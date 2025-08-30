30 Ağustos 2025, Cumartesi

ABD Başkanı Donald Trump nerede? Ortalığı karıştıran iddia: Elindeki morluk...

ABD Başkanı Donald Trump'ın birkaç gündür hiçbir programa katılmaması ve ortalıkta görünmemesi, sağlığı ile ilgili iddiaları da beraberinde getirdi. Salı günü düzenlenen kabine toplantısından bu yana halkının karşısına çıkmayan Trump'ın, hafta sonu için de programının bulunmadığı öğrenildi. Son olarak elindeki morlukla gündeme gelen ABD Başkanı'nın bu sessizliği sonrası Başkan Yardımcısı JD Vance da dikkat çeken bir açıklama yaptı.

30.08.2025
ABD basınında yer alan haberlere göre, perşembe ve cuma günü hiç ortalıkta görünmeyen Trump'ın hafta sonu için de herhangi bir programı bulunmuyor. Bu durum, sosyal medyada birçok kişinin Trump'ın sağlığıyla ilgili ciddi bir şey yaşandığına inanmasına yol açtı.

TRUMP NEREDE?
Son birkaç saattir X sosyal medya platformunda "Trump nerede?" gibi ifadeler trend oldu. Trump'ın bu söylentileri susturmak için herhangi bir adım atmaması dikkat çekti.

ELİ MORARAN TRUMP İKİ GÜNDÜR NEDEN SESSİZ?

Bu gelişme, Beyaz Saray'ın Trump'ın son sağlık sorunlarına verilen tepkilerden dolayı öfkeli olduğu yönündeki haberlerin ardından geldi.

ABD BAŞKANI'NIN SESİ ÇIKMIYOR
Trump'ın destekçileri ve muhalifleri, son günlerde alışılmadık şekilde sessiz kalması nedeniyle sosyal medyada nerede olduğunu ve neden gözlerden uzaklaştığını sorgulamaya başladı.

Popüler X hesabı Republicans Against Trump (Trump'a Karşı Cumhuriyetçiler) şu paylaşımı yaptı: "Donald Trump salı gününden beri kamuoyunda görülmedi ve hafta sonu için de herhangi bir programı yok. Nerede? Ülkeyi kim yönetiyor?"

SOSYAL MEDYADA KISMEN AKTİF
Her ne kadar fiziksel olarak görülmemiş olsa da Trump, Truth Social sosyal medya hesabında bir miktar aktif olmaya devam etti. En son paylaşımını birkaç saat önce yaptı.

TRUMP'IN SAĞLIK DURUMU TARTIŞMA YARATTI
Trump'ın sağlık sorunları, kamuoyunda tepkiye neden oldu. Çünkü son zamanlarda birkaç farklı tıbbi problem işaretleri gösterdi: Eli ciddi şekilde morarmıştı, düz bir çizgide yürümekte zorlandı ve iletişim becerilerinin de son haftalarda kötüleştiği gözlemlendi.

Buna rağmen Trump, son yapılan ve sonuçları kamuoyuyla paylaşılan sağlık kontrolünün ardından hala son derece sağlıklı olduğunu iddia ediyor.

JD VANCE'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Ancak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in USA Today'e yakın zamanda verdiği röportaj dikkatlerden kaçmadı. Vance, Trump'ın sağlığının gayet iyi olduğunu savunarak, "Korkunç bir trajedi yaşanması durumunda görevi devralmaya hazırım." ifadelerini kullandı.