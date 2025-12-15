Hollywood’un ünlü yönetmen eşi evinde ölü bulundu! Rob ve Michele Reiner’ı oğlu mu öldürdü? | Nick Reiner gözaltında

Rob Reiner ve oğlu Nick Reiner, bir televizyon programında (X)

"ALL IN THE FAMILY" İLE ÜN KAZANDI

Rob Reiner, 1970'lerde yayımlanan ve Amerikan televizyon tarihine damga vuran All in the Family dizisinde canlandırdığı Michael "Meathead" Stivic karakteriyle oyunculuk kariyerinde ün kazandı. Daha sonra 1984 yapımı This Is Spinal Tap filmiyle yönetmenliğe adım attı.

1989'da Billy Crystal ve Meg Ryan'ın başrollerini paylaştığı romantik komedi When Harry Met Sally ile büyük başarı elde etti.

Reiner, Hollywood'da liberal görüşleriyle tanınan bir figürdü.

HOLLYWOOD ŞOKTA

Hollywood'un en sevilen yönetmenlerinden Rob Reiner ile eşi Michele Singer Reiner'ın Los Angeles'taki lüks evlerinde ölü bulunması, ABD'yi ve sinema dünyasını sarstı. Polis soruşturmayı "olası cinayet" başlığı altında yürütüyor.

Los Angeles – Hollywood tarihine damga vuran filmlerin yönetmeni Rob Reiner, bu kez başarılarıyla değil, ardında cevapsız sorular bırakan esrarengiz ölümüyle gündemde.