Hollywood’un ünlü yönetmen eşi evinde ölü bulundu! Rob ve Michele Reiner’ı oğlu mu öldürdü? | Nick Reiner gözaltında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 15.12.2025 11:18 Güncelleme: 15.12.2025 19:03
Los Angeles polisi, When Harry Met Sally gibi unutulmaz filmlerin yönetmeni olan Hollywood yıldızı Rob Reiner ile eşi Michele Singer Reiner’ın ölümlerini “olası cinayet” kapsamında soruştururken oğulları Nick gözaltına alındı.

ABD medyası, Reiner ve eşinin Los Angeles'taki malikânelerinde, bıçaklanmış olabileceklerini düşündüren yaralarla ölü bulunduğunu pazar günü duyurdu.

Princess Bride filminin yönetmeni olan Reiner'ın ölümü üzerine, eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris başta olmak üzere Kaliforniya'daki birçok üst düzey siyasetçiden taziye mesajları geldi.

Reiner çiftinin ölü bulunduğu evin önünde ABD'li güvenlik güçleri incelemelerde bulunuyor (AFP)Reiner çiftinin ölü bulunduğu evin önünde ABD'li güvenlik güçleri incelemelerde bulunuyor (AFP)

OĞLU NICK REINER GÖZALTINDA

Rob ve Michele Reiner'ın oğlu Nick Reiner, anne ve babasının hayatını kaybetmesinin ardından Los Angeles Polis Departmanı tarafından gözaltına alındı. Nick Reiner, 4 milyon dolar kefaletle tutuklu bulunuyor.

Los Angeles İtfaiyesi, evde yaklaşık 78 ve 68 yaşlarında bir erkek ve bir kadının ölü bulunduğunu açıklamıştı.

Rob Reiner ve oğlu Nick Reiner, bir televizyon programında (X)Rob Reiner ve oğlu Nick Reiner, bir televizyon programında (X)

"ALL IN THE FAMILY" İLE ÜN KAZANDI

Rob Reiner, 1970'lerde yayımlanan ve Amerikan televizyon tarihine damga vuran All in the Family dizisinde canlandırdığı Michael "Meathead" Stivic karakteriyle oyunculuk kariyerinde ün kazandı. Daha sonra 1984 yapımı This Is Spinal Tap filmiyle yönetmenliğe adım attı.

1989'da Billy Crystal ve Meg Ryan'ın başrollerini paylaştığı romantik komedi When Harry Met Sally ile büyük başarı elde etti.

Reiner, Hollywood'da liberal görüşleriyle tanınan bir figürdü.

HOLLYWOOD ŞOKTA

Hollywood'un en sevilen yönetmenlerinden Rob Reiner ile eşi Michele Singer Reiner'ın Los Angeles'taki lüks evlerinde ölü bulunması, ABD'yi ve sinema dünyasını sarstı. Polis soruşturmayı "olası cinayet" başlığı altında yürütüyor.

Los Angeles – Hollywood tarihine damga vuran filmlerin yönetmeni Rob Reiner, bu kez başarılarıyla değil, ardında cevapsız sorular bırakan esrarengiz ölümüyle gündemde.

Elveda demeden önce” (The Bucket List) filminin Berlin galasında oyuncular Jack Nicholson, Morgan Freeman ve yönetmen Rob Reiner objektiflere poz verdi. (REUTERS)Elveda demeden önce” (The Bucket List) filminin Berlin galasında oyuncular Jack Nicholson, Morgan Freeman ve yönetmen Rob Reiner objektiflere poz verdi. (REUTERS)

MALİKANEDE KORKUNÇ TABLO

ABD basınına yansıyan bilgilere göre Reiner çifti, Los Angeles'taki malikânelerinde bıçaklı saldırıya işaret eden yaralarla ölü bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, soruşturmayı doğrudan cinayet masasına devretti.

POLİS SESSİZ, SORULAR ÇOK

Los Angeles Polisi, ölenlerin kimliğini resmen doğrulamazken, olayın "olası cinayet" olarak değerlendirildiğini açıkladı.

HOLLYWOOD'DAN TAZİYE YAĞMURU

Acı haberin duyulmasının ardından Kamala Harris, Gavin Newsom ve Barack Obama gibi isimler art arda taziye mesajları yayımladı. Sinema dünyasında ise Reiner'ın ölümü, "Hollywood'un vicdanı sustu" yorumlarına neden oldu.

Ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi Michelle Reiner (REUTERS)Ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi Michelle Reiner (REUTERS)

KAMERA ARKASINDAN TRAJİK FİNALE

When Harry Met Sally, Princess Bride ve This Is Spinal Tap gibi filmlerle milyonların kalbine giren Reiner, sadece bir yönetmen değil; aynı zamanda politik duruşu ve sosyal mücadelelere verdiği destekle de tanınan bir figürdü.

Ünlü yönetmen Rob Reiner ve babası Carl Reiner (REUTERS)Ünlü yönetmen Rob Reiner ve babası Carl Reiner (REUTERS)GERİDE KALAN

SORU: BU NASIL OLDU?

Polis soruşturması sürerken, kamuoyunun aklındaki soru net:

Hollywood'un en tanınmış isimlerinden biri ve eşi, nasıl ve neden bu şekilde hayatını kaybetti?

Yetkililerden gelecek yeni açıklamalar, bu karanlık dosyanın seyrini belirleyecek.

