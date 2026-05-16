Fransa'da seçimlere İsrail müdahalesi iddiası ortalığı karıştırdı

Fransa'nın başkenti Paris'in merkezinde, 29 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenen Filistin yanlısı protestoya La France Insoumise (LFI) partisinin milletvekili Sebastien Delogu katılıyor. (AFP)

"İSRAİL BAĞLANTILI ŞİRKETLER" İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

İddiaların en çarpıcı kısmı ise operasyonların arkasındaki şirketlere ilişkin oldu.

Fransa'da faaliyet gösteren ve İsrail tarafından fonlandığı öne sürülen iki şirketin bu karalama kampanyalarını yürüttüğü iddia edildi. Bu şirketlerden birinin ise daha önce uluslararası operasyonlarla gündeme gelen Black Cube olduğu belirtildi.

A Haber muhabiri Ömer Aydın, "Fransa'da kurulu, İsrail tarafından fonlanan, İsraillilere ait olan iki şirketin bu karalama kampanyalarını yürüttüğüne dair iddialar söz konusu" sözleriyle dikkat çeken bilgileri paylaştı.

BLACK CUBE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Dosyada adı geçen Black Cube şirketine ilişkin detaylar da Fransız basınında geniş yankı buldu.

Şirketin seçimlerin hemen ardından Fransa'daki faaliyetlerine son verdiği ve operasyonlarını durdurduğu öne sürüldü. Bu gelişme, "Seçim operasyonu tamamlandıktan sonra şirket ülkeden çekildi" yorumlarını beraberinde getirdi.

Black Cube'un daha önce farklı ülkelerde yürüttüğü gizli operasyonlar nedeniyle uluslararası kamuoyunda tartışmalı bir geçmişe sahip olduğu biliniyor.