Ukrayna Rusya’nın gölge filosuna ait petrol tankerini hedef aldı

Ukrayna basınında yer alan haber ve paylaşılan görüntülere göre SBU içinde ismi açıklanmayan bir kaynak, "Dashan" adlı tankerin Karadeniz'de insansız deniz araçlarıyla hedef alındığını iddia etti.

Saldırının, Ukrayna Güvenlik Servisi ile Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından geliştirilen "Sea Baby" tipi insansız deniz araçlarıyla, Ukrayna'nın Münhasır Ekonomik Bölgesi içinde gerçekleştirildiği belirtildi.