Batı'da İsrail'e koşulsuz destek çatırdıyor

İsrail'in Orta Doğu'da çok sayıda ülkeye "güvenlik bahanesiyle" saldırı ve işgalleri, işlenen savaş suçları Batı'nın inkar edemeyeceği bir seviyeye ulaştı. Sivil halkın yanı sıra birçok Batılı üst düzey isim, kıtanın ve ABD'nin İsrail'e verdiği koşulsuz desteği sorgulamaya başladı.

Bernie Sanders, İsrail'e yönelik askeri desteğin kesilmesi çağrısıyla dikkat çekti.

Sanders, yaptığı açıklamada yalnızca Gazze değil, Batı Şeria'daki gelişmelere de dikkat çekerek, Ekim 2023'ten bu yana bölgede yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini, binlerce evin yıkıldığını ve yasa dışı yerleşimlerin arttığını vurguladı.

ABD'nin bu süreçte İsrail'e silah sağlamaya devam etmesini eleştiren Sanders, net bir çağrıda bulundu:

"ABD'den İsrail'e artık askeri yardım yok."

Sanders daha önce de İsrail'e yönelik yaklaşık 660 milyon dolarlık bomba satışını engellemek için Senato'ya tasarı sunmuş, ancak bu girişim kabul edilmemişti.