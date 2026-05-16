Fransa'da seçimlere İsrail müdahalesi iddiası ortalığı karıştırdı

Fransa’da mart ayında gerçekleştirilen yerel seçimlere yönelik çarpıcı müdahale iddiası ülke siyasetini karıştırdı. İsrail bağlantılı şirketlerin seçim sürecinde muhalif adaylara karşı karalama kampanyaları yürüttüğü öne sürülürken, Fransız basını ve İsrail’in önde gelen gazeteleri tarafından yayımlanan yeni belgeler büyük yankı uyandırdı.

Fransa'da mart ayında düzenlenen yerel seçimler sırasında gündeme gelen ancak seçim atmosferi nedeniyle kamuoyunda geniş yankı uyandırmayan iddialar, günler sonra yeniden ülke gündeminin merkezine oturdu.

FRANSA'DA SEÇİMLERE İSRAİL MÜDAHALESİ İDDİASI

A Haber muhabiri Ömer Aydın'ın aktardığı bilgilere göre, seçim sürecinde bazı adaylara yönelik organize karalama kampanyaları yürütüldüğü öne sürülüyor. İddialar ilk ortaya atıldığında yeterince ses getirmese de bugünlerde yeni belgeler ve yeni delillerle birlikte dosyanın yeniden açıldığı belirtiliyor.

Kaynak: AFP

LIBÉRATION VE HAARETZ DOSYAYI GÜNDEME TAŞIDI

Fransız basınının önemli gazetelerinden Libération ile İsrail merkezli Haaretz gazetesi, söz konusu iddiaları geniş dosyalar halinde gündeme taşıdı.

Haberlere göre Fransa'nın önemli şehirlerinden Toulouse, Marsilya ve Roubaix'de seçim yarışına giren bazı adaylar hedef alındı. Özellikle La France Insoumise yani Boyun Eğmeyen Fransa Partisi'nin adaylarının sistematik biçimde karalama kampanyalarına maruz bırakıldığı iddia edildi.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARINA KARŞI ÇIKAN ADAYLAR HEDEFTEYDİ

İddiaların merkezindeki en dikkat çekici detay ise hedef alınan siyasetçilerin ortak noktası oldu. Söz konusu adayların tamamının İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı çıkan isimler olduğu belirtildi.

Ömer Aydın, "Muhalefetteki İsrail'in soykırımına karşı çıkan Boyun Eğmeyen Fransa Partisi'nin adaylarına karşı hem sosyal medyada hem de Fransız klasik medyasında kampanyalar düzenlendiği belirtiliyor" ifadelerini kullandı.

Özellikle Roubaix kentindeki adayın seçimleri kazanarak belediye başkanı olmasının ardından dosyanın daha fazla dikkat çektiği ifade edildi.

SOSYAL MEDYA VE KLASİK MEDYADA EŞ ZAMANLI OPERASYON İDDİASI

Fransa'daki soruşturma dosyasına göre yalnızca sosyal medya üzerinden değil, geleneksel medya kanalları üzerinden de organize içerikler dolaşıma sokuldu.

Muhalif adaylara yönelik sahte haberlerin yayıldığı, kamuoyunun manipüle edilmeye çalışıldığı ve bazı isimlerin itibarsızlaştırılmasının hedeflendiği ileri sürülüyor.

Fransız kamuoyunda tartışma yaratan bu gelişmeler, ülkede "seçim güvenliği" konusunu yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı.

Fransa'nın başkenti Paris'in merkezinde, 29 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenen Filistin yanlısı protestoya La France Insoumise (LFI) partisinin milletvekili Sebastien Delogu katılıyor. (AFP)

"İSRAİL BAĞLANTILI ŞİRKETLER" İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

İddiaların en çarpıcı kısmı ise operasyonların arkasındaki şirketlere ilişkin oldu.

Fransa'da faaliyet gösteren ve İsrail tarafından fonlandığı öne sürülen iki şirketin bu karalama kampanyalarını yürüttüğü iddia edildi. Bu şirketlerden birinin ise daha önce uluslararası operasyonlarla gündeme gelen Black Cube olduğu belirtildi.

A Haber muhabiri Ömer Aydın, "Fransa'da kurulu, İsrail tarafından fonlanan, İsraillilere ait olan iki şirketin bu karalama kampanyalarını yürüttüğüne dair iddialar söz konusu" sözleriyle dikkat çeken bilgileri paylaştı.

BLACK CUBE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Dosyada adı geçen Black Cube şirketine ilişkin detaylar da Fransız basınında geniş yankı buldu.

Şirketin seçimlerin hemen ardından Fransa'daki faaliyetlerine son verdiği ve operasyonlarını durdurduğu öne sürüldü. Bu gelişme, "Seçim operasyonu tamamlandıktan sonra şirket ülkeden çekildi" yorumlarını beraberinde getirdi.

Black Cube'un daha önce farklı ülkelerde yürüttüğü gizli operasyonlar nedeniyle uluslararası kamuoyunda tartışmalı bir geçmişe sahip olduğu biliniyor.

Milletvekili Piquemal, Paris'teki Ulusal Meclis binasının çatısında poz veriyor. (REUTERS) (ARŞİV)

FRANSA VE AVRUPA'DA "DIŞ MÜDAHALE" ALARMI

Son yıllarda Fransa ve Avrupa Birliği ülkeleri, seçimlere dışarıdan müdahale iddiaları nedeniyle yeni güvenlik önlemleri üzerinde çalışıyor.

Ömer Aydın, Fransa ve Avrupa Birliği'nin özellikle dış müdahalelere karşı yeni yaptırımlar ve koruma mekanizmaları geliştirmeye çalıştığını belirtti.

Hem Avrupa Parlamentosu'nda hem de Fransa Parlamentosu'nda seçim güvenliği konusunda yeni düzenlemelerin gündemde olduğu ifade edilirken, Paris yönetiminin özellikle dış kaynaklı siyasi operasyonlara karşı "hukuki koruma kalkanı" oluşturmayı hedeflediği kaydedildi.

PARİS YÖNETİMİ DAHA ÖNCE AFRİKA VE MÜSLÜMAN ÜLKELERİ İŞARET ETMİŞTİ

Fransa'nın son dönemde dış müdahale tartışmalarında özellikle Afrika ve Müslüman ülkelerden gelebilecek etkileri gündeme taşıdığı biliniyor.

Ancak bugün ortaya çıkan tablo, bu kez Fransa'daki seçimlere müdahale suçlamalarının merkezinde İsrail bağlantılı şirketlerin yer aldığı iddiasını gündeme getirdi.

Bu durum Fransız siyasetinde büyük bir çelişki tartışmasını da beraberinde getirdi.

"MÜDAHALE KESİNLEŞTİ" İDDİASI

A Haber muhabiri Ömer Aydın, son günlerde ortaya çıkan yeni belgeler ve delillerle birlikte sürecin daha net hale geldiğini belirterek, "İsrailli şirketler, doğrudan İsrail hükümetinin desteklediği şirketler Fransa'da seçimlere müdahale ettiği artık kesinleşmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama Fransa'da siyasi tansiyonu daha da yükseltti.

SEÇİMLERİN İPTALİ GÜNDEMDE

Skandalın ardından Toulouse'daki seçim yarışını çok az farkla kaybeden adayın harekete geçtiği öğrenildi.

İddiaya göre söz konusu aday, seçimlerin iptal edilmesi ve yeniden yapılması için resmi girişimlerde bulundu.

Fransa'da şimdi gözler soruşturmanın nasıl ilerleyeceğine çevrilirken, seçim sonuçlarının etkilenip etkilenmediği ve operasyonların boyutunun ne kadar derin olduğu tartışılmaya devam ediyor.

Paris'te siyaset kulisleri kaynarken, Avrupa'da "demokrasiye dış müdahale" tartışması yeniden alevlenmiş durumda.

