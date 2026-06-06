ABD basını yazdı: Pentagon, İsrail'i "kritik tehdit" seviyesine yükseltti
ABD ile İsrail arasında İran savaşı nedeniyle yaşanan görüş ayrılıklarının perde arkasında çok daha ciddi bir kriz yaşandığı öne sürüldü. NBC News'in iki görevdeki ve bir eski ABD'li yetkiliye dayandırdığı özel haberine göre Pentagon, İsrail'in ABD içindeki istihbarat faaliyetlerine ilişkin tehdit seviyesini en üst düzey olan "kritik" seviyeye yükseltti.
ABD ile İsrail arasındaki ilişkiler uzun yıllardır "sarsılmaz ittifak" olarak gösterilse de, Amerikan basınına yansıyan son bilgiler Washington ile Tel Aviv arasındaki güven krizinin yeni bir boyuta ulaştığını ortaya koydu.
NBC News'in iki görevdeki ve bir eski ABD'li yetkiliye dayandırdığı özel haberine göre Pentagon, İsrail'in ABD'ye yönelik istihbarat faaliyetlerine ilişkin karşı istihbarat tehdit seviyesini en yüksek düzey olan "kritik" seviyeye yükseltti.
Habere göre karar, son haftalarda Pentagon'a bağlı Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) tarafından alındı. ABD'li yetkililer, İsrail'in son dönemdeki faaliyetlerinin olağan müttefik ülkeler arasındaki istihbarat toplama faaliyetlerinin ötesine geçtiğine yönelik kaygıların Washington'da giderek arttığını belirtiyor.
Bu gelişme, İran savaşı nedeniyle Trump yönetimi ile Netanyahu hükümeti arasında yaşanan gerilimin gölgesinde geldi.
PENTAGON'DA ALARM ZİLLERİ ÇALDI
NBC News'in aktardığı bilgilere göre Savunma İstihbarat Ajansı son haftalarda yeni bir karşı istihbarat değerlendirmesi hazırladı.
Yetkililer, DIA'nın kurum içinde yayımladığı bir mesajla İsrail'e ilişkin tehdit seviyesini "kritik" olarak güncellediğini söyledi.
Söz konusu mesajı gören mevcut ABD'li yetkililerden biri, kararın sıradan bir bürokratik güncelleme olmadığını, Pentagon içerisindeki ciddi endişelerin sonucu olduğunu aktardı.
ABD'li yetkililere göre Pentagon'un temel kaygısı, İsrail'in üst düzey Amerikan yetkililerini yakından takip etmeye çalışması ve Trump yönetiminin Orta Doğu politikalarına ilişkin iç değerlendirmeleri hakkında bilgi elde etmeyi hedeflemesi.
Haberde yer alan bilgilere göre Pentagon içerisinde özellikle İran savaşı, Lübnan'daki gelişmeler ve ABD'nin bölgedeki askeri planlamalarına ilişkin hassas bilgilerin hedef alınabileceği değerlendiriliyor.
"İNSAN İSTİHBARATI VE TEKNİK TAKİP KAPASİTESİ KRİTİK SEVİYEDE"
NBC News'in görüştüğü yetkililerden biri, DIA tarafından hazırlanan değerlendirmenin yedi sayfalık bir belge olduğunu söyledi.
Belgede çeşitli analizler ve grafiklerin yer aldığı belirtildi.
Yetkilinin aktardığına göre raporda İsrail'in hem insan istihbaratı yürütme hem de teknik yöntemlerle bilgi toplama kapasitesi "kritik seviyede" olarak değerlendirildi.
Raporda ayrıca Washington'ın kaygılarını artıran çeşitli olaylara da yer verildiği belirtildi.