Tom Barrack'tan Gazze ateşkesi itirafı: Türkiye olmasaydı gerçekleşmezdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.11.2025 19:39 Güncelleme: 01.11.2025 20:12
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye'nin Orta Doğu'daki rolüne dikkat çekerek, Türkiye olmasaydı Gazze'de ateşkesin sağlanamayacağını itiraf etti. ABD Başkanı Trump'ın bu konuda Başkan Erdoğan'a 4 kez teşekkür ettiğini söyleyen Barrack, ayrıca "Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından bu yana Batı'nın yaptığı her şey bir hataydı." dedi.

Türkiye'nin Gazze'de ateşkes ve barış anlaşması ile Orta Doğu'daki rolü dünyanın gündeminde yer almaya devam ediyor.

Barrack, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü forumunda yaptığı konuşmada, Gazze ve Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TRUMP'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A 4 KEZ TEŞEKKÜR
Gazze konusunda varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin Barrack, "Türkiye olmasaydı Gazze'de ateşkes olmazdı. Başkan Trump, Sayın Erdoğan'a 4 kez teşekkür etti." dedi.

Başkan Erdoğan'ın ve Katar'ın "müthiş bir iş" çıkardığını belirten Barrack, "Özellikle Türkiye'nin Hamas ile ilişkileri, onları terör örgütü olarak nitelememesi, ateşkes için sonuna kadar gelmelerini sağladı." diye konuştu.

"TÜRKİYE VE İSRAİL SAVAŞMAYACAK"
ABD Başkanı Donald Trump'ın barışa yönelik çabalarını öven Barrack, "Başkan (Trump) her yerde satranç tahtasını tamamen değiştirdi. Türkiye ve İsrail savaşmayacak. Bence bu olmayacak ve Hazar Denizi'nden Akdeniz'e kadar bir işbirliği göreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

"OSMANLI İMPARATORLUĞU'NUN YIKILMASINDAN BU YANA BATI'NIN YAPTIĞI HER ŞEY BİR HATAYDI"
Barrack, ayrıca "Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından bu yana Batı'nın yaptığı her şey bir hataydı. Topluluklara, bayraklara, dinlere yönelik sömürgeci tutum hiçbir zaman işe yaramadı. Tüm bu modeller çöktü." dedi.

"(SDG İLE BİR ORTAK NOKTA BULMAYA ÇOK YAKINIZ"
Şam yönetimi ile Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/YPG güçleri arasında yürütülen müzakerelere ilişkin de Barrack, "(SDG ile) Bir ortak nokta bulmaya çok yakınız." ifadesini kullandı.

