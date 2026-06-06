İsrail'in geride bıraktığı yıkım: Gazze'de kanalizasyon suları dehşet saçıyor

Gazze Şeridi, AA Gazze'deki yetkililer, İsrail saldırılarının kanalizasyon şebekelerinde ve Gazze'nin altyapısında büyük tahribata yol açtığını, bunun da atık suların evler ve çadırlar arasına yayılmasına neden olduğunu belirtiyor.



Bu durumun böceklerin, kemirgenlerin ve hastalıkların çoğalmasına uygun bir ortam oluşturduğuna da dikkat çekiliyor.



KENT BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ FELAKETLE KARŞI KARŞIYA



Gazze Belediye Başkanlığı Sözcüsü Husni Mehenna ise kentin benzeri görülmemiş bir çevre ve sağlık felaketiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.



Mehenna, İsrail saldırılarının Gazze kentinde 25 milyon tondan fazla enkaz bıraktığını, yerleşim bölgeleri ve barınma merkezlerinin çevresinde yaklaşık 370 bin metreküp katı atık biriktiğini belirtti.



"Gazze, halkın yaşamını tehdit eden benzeri görülmemiş bir çevre ve sağlık felaketiyle karşı karşıya." diyen Mehenna, savaş nedeniyle kanalizasyon altyapısının ağır hasar gördüğünü ifade etti.



Mehenna, 220 bin metreden fazla kanalizasyon hattının tahrip edildiğini, kentteki tüm atık su pompa ve istasyonlarının ya yıkıldığını ya da kullanılamaz hale geldiğini belirtti.



Kanalizasyon şebekelerindeki hasarın atık suların evler ve çadır alanlarına yayılmasına yol açtığını belirten Mehenna, bunun böcek, kemirgen ve hastalıkların çoğalmasına zemin hazırladığını kaydetti.

Gazze Şeridi, AA



Belediyelerin krize müdahalede ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Mehenna, İsrail'in ekipmanları tahrip ettiğini ve su ile kanalizasyon sistemlerinin onarımı için gerekli malzemelerin girişine de izin vermediğini ifade etti.



Mehenna, atık suların yerleşim alanlarına yakın bölgelerde yayılmasının özellikle çocuklar ve yaşlılar arasında deri, bağırsak ve solunum yolu hastalıkları riskini artırdığı uyarısında bulunarak, İsrail'in Gazze'nin doğusundaki ana depolama alanlarına erişimi engellemesi ve yakıt yetersizliği nedeniyle çöp toplama çalışmalarının da aksadığını söyledi.



ATEŞKESE RAĞMEN SÜREN SALDIRILAR VE ABLUKA YAŞAM KOŞULLARINI AĞIRLAŞTIRIYOR



Gazze Şeridi'nde Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in devam eden saldırı ve ablukası nedeniyle yaşam ve sağlık koşulları kötüleşmeye devam ediyor.