CHP'li eski milletvekilinden asrın inşasına övgü yağmuru: Gerçekleri konuşmak lazım
27 Aralık’ta Hatay’da yapılacak deprem bölgesindeki son anahtar teslim töreni öncesi hazırlıklar sürüyor. Hatay’da 3 dönem milletvekilliği yapan CHP’li Serkan Topal deprem bölgesinde yürütülen asrın inşa seferberliği çalışmaları için teşekkür etti. Topal “2 dakikada yok olan yüzyıllık bir kenti 2 yılda inşa etmek zordu. En sert muhalefeti yapıyoruz ama gerçekleri konuşmak lazım." ifadelerini kullandı.
27 Aralık'ta deprem bölgesinde son anahtar teslim töreninin yapılacağı Hatay'daki hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.
Hatay'da 3 dönem milletvekilliği yapan CHP'li Serkan Topal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın deprem bölgesinde yürüttüğü asrın inşa seferberliği çalışmaları için teşekkür etti. Topal, Murat Kurum'a da teşekkür etmeyi unutmadı.
"EN SERT MUHALEFETİ YAPIYORUZ GERÇEKLERİ KONUŞMAK LAZIM"
CHP'li Serkan Topal da toplantıda söz alarak şunları söyledi:
Günü geldiğinde en sert muhalefeti yapıyoruz ama muhalefet olarak bakıyorum ki, buralarda en çok karşılanan Bakan olarak tarihe girdiniz. Sizi tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten şöyle bir gerçeği konuşmak lazım; sayın Valimizle biz gece gündüz buradaydık. Hatay'a baktığınızda yüzyıllık bir kent…
"2 DAKİKADA YOK OLAN KENT İÇİN OLAĞANÜSTÜ ÇABA SARF EDİLDİ"
2 dakikada yok olan yüzyıllık bir kenti 2 yılda inşa etmek çok zordu. Ben açıkçası bir muhalefet milletvekili olarak kürsüde en çok konuşanlardan biri olarak kendi kendime dedim ki; zor yani 5-6 yılda yeniden burayı inşa etmek. Ama hem siz hem ekibiniz özellikle 15 ilçemizde ben buna çok dikkat ettim; milletvekili arkadaşlarımız, AK Parti milletvekili arkadaşlarım gerçekten de bu konuda olağanüstü bir çaba sarf ettiler.
"BU KADAR KISA SÜREDE BEKLEMİYORDUM"
Bir vatandaşımızın bile mağdur olmaması konusunda ekibinizin bu çalışmasını gerçekten takdir ediyorum. Hatay halkı adına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben açıkçası bu kadar kısa bir sürede bu kadar konutun yapılmasını beklemiyordum.
BAKAN KURUM: BURADAKİ BAŞARI HATAY'IN BİR VE BERABER OLMASIDIR
Topal'a teşekkür eden Bakan Kurum ise şu yanıtı verdi:
"Biz bunu birlikte yapıyoruz. Böyle düşünen arkadaşlarımız, böyle düşünen vekilinden belediye başkanına buradaki depremzede kardeşlerimize kadar herkesin desteğiyle, emeğiyle yapıyoruz. Buradaki başarı Hatay'ın bir ve beraber olmasıdır. Hatay'ın devletine sayın Cumhurbaşkanımıza tam anlamıyla güvenmesidir. Biz de Hataylı kardeşlerimizi mahcup etmemek için bu mücadeleyi ortaya koyuyoruz. Vazifemizi yapıyoruz, şeref duyuyoruz. Hatay'ın bir hemşehrisi, kardeşi olarak ömrümüzün sonuna kadar da bu madalyayı göğsümüzde taşıyacağız."
