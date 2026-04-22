Batı'da İsrail'e koşulsuz destek çatırdıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Gazze Şeridi başta olmak üzere bölgede yaşanan soykırım, savaşlar ve artan sivil kayıplar, ABD ve Avrupa'da İsrail'e verilen askeri desteği tartışmaya açtı. Batı'da üst düzey siyasetçiler, silah satışlarının sınırlandırılması ya da tamamen durdurulması yönünde art arda açıklamalar yapıyor.

İsrail'in Orta Doğu'da çok sayıda ülkeye "güvenlik bahanesiyle" saldırı ve işgalleri, işlenen savaş suçları Batı'nın inkar edemeyeceği bir seviyeye ulaştı. Sivil halkın yanı sıra birçok Batılı üst düzey isim, kıtanın ve ABD'nin İsrail'e verdiği koşulsuz desteği sorgulamaya başladı.

Bernie Sanders, İsrail'e yönelik askeri desteğin kesilmesi çağrısıyla dikkat çekti.

Sanders, yaptığı açıklamada yalnızca Gazze değil, Batı Şeria'daki gelişmelere de dikkat çekerek, Ekim 2023'ten bu yana bölgede yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini, binlerce evin yıkıldığını ve yasa dışı yerleşimlerin arttığını vurguladı.

ABD'nin bu süreçte İsrail'e silah sağlamaya devam etmesini eleştiren Sanders, net bir çağrıda bulundu:

"ABD'den İsrail'e artık askeri yardım yok."

Sanders daha önce de İsrail'e yönelik yaklaşık 660 milyon dolarlık bomba satışını engellemek için Senato'ya tasarı sunmuş, ancak bu girişim kabul edilmemişti.

WARREN: "SİLAHLAR SİVİLLERE KARŞI KULLANILMAMALI"

Yine ABD'li Senatör Elizabeth Warren, ABD'nin İsrail'e sağladığı silahların kullanımına sınırlama getirilmesi gerektiğini savundu.

Warren, özellikle sivillerin hedef alınmasına karşı çıkarak, askeri yardımların insani koşullara bağlanması gerektiğini vurguladı.

AOC: "ABD SİLAHLARI BOMBARDIMANLARDA KULLANILIYOR"

ABD'li Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, İsrail'e yapılan silah satışlarına en sert karşı çıkan isimlerden biri oldu.

Ocasio-Cortez, ABD yapımı silahların bombardımanlarda kullanılmasını eleştirerek, Washington'un bu süreçteki rolünü sorguladı.

ILHAN OMAR: "ASKERİ DESTEK KESİLMELİ"

Ilhan Omar, İsrail'e verilen askeri desteğin tamamen kesilmesi gerektiğini savunan isimler arasında yer aldı.

Omar, ABD'nin mevcut politikalarının bölgedeki gerilimi artırdığı görüşünü dile getirdi.

TLAIB: "SİLAH SATIŞLARI TAMAMEN DURDURULMALI"

Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib, Filistin kökenli tek Kongre üyesi olarak en net çıkışlardan birini yaptı.

Tlaib, İsrail'e yönelik tüm silah satışlarının durdurulması gerektiğini belirterek, ABD'nin bu politikasını sert şekilde eleştirdi.

VAN HOLLEN: "İNSAN HAKLARI KRİTERİ ŞART"

ABD'li Senatör Chris Van Hollen, daha kurumsal bir çerçevede eleştiri getirerek silah transferlerinin insan hakları kriterlerine bağlanması gerektiğini ifade etti.

AVRUPA'DA DA ÇATLAK BÜYÜYOR: "SİLAH SATIŞLARI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

Josep Borrell, AB ülkelerine İsrail'e yönelik silah satışlarını yeniden değerlendirme çağrısı yaptı.

Borrell, artan sivil kayıplar nedeniyle bu desteğin sorgulanması gerektiğini dile getirdi.

İSPANYA'DAN SERT ADIM

Pedro Sanchez liderliğindeki İspanya, İsrail'e silah satışlarını durdurma yönünde adımlar attı.

Sanchez, Gazze'deki durum nedeniyle Avrupa'nın daha sert bir tutum alması gerektiğini savundu.

VARADKAR: "DESTEK SORGULANMALI"

İrlanda eski başbakanı Leo Varadkar, İrlanda'nın İsrail'e yönelik eleştirel tutumunu sürdürerek askeri destek ve silah satışları konusunda çekincelerini açıkça dile getirdi.

İSRAİL'İN SİCİL DOSYASI KABARIK

Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) başta olmak üzere birçok resmi kurum, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi, Filistin, Suriye, Lübnan ve İran'da işlediği savaş suçlarını belgeliyor.

Human Rights Watch ve çeşitli BM uzmanlarına göre İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım, sivillerin kitlesel şekilde yerinden edilmesi ve altyapının yaygın biçimde tahrip edilmesi nedeniyle savaş suçu ve insanlığa karşı suç iddiaları kapsamında değerlendiriliyor.

Lübnan ve Suriye'ye yönelik işgaller de egemenlik ihlali ve sivil kayıplar açısından tartışılırken, İran'a yönelik askeri ve deniz gerilimleri uluslararası hukukta orantılılık ve güç kullanımı ilkeleri çerçevesinde eleştiriliyor.

BM belgeleri, bölgede artan kaosun ve istikrarsızlığın insani krizi derinleştirdiğine dikkat çekiyor.

