30 Ağustos 2025, Cumartesi
ABD Başkanı Donald Trump nerede? Ortalığı karıştıran iddia: Elindeki morluk...
ABD Başkanı Donald Trump'ın birkaç gündür hiçbir programa katılmaması ve ortalıkta görünmemesi, sağlığı ile ilgili iddiaları da beraberinde getirdi. Salı günü düzenlenen kabine toplantısından bu yana halkının karşısına çıkmayan Trump'ın, hafta sonu için de programının bulunmadığı öğrenildi. Son olarak elindeki morlukla gündeme gelen ABD Başkanı'nın bu sessizliği sonrası Başkan Yardımcısı JD Vance da dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Giriş Tarihi: 30.08.2025 16:32 Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 16:36