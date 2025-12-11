Ukrayna Rusya'nın gölge filosuna ait petrol tankerini hedef aldı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.12.2025 07:55
Karadeniz’de seyir halindeki Komor Adaları bandıralı ve Rusya’nın “gölge filosu”na ait olduğu öne sürülen bir petrol tankerine Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından insansız deniz araçlarıyla saldırı gerçekleştirildi.
Ukrayna basınında yer alan haber ve paylaşılan görüntülere göre SBU içinde ismi açıklanmayan bir kaynak, "Dashan" adlı tankerin Karadeniz'de insansız deniz araçlarıyla hedef alındığını iddia etti.
Saldırının, Ukrayna Güvenlik Servisi ile Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından geliştirilen "Sea Baby" tipi insansız deniz araçlarıyla, Ukrayna'nın Münhasır Ekonomik Bölgesi içinde gerçekleştirildiği belirtildi.
NOVOROSSİYSK'E GİDERKEN VURULDUĞU İDDİASI
Komor Adaları bandıralı tankerin, saldırı sırasında Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na doğru seyir halinde olduğu ileri sürüldü.
Saldırıya ait olduğu belirtilen görüntüler ise sosyal medya platformlarında yayımlandı.
