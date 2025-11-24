Trump’ın barış taslağına ABD’li ve Ukraynalı heyetlerden güncelleme

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak (solda) ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 23 Kasım 2025 Pazar günü İsviçre’nin Cenevre kentindeki ABD’nin Uluslararası Kuruluşlar Misyonu’nda süren istişareleri sırasında basınla konuşuyor. (Martial Trezzini/Keystone aracılığıyla AP)



Ayrıca nihai kararların Ukrayna ve ABD tarafından alınacağının altı çizildi.

SON DERECE VERİMLİ ANCAK SORU İŞARETLERİ VAR

Cenevre'de ABD ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmelerden sonra yayımlanan ortak açıklamada, görüşmelerin "son derece verimli" geçtiği ve önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtildi. Ancak Kiev'in Rusya'dan gelebilecek tehditlere karşı güvenliğinin nasıl garanti edileceği de dahil olmak üzere çözülmesi gereken birçok konuya dair ayrıntı verilmedi.

Görüşmelere başkanlık eden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO'nun rolü de dahil olmak üzere üzerinde çalışılması gereken konular bulunduğunu ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği 28 maddelik barış planındaki anlaşmazlıkların önemli ölçüde daraldığını söyledi.

Rubio, "Bugün bu konuda çok önemli bir ilerleme kaydettik," dedi.