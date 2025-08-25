Trump’ın elindeki morluk gündem oldu: Beyaz Saray’dan açıklama geldi

26 Ağustos 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 25.08.2025 23:47 Güncelleme: 25.08.2025 23:47
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın elinde son dönemde görülen morluğun sık el sıkışma ve aspirin kullanımına bağlı olduğunu açıkladı.

Trump'ın Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u Beyaz Saray'da karşıladığı sırada elindeki morluk bir kez daha dikkat çekerken, Trump'ın damar yoluyla tedavi gördüğü ya da düzenli kan testleri yaptırdığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Beyaz Saray, iddiaların geniş yankı uyandırmasının ardından konuyla ilgili açıklamada bulundu. Beyaz Saray, Trump'ın elindeki morluğun sık sık el sıkışmasından ve standart kardiyovasküler tedbir kapsamında kullandığı aspirinden kaynaklandığını duyurdu.

Trump'ın doktoru Sean Barbabella ise yaptığı açıklamada, "Bu durum, sık sık el sıkışmaktan ve standart bir kardiyovasküler önleme rejiminin parçası olarak alınan aspirin kullanımından kaynaklanan hafif yumuşak doku tahrişiyle tutarlıdır. Bu, aspirin tedavisinin iyi bilinen ve zararsız bir yan etkisidir" dedi.

RONNY JACKSON: TRUMP, BU ÜLKENİN GÖRDÜĞÜ EN SAĞLIKLI BAŞKAN

Trump'ın eski doktoru Temsilciler Meclisi üyesi Ronny Jackson, Trump'ın "bu ülkenin gördüğü en sağlıklı başkan" olduğunu yineledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, geçtiğimiz ay ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, Trump'a "alt bacaklarında hafif şişlik" fark etmesinin ardından yapılan muayene sonrası bir kan dolaşımı sorunu olan "kronik venöz yetmezlik" teşhisi konulduğunu bildirmişti. Kronik venöz yetmezliğin özellikle 70 yaş üstü bireylerde sık görülen bir durum olduğu aktarılmış, Trump'ın sağlık durumunun mükemmel olduğu belirtilmişti.

