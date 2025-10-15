Terör devletinden ateşkesin 2. aşamasına ret: Esir cenazelerin tamamı teslim edilmezse başlamayacak

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin cenazelerinin tamamı teslim edilmeden İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi için müzakerelerin başlamayacağı bildirildi.

Jerusalem Post gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planının ikinci aşaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"21 ESİRİN CENAZESİ TESLİM ALINMADAN 2. AŞAMA YOK"

İsrailli yetkililer, Mısır'daki profesyonel ekiplerin Gazze'deki 21 İsrailli esirin cenazesinin bulunması için uygulanacak metotları ele aldıklarını belirtti.

Trump'ın açıkladığı ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi için müzakerelerin henüz başlamadığı ifade edildi. Yetkililerin, Gazze'deki 21 ölü İsrailli esirin tamamının cenazesinin teslim edilmeden ikinci aşamaya geçiş için müzakerelere başlanmayacağını dile getirdiği kaydedildi.

2. AŞAMA ZAMAN ALACAK

Hamas, ateşkesin ardından 28 ölü İsrailli esirden 7'sinin cenazesini Kızılhaç aracılığıyla Tel Aviv yönetimine teslim etmişti.

İsrail'in saldırılarının Gazze'de yol açtığı yıkım nedeniyle kalan 21 İsrailli esirin cenazelerinin bulunmasının zaman alacağı belirtiliyor.