Terör devletinde Ankara korkusu! Suriye'ye ve Gazze'ye yerleşirlerse kimse çıkaramaz
Türkiye'nin küresel olarak yükselen gücü ve barış sürecindeki kritik rolü başta İsrail olmak üzere birçok ülkede paniğe neden olmuş durumda. Gazze görev gücünde Türkiye'nin bulunması Tel Aviv'de panik yarattı. Tedirginliğin oluştuğu işgal devleti bu kez Ankara'nın Suriye ve Gazze'deki etkisinden oldukça paniklemiş durumda. Eski İsrail Savunma Bakanı ve muhalefet partisi İsrail Evimiz'in lideri Avigdor Liberman, Türkiye'nin Suriye ve Gazze'ye yerleşmesi halinde kimsenin onu, buralardan çıkaramayacağını söyledi.
Liberman, İsrail'deki haber sitesine verdiği röportajda, Gazze başta olmak üzere bölgedeki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu. Hizbullah'ın Lübnan'da yeniden güçlendiğini ileri süren Liberman, İsrail'in "Lübnan'a yeni bir saldırısının kaçınılmaz olduğunu" savundu.
Liberman, İsrail ile ABD'nin Gazze'ye yönelik ajandasının "farklı olabileceğini", Gazze'ye yeniden saldırıların başlaması gerektiğini ve İsrail'in Gazze'deki bazı konularda ABD Başkanı Donald Trump'a "hayır" demeyi bilmesi gerektiğini ileri sürdü.
Gazze'de konuşlanması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'ne dair ise Liberman, şu anda dünyadaki tüm ülkeler arasında Gazze'ye güvenlik gücü göndermek için sadece "Türkiye'nin bastırdığını" söyledi.
"TÜRKİYE HAMAS'I KORUMAK İSTİYOR"
Liberman, Türkiye'nin "Hamas'ı korumak için Gazze'ye güvenlik gücü göndermek istediğini" iddia etti. Türkiye'nin bölgeye yerleşmeye çalıştığını savunan Liberman, şu ifadeleri kullandı:
"Bu bir yerleşme. Eğer gelirlerse, kimse onları Suriye'den ve Gazze'den çıkaramayacak. Bu da Gazze Şeridi içindeki operasyonel kapasitemizi önemli ölçüde sınırlayacak."
İsrailli lider, ABD'nin Ankara'ya F-35 savaş uçaklarını satması, Suriye'deki Türk varlığı ve Türk güçlerinin Gazze'ye gitmesinin bölgedeki güç dengesinde "dramatik değişikliğe yol açacağını" dile getirerek bunların kendisini şu anda "en rahatsız eden" noktalar olduğunu kaydetti.
