Ukrayna Rusya'nın gölge filosuna ait petrol tankerini hedef aldı

Karadeniz’de seyir halindeki Komor Adaları bandıralı ve Rusya’nın “gölge filosu”na ait olduğu öne sürülen bir petrol tankerine Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından insansız deniz araçlarıyla saldırı gerçekleştirildi.

Ukrayna basınında yer alan haber ve paylaşılan görüntülere göre SBU içinde ismi açıklanmayan bir kaynak, "Dashan" adlı tankerin Karadeniz'de insansız deniz araçlarıyla hedef alındığını iddia etti.

Saldırının, Ukrayna Güvenlik Servisi ile Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından geliştirilen "Sea Baby" tipi insansız deniz araçlarıyla, Ukrayna'nın Münhasır Ekonomik Bölgesi içinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Ukrayna’ya ait bir deniz dronu, Rusya’nın sözde ‘gölge filosu’na ait Dashan adlı tankere saldırmak üzere Karadeniz’de yaklaşırken. 10 Aralık 2025’te çekilen bu görüntü, Güvenlik Servisi yetkilisi tarafından paylaşılan bir videodan alınmıştır. (REUTERS)Ukrayna’ya ait bir deniz dronu, Rusya’nın sözde ‘gölge filosu’na ait Dashan adlı tankere saldırmak üzere Karadeniz’de yaklaşırken. 10 Aralık 2025’te çekilen bu görüntü, Güvenlik Servisi yetkilisi tarafından paylaşılan bir videodan alınmıştır. (REUTERS)

NOVOROSSİYSK'E GİDERKEN VURULDUĞU İDDİASI

Komor Adaları bandıralı tankerin, saldırı sırasında Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na doğru seyir halinde olduğu ileri sürüldü.

Saldırıya ait olduğu belirtilen görüntüler ise sosyal medya platformlarında yayımlandı.

