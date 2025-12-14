Londra'da trafik çilesine "zamlı" çözüm! Merkeze giriş artık daha pahalı

Her daim sisli havası, kırmızı çift katlı otobüsleri ve tarihi yapılarıyla turistlerin gözdesi olan Londra, aynı zamanda günün her saati süren yoğun trafikle mücadele ediyor. Kalabalık nüfus ve turist yoğunluğuyla birleşen trafik sorunu, şehir içi ulaşımı zorlaştırırken, yetkililer 2003 yılından bu yana uygulanan sistemde değişikliğe gidiyor.

"CONGESTION CHARGE" UYGULAMASININ DETAYLARI

Londra'da trafiği rahatlatmak için devreye alınan sistemin geçmişini ve amacını A Haber muhabiri Alpaslan Düven, "Londra'da trafik yoğunluğu ücreti uygulaması, 2003 yılında başlatılan bir sistem. Bu uygulamada amaç; trafik sıkışıklığını azaltmak, şehir içi hava ve gürültü kirliliğini düşürmek ve toplu ulaşım altyapısına kaynak sağlamak." sözleri ile aktardı.