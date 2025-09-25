ABD'li Özel Temsilcisi Barrack: “Erdoğan-Trump görüşmesi ipleri bir araya getirmek için fırsat”

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yarın yapılacak görüşmeye ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Barrack, Orta Doğu’da kaosun hüküm sürdüğü bir dönemde bu buluşmanın “tüm ipleri bir araya getirmek için tarihi bir fırsat” olduğunu vurguladı. BM 80. Genel Kurulu kapsamında New York’ta konuşan Barrack, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda önemli mesajlar verdi. ABD’li diplomat, “Zaten kaldırılmış çok fazla yaptırım var. Başkan Trump 25 numaralı muafiyeti kaldırdı, ihracat lisansları kaldırılıyor” dedi. En kritik yaptırım olarak bilinen Sezar Yasası’nın da kalıcı olarak yürürlükten kaldırılma sürecinde olduğunu kaydetti. Amacın Suriye’ye yeni bir şans tanımak olduğunu dile getiren Barrack, “Başkan Trump’ın hedefi, ışıkları yakmak, insanlara daha fazla elektrik ve güç sağlamak. Günlük yaşamda fark yaratmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin bölgesel istikrar açısından oynadığı role değinen Barrack, “Türkiye sadece NATO’nun en büyük müttefiki değil, aynı zamanda bu karmaşık bölgede en büyük ortağımız” dedi. Erdoğan ve Trump için “yıldız liderler” nitelendirmesini yapan Barrack, iki ismin birbirlerini sevdiğini ve birlikte çok şey başarabileceğini belirtti. Türkiye’nin bölgesel meşruiyetinin çok büyük olduğunun altını çizen ABD’li diplomat, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir döneme girebileceğini ifade etti. Barrack, görüşmenin yalnızca ikili ilişkiler için değil, aynı zamanda Orta Doğu’daki dengeler için de belirleyici olacağını savundu. Görüşmeye yönelik umutlu olduğunu dile getiren Barrack, “Erdoğan ve Trump harika liderler. Çok şey başarabilirler” sözleriyle açıklamasını noktaladı.

