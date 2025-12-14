Londra'da trafik çilesine "zamlı" çözüm! Merkeze giriş artık daha pahalı
Avrupa'nın en önemli metropollerinden Londra'da, finans merkezi olarak bilinen bölgeye araçla giriş ücretine zam geldi. Londra Belediye Başkanı Sadık Han'ın talimatıyla, trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla uygulanan ücret tarifesi 15 sterlinden 18 sterline yükseltiliyor. Londralılar ise kararın trafiği çözmeyeceği görüşünde.
Her daim sisli havası, kırmızı çift katlı otobüsleri ve tarihi yapılarıyla turistlerin gözdesi olan Londra, aynı zamanda günün her saati süren yoğun trafikle mücadele ediyor. Kalabalık nüfus ve turist yoğunluğuyla birleşen trafik sorunu, şehir içi ulaşımı zorlaştırırken, yetkililer 2003 yılından bu yana uygulanan sistemde değişikliğe gidiyor.
"CONGESTION CHARGE" UYGULAMASININ DETAYLARI
Londra'da trafiği rahatlatmak için devreye alınan sistemin geçmişini ve amacını A Haber muhabiri Alpaslan Düven, "Londra'da trafik yoğunluğu ücreti uygulaması, 2003 yılında başlatılan bir sistem. Bu uygulamada amaç; trafik sıkışıklığını azaltmak, şehir içi hava ve gürültü kirliliğini düşürmek ve toplu ulaşım altyapısına kaynak sağlamak." sözleri ile aktardı.
ÜCRET 18 STERLİNE YÜKSELİYOR
Yeni yılla birlikte Londralı sürücüleri bekleyen fiyat artışının detayları belli oldu. Alpaslan Düven, "İngiltere'nin başkenti Londra'da uygulamaya zam geliyor. Londra Belediye Başkanı Sadık Han'ın talimatıyla araçlardan alınan ücret 18 sterline yükselecek. Londra'daki ulaşım hizmetlerinden sorumlu kurumdan yapılan açıklamada, söz konusu zam ile gereksiz trafik yoğunluğunun önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi." şeklinde Londra yönetiminin aldığı kararı açıkladı.
LONDRALILAR ZAMMA NE DİYOR?
Trafik sıkışıklığı ücretine yapılan zam, Londra sokaklarında vatandaşlara soruldu. Birçok sürücü zammın trafiği çözmeyeceğini savunurken, kimileri ise uygulamanın tamamen kaldırılması gerektiğini belirtti.
Mikrofon uzatılan bir Londralı, "Bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. 7/24 Londra'da her zaman trafik var. Trafik sıkışıklığı ücretine zam hiçbir şeyi değiştirmeyecek" ifadelerini kullandı.
Uygulamanın başından beri araç kullandığını belirten bir diğer sürücü ise "Trafik sıkışıklığı ücreti uygulaması başladığından beri araba kullanıyorum. Araba sayısı azaldı denilebilir ancak trafik sıkışıklığı azalmadı, çünkü yolları azalttılar. Bu uygulamayla birlikte evet belki daha az araba var ama kuryelerin ve özel karayolu araçlarının sayısı arttı. Bu zamla daha fazla mı para kazanacaklar yoksa trafik sıkışıklığı azalacak mı bilmiyorum. Çünkü birçok kişi zaten araba kullanmıyor." dedi.
Karara tepki gösteren bir başka vatandaş ise, "Bu karara katılmıyorum. Ücret düşmeli hatta tamamen kaldırılmalı. Bunun kimseye faydası olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.
