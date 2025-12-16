Terör devletinde Ankara korkusu! Suriye’ye ve Gazze’ye yerleşirlerse kimse çıkaramaz

Gazze görev gücünde Türkiye'nin yer alması İsrail'de büyük bir paniğe neden olmuş durumda. Eski İsrail Savunma Bakanı ve muhalefet partisi İsrail Evimiz'in lideri Avigdor Liberman, Türkiye'nin Suriye ve Gazze'ye yerleşmesi halinde kimsenin onu, buralardan çıkaramayacağını söyledi.

Liberman, İsrail'deki haber sitesine verdiği röportajda, Gazze başta olmak üzere bölgedeki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu. Hizbullah'ın Lübnan'da yeniden güçlendiğini ileri süren Liberman, İsrail'in "Lübnan'a yeni bir saldırısının kaçınılmaz olduğunu" savundu.