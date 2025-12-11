Kremlin duyurdu: Başkan Erdoğan Putin ile görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki liderin Türkmenistan'da bir araya geleceğini duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peskov, iki liderin Türkmenistan'da planlanan bir zirvede yüz yüze görüşeceğini doğruladı.

Peskov açıklamasında, Putin'in gün içerisinde ekonomiyle ilgili ayrı bir toplantı gerçekleştireceğini belirtti. Ancak programın en dikkat çeken başlığının Erdoğan–Putin görüşmesi olduğunun altını çizdi.

MASADAKİ KONULAR BELLİ Mİ?

Sözcü, görüşmenin gündemine ilişkin detay vermedi ancak iki liderin bölgesel konular başta olmak üzere pek çok kritik meselenin ele alınmasının beklendiğini ifade etti.

Türkmenistan'daki zirvenin, iki liderin son dönemde artan diplomatik temaslarının devamı niteliğinde olacağı değerlendiriliyor.