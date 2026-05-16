Fransa'da seçimlere İsrail müdahalesi iddiası ortalığı karıştırdı
Fransa’da mart ayında gerçekleştirilen yerel seçimlere yönelik çarpıcı müdahale iddiası ülke siyasetini karıştırdı. İsrail bağlantılı şirketlerin seçim sürecinde muhalif adaylara karşı karalama kampanyaları yürüttüğü öne sürülürken, Fransız basını ve İsrail’in önde gelen gazeteleri tarafından yayımlanan yeni belgeler büyük yankı uyandırdı.
Fransa'da mart ayında düzenlenen yerel seçimler sırasında gündeme gelen ancak seçim atmosferi nedeniyle kamuoyunda geniş yankı uyandırmayan iddialar, günler sonra yeniden ülke gündeminin merkezine oturdu.
A Haber muhabiri Ömer Aydın'ın aktardığı bilgilere göre, seçim sürecinde bazı adaylara yönelik organize karalama kampanyaları yürütüldüğü öne sürülüyor. İddialar ilk ortaya atıldığında yeterince ses getirmese de bugünlerde yeni belgeler ve yeni delillerle birlikte dosyanın yeniden açıldığı belirtiliyor.
LIBÉRATION VE HAARETZ DOSYAYI GÜNDEME TAŞIDI
Fransız basınının önemli gazetelerinden Libération ile İsrail merkezli Haaretz gazetesi, söz konusu iddiaları geniş dosyalar halinde gündeme taşıdı.
Haberlere göre Fransa'nın önemli şehirlerinden Toulouse, Marsilya ve Roubaix'de seçim yarışına giren bazı adaylar hedef alındı. Özellikle La France Insoumise yani Boyun Eğmeyen Fransa Partisi'nin adaylarının sistematik biçimde karalama kampanyalarına maruz bırakıldığı iddia edildi.
İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARINA KARŞI ÇIKAN ADAYLAR HEDEFTEYDİ
İddiaların merkezindeki en dikkat çekici detay ise hedef alınan siyasetçilerin ortak noktası oldu. Söz konusu adayların tamamının İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı çıkan isimler olduğu belirtildi.
Ömer Aydın, "Muhalefetteki İsrail'in soykırımına karşı çıkan Boyun Eğmeyen Fransa Partisi'nin adaylarına karşı hem sosyal medyada hem de Fransız klasik medyasında kampanyalar düzenlendiği belirtiliyor" ifadelerini kullandı.
Özellikle Roubaix kentindeki adayın seçimleri kazanarak belediye başkanı olmasının ardından dosyanın daha fazla dikkat çektiği ifade edildi.
SOSYAL MEDYA VE KLASİK MEDYADA EŞ ZAMANLI OPERASYON İDDİASI
Fransa'daki soruşturma dosyasına göre yalnızca sosyal medya üzerinden değil, geleneksel medya kanalları üzerinden de organize içerikler dolaşıma sokuldu.
Muhalif adaylara yönelik sahte haberlerin yayıldığı, kamuoyunun manipüle edilmeye çalışıldığı ve bazı isimlerin itibarsızlaştırılmasının hedeflendiği ileri sürülüyor.
Fransız kamuoyunda tartışma yaratan bu gelişmeler, ülkede "seçim güvenliği" konusunu yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı.