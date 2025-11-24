Trump’ın barış taslağına ABD’li ve Ukraynalı heyetlerden güncelleme

24 Kasım 2025, Pazartesi
Giriş: 24.11.2025 08:51 Güncelleme: 24.11.2025 09:45
Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna, Rusya ile savaşı bitirmeyi amaçlayan, Trump yönetimi tarafından hazırlanmış ve Kiev ile müttefikleri tarafından “Moskova’ya fazla yakın” bulunarak eleştirilen önceki taslaktan bazı değişiklikler içeren “güncellenmiş ve geliştirilmiş bir barış çerçevesi” oluşturduklarını açıkladı.

Beyaz Saray internet sitesinde, İsviçre'nin Cenevre kentinde, Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi amacıyla ABD yönetiminin gündeme getirdiği barış planı görüşmelerine ilişkin açıklama yayınlandı.

Açıklamada, görüşmelerin yapıcı bir atmosferde gerçekleştiği, adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik ortak taahhütlerin vurgulandığı aktarıldı.

"REVİZE EDİLMİŞ BİR BARIŞ ÇERÇEVESİ TASLAĞI"

Tarafların "kayda değer ilerleme kaydettiği" belirtilen açıklamada, görüşmelerin ardından tarafların, "güncellenmiş ve revize edilmiş bir barış çerçevesi taslağı" hazırladığı ifade edildi.

İlerleyen günlerde Ukrayna ve ABD'nin ortak öneriler doğrultusunda çalışacağı belirtilen açıklamada, süreç ilerledikçe Avrupa'yla da istişare edileceği vurgulandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak (solda) ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 23 Kasım 2025 Pazar günü İsviçre’nin Cenevre kentindeki ABD’nin Uluslararası Kuruluşlar Misyonu’nda süren istişareleri sırasında basınla konuşuyor. (Martial Trezzini/Keystone aracılığıyla AP)Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak (solda) ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 23 Kasım 2025 Pazar günü İsviçre’nin Cenevre kentindeki ABD’nin Uluslararası Kuruluşlar Misyonu’nda süren istişareleri sırasında basınla konuşuyor. (Martial Trezzini/Keystone aracılığıyla AP)

Ayrıca nihai kararların Ukrayna ve ABD tarafından alınacağının altı çizildi.

SON DERECE VERİMLİ ANCAK SORU İŞARETLERİ VAR

Cenevre'de ABD ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmelerden sonra yayımlanan ortak açıklamada, görüşmelerin "son derece verimli" geçtiği ve önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtildi. Ancak Kiev'in Rusya'dan gelebilecek tehditlere karşı güvenliğinin nasıl garanti edileceği de dahil olmak üzere çözülmesi gereken birçok konuya dair ayrıntı verilmedi.

Görüşmelere başkanlık eden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO'nun rolü de dahil olmak üzere üzerinde çalışılması gereken konular bulunduğunu ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği 28 maddelik barış planındaki anlaşmazlıkların önemli ölçüde daraldığını söyledi.

Rubio, "Bugün bu konuda çok önemli bir ilerleme kaydettik," dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 23 Kasım 2025’te Cenevre’deki ABD Misyonu’nda Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik ABD planına ilişkin kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerin ardından bir basın toplantısı düzenliyor. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, tartışmalı plana ilişkin müzakerelere açık kapı bırakılmasının ardından, Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik ABD planını görüşmek üzere 23 Kasım 2025 sabahı Cenevre’ye geldi. Ukraynalı, Avrupalı ve Kanadalı yetkililer de İsviçre’nin bu kentinde bir araya geliyordu. (Fotoğraf: Fabrice COFFRINI / AFP)ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 23 Kasım 2025’te Cenevre’deki ABD Misyonu’nda Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik ABD planına ilişkin kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerin ardından bir basın toplantısı düzenliyor. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, tartışmalı plana ilişkin müzakerelere açık kapı bırakılmasının ardından, Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik ABD planını görüşmek üzere 23 Kasım 2025 sabahı Cenevre’ye geldi. Ukraynalı, Avrupalı ve Kanadalı yetkililer de İsviçre’nin bu kentinde bir araya geliyordu. (Fotoğraf: Fabrice COFFRINI / AFP)

UKRAYNA'DAN TRUMP'A TEŞEKKÜR VURGUSU

Daha önce Trump, Ukrayna'nın savaş konusunda ABD'nin çabalarına karşı "minnettar olmadığını" belirtmişti. Bunun üzerine Ukraynalı yetkililer, Trump'a destekleri için teşekkür ettiklerini vurgulamak zorunda kaldı.

Avrupalı yetkililer, Kiev'in silahlı kuvvetlerine getirilen sınırlamaları ve öngörülen toprak tavizlerini geri iten, ABD planının revize edilmiş bir versiyonunu hazırladıktan sonra müzakerelere katıldı.

AVRUPA NE İSTİYOR?

Avrupa'nın önerdiği plan, Ukrayna'nın ABD planının öngördüğünden daha büyük bir orduya sahip olmasını ve toprak takası görüşmelerinin belirlenmiş sınırlar yerine mevcut cephe hattından başlamasını öneriyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı 38. Bağımsız Deniz Tugayı askerleri, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürerken, cephe hattına yakın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kasabası yakınlarında bir muharebe görevine gidiyor. 21 Kasım 2025, Ukrayna. (REUTERS/Anatolii Stepanov)Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı 38. Bağımsız Deniz Tugayı askerleri, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürerken, cephe hattına yakın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kasabası yakınlarında bir muharebe görevine gidiyor. 21 Kasım 2025, Ukrayna. (REUTERS/Anatolii Stepanov)

TRUMP'IN PLANINDA NE VAR?

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Perşembe gününe kadar planı kabul etmesi gerektiğini söylemişti. Plan; Ukrayna'nın toprak vermesini, ordusunda sınırlamaları kabul etmesini ve NATO'ya katılma hedefinden vazgeçmesini şart koşuyor.

Cephede savaşanlar da dahil birçok Ukraynalı için bu şartlar, dört yıla yaklaşan savaşın ardından teslimiyet anlamına geliyor. Trump ise planın "nihai teklif" olmadığını belirtiyor.

ZELENSKİY YİNE BEYAZ SARAY'A GİTMEK İSTİYOR

Rubio, çözülmesi gereken konular için hâlâ zamana ihtiyaç olduğunu söyledi. Perşembe gününe kadar bir anlaşmaya varılmasını umduğunu ancak sürecin daha uzun da sürebileceğini belirtti.

Konuya yakın iki kaynağa göre, ABD ve Ukrayna yetkilileri Zelenskiy'in barış planını Trump ile görüşmek üzere bu hafta bile olası bir ziyaretle ABD'ye gitmesini değerlendiriyor. Kaynaklardan biri, özellikle toprak meselesi gibi en hassas başlıkların görüşülmesinin planlandığını söyledi. Henüz kesin bir tarih yok.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (AP aracılığıyla)Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (AP aracılığıyla)

ABD PLANININ KÖKENİ TARTIŞMA YARATIYOR

ABD ve Ukrayna yetkilileri arasındaki ana görüşmeler, Trump'ın Truth Social'da Ukrayna liderliğinin ABD'nin çabalarına karşı "sıfır minnettarlık" gösterdiğini ve Avrupa'nın Rus petrolü almaya devam ettiğini söylemesinin hemen ardından, gergin bir atmosferde başladı.

Rubio, gazetecilere açıklama yapmak için görüşmeyi keserek, bunun Trump göreve döndüğünden beri ABD'nin Ukrayna ile yaptığı "en iyi görüşmelerden biri" olduğunu söyledi.

Rubio, "Sonuçta bu planın liderlerimiz tarafından onaylanması gerekecek, fakat kaydettiğimiz ilerleme düşünüldüğünde bunun gerçekleşeceğinden oldukça eminim," dedi.

Ukrayna heyetinin başkanı Andriy Yermak da kısa açıklama sırasında Trump'a desteği için teşekkür etti. Birkaç dakika sonra Zelenskiy de Trump'a teşekkür etti.

Görüşmeler sona erdiğinde Yermak yeniden basın karşısına çıkmadı.

PLAN RUSYA'NIN DİLEK LİSTESİ Mİ?

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Rubio'nun Cenevre'den ayrılarak Washington'a döndüğünü söyledi.

ABD planının hazırlanma süreciyle ilgili kimin ne kadar rol oynadığı konusunda karışıklık sürüyor. Avrupalı müttefikler plana dâhil edilmediklerini söylüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 23 Kasım 2025 Pazar günü İsviçre’nin Cenevre kentindeki ABD Misyonu’nda Trump’ın barış planına ilişkin yürütülen istişarelerin ardından basınla konuşuyor. (Martial Trezzini/Keystone aracılığıyla AP)ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 23 Kasım 2025 Pazar günü İsviçre’nin Cenevre kentindeki ABD Misyonu’nda Trump’ın barış planına ilişkin yürütülen istişarelerin ardından basınla konuşuyor. (Martial Trezzini/Keystone aracılığıyla AP)

Cenevre'ye gitmeden önce Rubio, bazı ABD senatörlerinin aksini ima eden açıklamaları üzerine, planın Washington tarafından hazırlandığını X üzerinden yineledi.

Senatör Angus King ise Rubio'nun senatörlere planın yönetimin resmi pozisyonu olmadığını, "esas olarak Rusya'nın dilek listesi" olduğunu söylediğini aktardı.

UKRAYNA İÇİN TEHLİKELİ BİR DÖNEM

Rusya'nın temel taleplerinin çoğunu içeren ve Ukrayna'ya yalnızca belirsiz "güçlü güvenlik garantileri" sunan ABD planı, Kiev için son derece kritik bir döneme denk geliyor.

Rusya, bazı cephelerde ilerleme kaydediyor, ancak bu ilerlemelerin son derece yüksek can kayıpları pahasına olduğu belirtiliyor.

Stratejik öneme sahip Pokrovsk kentinin bir bölümü Rus güçlerinin eline geçti ve Ukraynalı komutanlar küçük ama sürekli Rus sızmalarını engelleyecek yeterli askeri personelleri olmadığını söylüyor.

ABD (solda) ve Ukrayna (sağda) heyetleri, 23 Kasım 2025 Pazar günü İsviçre’nin Cenevre kentindeki ABD’nin Uluslararası Kuruluşlar Misyonu’nda yaptıkları görüşmelerin başlangıcında. (Martial Trezzini/Keystone aracılığıyla AP)ABD (solda) ve Ukrayna (sağda) heyetleri, 23 Kasım 2025 Pazar günü İsviçre’nin Cenevre kentindeki ABD’nin Uluslararası Kuruluşlar Misyonu’nda yaptıkları görüşmelerin başlangıcında. (Martial Trezzini/Keystone aracılığıyla AP)

UKRAYNA'NIN SORUNLARI: ENERJİ YOKLUĞU VE YOLSUZLUK

Ukrayna'nın enerji ve gaz altyapısı, insansız hava aracı ve füze saldırılarıyla ağır hasar gördü; milyonlarca kişi günlük olarak su, ısınma ve elektriksiz kalıyor.

Zelenskiy ise yakın çevresinin de dâhil olduğu büyük bir yolsuzluk skandalının ardından ülke içinde baskı altında. ABD planı konusunda, Ukrayna'nın ya onurunu ve özgürlüğünü ya da Washington'un desteğini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor.

Ukraynalı kurtarma ekipleri, Batı Ukrayna’daki Ternopil kentinde 21 Kasım 2025’te Rusya’nın bir yüksek katlı konut binasına düzenlediği saldırının ardından, devam eden Rus işgali sırasında enkazı kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. 19 Kasım’da Rus güçlerinin Ukrayna genelinde gece boyunca gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında Ternopil’de en az 6’sı çocuk 31 kişi hayatını kaybetti, 18’i çocuk 94 kişi yaralandı. Acil Durumlar Servisi’ne göre 13 kişi hâlâ kayıp. (EPA/Maxym Marusenko)Ukraynalı kurtarma ekipleri, Batı Ukrayna’daki Ternopil kentinde 21 Kasım 2025’te Rusya’nın bir yüksek katlı konut binasına düzenlediği saldırının ardından, devam eden Rus işgali sırasında enkazı kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. 19 Kasım’da Rus güçlerinin Ukrayna genelinde gece boyunca gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında Ternopil’de en az 6’sı çocuk 31 kişi hayatını kaybetti, 18’i çocuk 94 kişi yaralandı. Acil Durumlar Servisi’ne göre 13 kişi hâlâ kayıp. (EPA/Maxym Marusenko)

UKRAYNA SAVAŞI SÜRDÜRMEK İÇİN ABD'YE BAĞIMLI

Ukrayna son haftalarda, ABD'nin Rus petrol sektörüne yönelik yaptırımları sıkılaştırması ve kendi uzun menzilli drone ve füze saldırılarının Rus enerji altyapısına büyük zarar vermesi nedeniyle umutlanmıştı.

Ancak taslak barış planı, diplomatik üstünlüğü yeniden Moskova'ya veriyor gibi görünüyor. Ukrayna, Rusya'ya karşı savaşını sürdürmek için ABD istihbaratına ve silahlarına büyük ölçüde bağımlı.

