Tom Barrack'tan Gazze ateşkesi itirafı: Türkiye olmasaydı gerçekleşmezdi
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye'nin Orta Doğu'daki rolüne dikkat çekerek, Türkiye olmasaydı Gazze'de ateşkesin sağlanamayacağını itiraf etti. ABD Başkanı Trump'ın bu konuda Başkan Erdoğan'a 4 kez teşekkür ettiğini söyleyen Barrack, ayrıca "Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından bu yana Batı'nın yaptığı her şey bir hataydı." dedi.
Türkiye'nin Gazze'de ateşkes ve barış anlaşması ile Orta Doğu'daki rolü dünyanın gündeminde yer almaya devam ediyor.
Barrack, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü forumunda yaptığı konuşmada, Gazze ve Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TRUMP'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A 4 KEZ TEŞEKKÜR
Gazze konusunda varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin Barrack, "Türkiye olmasaydı Gazze'de ateşkes olmazdı. Başkan Trump, Sayın Erdoğan'a 4 kez teşekkür etti." dedi.
Başkan Erdoğan'ın ve Katar'ın "müthiş bir iş" çıkardığını belirten Barrack, "Özellikle Türkiye'nin Hamas ile ilişkileri, onları terör örgütü olarak nitelememesi, ateşkes için sonuna kadar gelmelerini sağladı." diye konuştu.
"TÜRKİYE VE İSRAİL SAVAŞMAYACAK"
ABD Başkanı Donald Trump'ın barışa yönelik çabalarını öven Barrack, "Başkan (Trump) her yerde satranç tahtasını tamamen değiştirdi. Türkiye ve İsrail savaşmayacak. Bence bu olmayacak ve Hazar Denizi'nden Akdeniz'e kadar bir işbirliği göreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.
"OSMANLI İMPARATORLUĞU'NUN YIKILMASINDAN BU YANA BATI'NIN YAPTIĞI HER ŞEY BİR HATAYDI"
Barrack, ayrıca "Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından bu yana Batı'nın yaptığı her şey bir hataydı. Topluluklara, bayraklara, dinlere yönelik sömürgeci tutum hiçbir zaman işe yaramadı. Tüm bu modeller çöktü." dedi.
"(SDG İLE BİR ORTAK NOKTA BULMAYA ÇOK YAKINIZ"
Şam yönetimi ile Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/YPG güçleri arasında yürütülen müzakerelere ilişkin de Barrack, "(SDG ile) Bir ortak nokta bulmaya çok yakınız." ifadesini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- PREMİER LİG | Liverpool-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
- O saati kaçırmayın! Bilim insanları açıkladı: Günün en mutlu zamanı…
- Mutfaktan gelen mucize! O popüler baharatın bilinmeyen sırrı: Bir tutamı…
- BEDAŞ kesinti sorgulama: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak?
- O basit alışkanlık hayatınızı değiştirecek! Haftada bir kez yiyin, farkı görün
- Real Madrid-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
- Optik illüzyon testi: Ters '95' sayılarının arasında düz olanı 9 saniyede görebilir misin?
- Altın alımları neden durduruldu? Merkez Bankası kararı altın fiyatlarını etkiler mi? İslam Memiş A Haber’de değerlendirdi
- ŞOK MARKETTEN KASIM İNDİRİMLERİ: Fiyatlar geriye sardı! 100 ürün 2024 Kasım etiketiyle raflarda
- 47. İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi yollar trafiğe kapatılacak?
- Kasım ayı kira zammı ne zaman açıklanacak, TÜFE’ye göre ev ve iş yeri kiralarına ne kadar zam gelecek?
- Hafta sonu bahar havası yaşanacak! Yağış yok, pastırma ayazı etkisini artırıyor: Sis ve pus kapıda