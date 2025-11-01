Tom Barrack’tan Gazze ateşkesi itirafı: Türkiye olmasaydı gerçekleşmezdi

(Foto: AA)

"TÜRKİYE VE İSRAİL SAVAŞMAYACAK"

ABD Başkanı Donald Trump'ın barışa yönelik çabalarını öven Barrack, "Başkan (Trump) her yerde satranç tahtasını tamamen değiştirdi. Türkiye ve İsrail savaşmayacak. Bence bu olmayacak ve Hazar Denizi'nden Akdeniz'e kadar bir işbirliği göreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

"OSMANLI İMPARATORLUĞU'NUN YIKILMASINDAN BU YANA BATI'NIN YAPTIĞI HER ŞEY BİR HATAYDI"

Barrack, ayrıca "Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından bu yana Batı'nın yaptığı her şey bir hataydı. Topluluklara, bayraklara, dinlere yönelik sömürgeci tutum hiçbir zaman işe yaramadı. Tüm bu modeller çöktü." dedi.