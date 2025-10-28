80’e merdiven dayayan Trump sağlığıyla gündemde! MR testinde sonuçlar ne çıktı?

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yakın zamanda bir hastane ziyareti sırasında MR testi yaptırdığını kabul etti. Trump, testin neden yapıldığını soran bir muhabire "Doktorlara sorabilirsiniz" yanıtını verdi ve MR sonuçlarını "Mükemmeldi" sözleriyle nitelendirdi.

79 yaşındaki Trump, "Doktorlar, yaşa göre şimdiye kadar gördükleri en iyi raporlardan bazıları olduğunu söylediler." dedi.

WALTER REED'DEKİ ZİYARET VE TEST DETAYLARI

Trump'ın 10 Ekim'deki Walter Reed Hastanesi ziyareti özetine göre, Başkan "gelişmiş görüntüleme" testlerinden geçti. Beyaz Saray, bu görüntülemenin ne tür bir test olduğunu açıklamadı ve ziyaretin detaylarını paylaşmadı.

Trump'ın doktoru Sean Barbarbella, yapılan kapsamlı laboratuvar çalışmalarını "metabolik, hematolojik ve kardiyak parametreler dahil, olağanüstü" olarak nitelendirdi.

ZİYARETİN ZAMANLAMASI VE SAĞLIK TARTIŞMALARI

Bu ziyaret, Trump'ın Nisan ayında yaptırdığı yıllık fiziksel muayenesinin yalnızca altı ay sonrasında gerçekleşti. Medya, başkanın elinde makyajla kapatmaya çalıştığı morluklar fark edince, sağlığıyla ilgili spekülasyonlar artmıştı.

Muhabirler tarafından fark edilen bacaklarındaki şişlik ise, toplardamarlardaki kapakçıkların yeterince kan pompalayamaması durumunda görülen kronik venöz yetmezliğe bağlandı.

Beyaz Saray, Trump'ın bu yıl ikinci kez hastaneye gitme gerekçesini açıklamadı. Normalde bir başkanın yılda birden fazla fiziksel muayene yaptırması olağan değil, ancak Trump bu anlamda görevi üstlenen en yaşlı başkanlardan biri konumunda.