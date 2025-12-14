14 Aralık 2025, Pazar
Haberler Dünya Haberleri Suriye İçişleri Bakanlığı güvenlik güçlerine saldırı! Ölüler var

Suriye İçişleri Bakanlığı güvenlik güçlerine saldırı! Ölüler var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 14.12.2025 22:27
Suriye İçişleri Bakanlığı güvenlik güçlerine saldırı! Ölüler var

Suriye'nin İdlib ilinin Maaratunnuman ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerine saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken bölgede yoğun güvenlik önlemleri artırıldı.

Suriye'nin İdlib ilinin Maaratunnuman ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerine düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Suriye Resmi Devlet Televizyonu El İhbariye'nin verdiği habere göre, kimliği belirsiz şahıslar Maaratunnuman'da Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerine saldırdı.

Saldırıda güvenlik güçlerinden 4 kişi yaşamını yitirdi. Saldırının ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suriye İçişleri Bakanlığı güvenlik güçlerine saldırı! Ölüler var Suriye İçişleri Bakanlığı güvenlik güçlerine saldırı! Ölüler var Suriye İçişleri Bakanlığı güvenlik güçlerine saldırı! Ölüler var
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör