Hollywood'un ünlü yönetmen eşi evinde ölü bulundu! Rob ve Michele Reiner'ı oğlu mu öldürdü?

Los Angeles polisi, When Harry Met Sally gibi unutulmaz filmlerin yönetmeni olan Hollywood yıldızı Rob Reiner ile eşi Michele Singer Reiner’ın ölümlerini “olası cinayet” kapsamında soruşturuyor. Ünlü yönetmenin ölümü, sinema dünyasında büyük şok yarattı.

ABD medyası, Reiner ve eşinin Los Angeles'taki malikânelerinde, bıçaklanmış olabileceklerini düşündüren yaralarla ölü bulunduğunu pazar günü duyurdu.

Princess Bride filminin yönetmeni olan Reiner'ın ölümü üzerine, eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris başta olmak üzere Kaliforniya'daki birçok üst düzey siyasetçiden taziye mesajları geldi.

Los Angeles Polisi (LAPD), hayatını kaybeden kişilerin kimliğini resmi olarak doğrulamazken, cinayet masası dedektiflerinin Reiner çiftinin evine sevk edildiğini açıkladı.

Reiner çiftinin ölü bulunduğu evin önünde ABD'li güvenlik güçleri incelemelerde bulunuyor (AFP)Reiner çiftinin ölü bulunduğu evin önünde ABD'li güvenlik güçleri incelemelerde bulunuyor (AFP)

AİLE ÜYELERİYLE GÖRÜŞME YAPILACAK

LAPD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu aşamada, devam eden bir soruşturma kapsamında olası bir cinayete ilişkin inceleme yürütülmektedir. Bu nedenle paylaşılabilecek başka bir detay bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

LAPD Başkan Yardımcısı Alan Hamilton ise gazetecilere yaptığı açıklamada, şu anda herhangi bir şüpheli ya da ilgili kişi aranmadığını söyledi.

"Bu aşamada kimseyi şüpheli ya da ilgili kişi olarak tanımlamıyoruz. Soruşturmayı ilerlettikçe değerlendirme yapacağız," diyen Hamilton, aile üyeleriyle görüşmeler yapılacağını da belirtti.

Ünlü yönetmen Rob Reiner ve babası Carl Reiner (REUTERS)Ünlü yönetmen Rob Reiner ve babası Carl Reiner (REUTERS)

Los Angeles İtfaiyesi, evde yaklaşık 78 ve 68 yaşlarında bir erkek ve bir kadının ölü bulunduğunu açıklamıştı.

"ALL IN THE FAMILY" İLE ÜN KAZANDI

Rob Reiner, 1970'lerde yayımlanan ve Amerikan televizyon tarihine damga vuran All in the Family dizisinde canlandırdığı Michael "Meathead" Stivic karakteriyle oyunculuk kariyerinde ün kazandı. Daha sonra 1984 yapımı This Is Spinal Tap filmiyle yönetmenliğe adım attı.

1989'da Billy Crystal ve Meg Ryan'ın başrollerini paylaştığı romantik komedi When Harry Met Sally ile büyük başarı elde etti.

Reiner, Hollywood'da liberal görüşleriyle tanınan bir figürdü.

HOLLYWOOD ŞOKTA

Hollywood'un en sevilen yönetmenlerinden Rob Reiner ile eşi Michele Singer Reiner'ın Los Angeles'taki lüks evlerinde ölü bulunması, ABD'yi ve sinema dünyasını sarstı. Polis soruşturmayı "olası cinayet" başlığı altında yürütüyor.

Los Angeles – Hollywood tarihine damga vuran filmlerin yönetmeni Rob Reiner, bu kez başarılarıyla değil, ardında cevapsız sorular bırakan esrarengiz ölümüyle gündemde.

Elveda demeden önce” (The Bucket List) filminin Berlin galasında oyuncular Jack Nicholson, Morgan Freeman ve yönetmen Rob Reiner objektiflere poz verdi. (REUTERS)Elveda demeden önce” (The Bucket List) filminin Berlin galasında oyuncular Jack Nicholson, Morgan Freeman ve yönetmen Rob Reiner objektiflere poz verdi. (REUTERS)

MALİKANEDE KORKUNÇ TABLO

ABD basınına yansıyan bilgilere göre Reiner çifti, Los Angeles'taki malikânelerinde bıçaklı saldırıya işaret eden yaralarla ölü bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, soruşturmayı doğrudan cinayet masasına devretti.

POLİS SESSİZ, SORULAR ÇOK

Los Angeles Polisi, ölenlerin kimliğini resmen doğrulamazken, olayın "olası cinayet" olarak değerlendirildiğini açıkladı. Yetkililer şu ana kadar herhangi bir şüpheli açıklamazken, aile bireyleriyle görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

HOLLYWOOD'DAN TAZİYE YAĞMURU

Acı haberin duyulmasının ardından Kamala Harris, Gavin Newsom ve Barack Obama gibi isimler art arda taziye mesajları yayımladı. Sinema dünyasında ise Reiner'ın ölümü, "Hollywood'un vicdanı sustu" yorumlarına neden oldu.

Ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi Michelle Reiner (REUTERS)Ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi Michelle Reiner (REUTERS)

KAMERA ARKASINDAN TRAJİK FİNALE

When Harry Met Sally, Princess Bride ve This Is Spinal Tap gibi filmlerle milyonların kalbine giren Reiner, sadece bir yönetmen değil; aynı zamanda politik duruşu ve sosyal mücadelelere verdiği destekle de tanınan bir figürdü.

GERİDE KALAN SORU: BU NASIL OLDU?

Polis soruşturması sürerken, kamuoyunun aklındaki soru net:
Hollywood'un en tanınmış isimlerinden biri ve eşi, nasıl ve neden bu şekilde hayatını kaybetti?

Yetkililerden gelecek yeni açıklamalar, bu karanlık dosyanın seyrini belirleyecek.

Rob Reiner ve oğlu Nick Reiner, bir televizyon programında (X)Rob Reiner ve oğlu Nick Reiner, bir televizyon programında (X)

ŞÜPHELERİN ODAĞINDA OĞLU VAR

Emniyet yetkilileri, çiftin bıçaklanarak öldürüldüğünü ve olayla ilgili olarak bir aile üyesinin sorgulandığını, oğlunun öldürmüş olabileceğini kaydetti.

Yetkililer, dedektiflerin olayı cinayet kapsamında değerlendirdiğini aktardı.

Ünlü yönetmen Reiner, ayrıca "Harry Sally ile Tanışınca", "Birkaç İyi Adam" ve "Prenses Gelin" gibi filmleriyle tanınıyordu.

