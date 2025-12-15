CHP’li eski milletvekilinden asrın inşasına övgü yağmuru: Gerçekleri konuşmak lazım

"2 DAKİKADA YOK OLAN KENT İÇİN OLAĞANÜSTÜ ÇABA SARF EDİLDİ"

2 dakikada yok olan yüzyıllık bir kenti 2 yılda inşa etmek çok zordu. Ben açıkçası bir muhalefet milletvekili olarak kürsüde en çok konuşanlardan biri olarak kendi kendime dedim ki; zor yani 5-6 yılda yeniden burayı inşa etmek. Ama hem siz hem ekibiniz özellikle 15 ilçemizde ben buna çok dikkat ettim; milletvekili arkadaşlarımız, AK Parti milletvekili arkadaşlarım gerçekten de bu konuda olağanüstü bir çaba sarf ettiler.