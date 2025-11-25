AB’den ABD’ye karşı barış planı! Trump ve Putin Ukrayna’yı bölüştü mü?

Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

"AB VE ABD'NİN UKRAYNA SAVAŞINDA DOĞRUDAN DESTEĞİNİ GÖRMEDİK"

Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez: Türkiye'nin jeopolitik konumu içerisinde yakın olduğu bir savaş olduğu için doğrudan bir taraf olamazdı. Türkiye, bölgenin siyasetini ve askeri durumunu yakından izleyen bir pozisyonu vardı. Bu sebeple çok dengeli bir şekilde yürüttü. Sayın Cumhurbaşkanı gayet güzel bir şekilde ifade etti ve fiiliyatta da gerçekten bunu gerçekleştirdi. O bakımdan bir taraf tutamazdı. Bir de AB'nin hem ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşında doğrudan çok desteğini görmedik. Hep söylem bazında kaldı. Ukrayna'nın 2008'de AB üyeliğine, 2014'te NATO'ya müracaatı vardı fakat hiçbiri fiiliyatta gerçekleşmedi. F-16 vereceğiz dediler vermediler. Polonya sınırına NATO caydırma maksadıyla askeri kuvvet yığdırdı. Fakat Putin bunlardan etkilenecek bir adam değil ve neticede istediğini aldı. Türkiye bölgenin güvenliği açısından çok iyi bir politika yürüttü. Arabuluculuk konusunda ısrarla davrandı ve hala söylemlerine devam ediyor. ABD, Ukrayna savaşını örnek göstererek Avrupa'ya ordusunu genişletmesini, harcamalarını artırmasını istedi. 800 milyar euro AB savunma harcaması açtı ve 150 milyar euroyu fonlara bağladı. Polonya bunun yüzde 16'sı kadarını fiilen aldı. Bunların hepsi Rusya tehdidi üzerineydi. Bu ateşkes devreye girerse Avrupa nasıl silahlanacak? Gerekçe ne gösterecek?