Hollywood'un ünlü yönetmen eşi evinde ölü bulundu! Rob ve Michele Reiner'ı oğlu mu öldürdü? | Nick Reiner gözaltında
Los Angeles polisi, When Harry Met Sally gibi unutulmaz filmlerin yönetmeni olan Hollywood yıldızı Rob Reiner ile eşi Michele Singer Reiner’ın ölümlerini “olası cinayet” kapsamında soruştururken oğulları Nick gözaltına alındı.
ABD medyası, Reiner ve eşinin Los Angeles'taki malikânelerinde, bıçaklanmış olabileceklerini düşündüren yaralarla ölü bulunduğunu pazar günü duyurdu.
Princess Bride filminin yönetmeni olan Reiner'ın ölümü üzerine, eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris başta olmak üzere Kaliforniya'daki birçok üst düzey siyasetçiden taziye mesajları geldi.
OĞLU NICK REINER GÖZALTINDA
Rob ve Michele Reiner'ın oğlu Nick Reiner, anne ve babasının hayatını kaybetmesinin ardından Los Angeles Polis Departmanı tarafından gözaltına alındı. Nick Reiner, 4 milyon dolar kefaletle tutuklu bulunuyor.
Los Angeles İtfaiyesi, evde yaklaşık 78 ve 68 yaşlarında bir erkek ve bir kadının ölü bulunduğunu açıklamıştı.
"ALL IN THE FAMILY" İLE ÜN KAZANDI
Rob Reiner, 1970'lerde yayımlanan ve Amerikan televizyon tarihine damga vuran All in the Family dizisinde canlandırdığı Michael "Meathead" Stivic karakteriyle oyunculuk kariyerinde ün kazandı. Daha sonra 1984 yapımı This Is Spinal Tap filmiyle yönetmenliğe adım attı.
1989'da Billy Crystal ve Meg Ryan'ın başrollerini paylaştığı romantik komedi When Harry Met Sally ile büyük başarı elde etti.
Reiner, Hollywood'da liberal görüşleriyle tanınan bir figürdü.
HOLLYWOOD ŞOKTA
Hollywood'un en sevilen yönetmenlerinden Rob Reiner ile eşi Michele Singer Reiner'ın Los Angeles'taki lüks evlerinde ölü bulunması, ABD'yi ve sinema dünyasını sarstı. Polis soruşturmayı "olası cinayet" başlığı altında yürütüyor.
Los Angeles – Hollywood tarihine damga vuran filmlerin yönetmeni Rob Reiner, bu kez başarılarıyla değil, ardında cevapsız sorular bırakan esrarengiz ölümüyle gündemde.
MALİKANEDE KORKUNÇ TABLO
ABD basınına yansıyan bilgilere göre Reiner çifti, Los Angeles'taki malikânelerinde bıçaklı saldırıya işaret eden yaralarla ölü bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, soruşturmayı doğrudan cinayet masasına devretti.
POLİS SESSİZ, SORULAR ÇOK
Los Angeles Polisi, ölenlerin kimliğini resmen doğrulamazken, olayın "olası cinayet" olarak değerlendirildiğini açıkladı.
HOLLYWOOD'DAN TAZİYE YAĞMURU
Acı haberin duyulmasının ardından Kamala Harris, Gavin Newsom ve Barack Obama gibi isimler art arda taziye mesajları yayımladı. Sinema dünyasında ise Reiner'ın ölümü, "Hollywood'un vicdanı sustu" yorumlarına neden oldu.
KAMERA ARKASINDAN TRAJİK FİNALE
When Harry Met Sally, Princess Bride ve This Is Spinal Tap gibi filmlerle milyonların kalbine giren Reiner, sadece bir yönetmen değil; aynı zamanda politik duruşu ve sosyal mücadelelere verdiği destekle de tanınan bir figürdü.
GERİDE KALAN
SORU: BU NASIL OLDU?
Polis soruşturması sürerken, kamuoyunun aklındaki soru net:
Hollywood'un en tanınmış isimlerinden biri ve eşi, nasıl ve neden bu şekilde hayatını kaybetti?
Yetkililerden gelecek yeni açıklamalar, bu karanlık dosyanın seyrini belirleyecek.
