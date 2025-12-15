Hollywood’un ünlü yönetmen eşi evinde ölü bulundu! Rob ve Michele Reiner’ı oğlu mu öldürdü?

Reiner çiftinin ölü bulunduğu evin önünde ABD'li güvenlik güçleri incelemelerde bulunuyor (AFP)

AİLE ÜYELERİYLE GÖRÜŞME YAPILACAK

LAPD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu aşamada, devam eden bir soruşturma kapsamında olası bir cinayete ilişkin inceleme yürütülmektedir. Bu nedenle paylaşılabilecek başka bir detay bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

LAPD Başkan Yardımcısı Alan Hamilton ise gazetecilere yaptığı açıklamada, şu anda herhangi bir şüpheli ya da ilgili kişi aranmadığını söyledi.

"Bu aşamada kimseyi şüpheli ya da ilgili kişi olarak tanımlamıyoruz. Soruşturmayı ilerlettikçe değerlendirme yapacağız," diyen Hamilton, aile üyeleriyle görüşmeler yapılacağını da belirtti.