çıkardığı yönünde güçlü bir kanaat bulunduğu belirtiliyor.

KRİZİN MERKEZİNDE TRUMP-NETANYAHU ANLAŞMAZLIĞI VAR Kararın zamanlaması Washington'da özellikle dikkat çekiyor. Çünkü Pentagon'un bu adımı, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasında İran savaşı konusunda yaşanan ciddi görüş ayrılıklarının hemen ardından geldi. NBC News'in daha önceki haberlerine göre iki lider son dönemde oldukça gergin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Netanyahu için görüşme sırasında "çılgın" ifadesini kullandığını doğruladı. Bu açıklama, iki ülkenin Orta Doğu'daki hedeflerinin birbirinden uzaklaşmaya başladığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi. Washington'daki bazı çevreler, İran savaşının geleceği konusunda Beyaz Saray ile Netanyahu hükümeti arasında giderek büyüyen bir stratejik ayrışma yaşandığını düşünüyor.

TRUMP DİPLOMASİ İSTİYOR, NETANYAHU BOMBARDIMANI NBC News'in haberine göre nisan ayında yürürlüğe giren ateşkes sonrasında Trump yönetimi İran ile diplomatik bir anlaşma yapılmasını sağlamaya çalışıyor. Beyaz Saray, savaşın sona erdirilmesi için siyasi ve diplomatik yolları zorlamaya devam ediyor. Ancak İsrail cephesinin aynı yaklaşımı paylaşmadığı belirtiliyor. Haberde yer alan bilgilere göre Netanyahu, İran'a yönelik bombardımanların yeniden başlamasından yana tavır alıyor. İsrail yönetimi ayrıca İran'ın herhangi bir diplomatik anlaşmaya sadık kalacağına dair ciddi şüpheler taşıyor. Batılı yetkililer, Netanyahu'nun Trump'ın yaklaşımını paylaşmadığını ve İran'a yönelik daha sert askeri seçenekleri savunduğunu belirtiyor. İki lider arasındaki görüş ayrılıkları yalnızca İran'la da sınırlı değil. Trump'ın Netanyahu'ya Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırıları azaltması yönünde baskı yaptığı da haberde yer alıyor. Ancak Netanyahu'nun bu çağrılara sıcak bakmadığı belirtiliyor.

TEL AVİV'İN KORKUSU NE? ABD'li yetkililere göre İsrail'in asıl ilgilendiği konulardan biri Trump'ın İran konusunda vereceği nihai karar. Tel Aviv yönetiminin, ABD'nin yeniden büyük çaplı askeri operasyonlara dönüp dönmeyeceğini ya da savaşı tamamen sona erdirme yoluna gidip gitmeyeceğini yakından takip ettiği belirtiliyor. Pentagon içerisindeki bazı çevreler, İsrail'in bu nedenle Amerikan karar alma süreçlerine ilişkin mümkün olduğunca fazla bilgi toplamaya çalıştığından endişe ediyor. Yetkililere göre Washington'daki kaygı yalnızca genel istihbarat toplama faaliyetleriyle sınırlı değil. Asıl endişe, İsrail'in Trump yönetiminin en üst düzey karar alma mekanizmalarına ilişkin bilgi edinmeye çalıştığı yönündeki değerlendirmelerden kaynaklanıyor.