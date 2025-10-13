Gazze için tarihi gün! ABD Başkanı Trump’tan İsrail Meclisi’nde katil Netanyahu’ya teşekkür | İsrail Meclisi’nde Trump’a protesto şoku

ABD Başkanı Donald Trump İsrail Meclisi'nde açıklamalarda bulundu. Trump İsrail Meclisi'nde 2,5 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

TRUMP'A İSRAİL MECLİSİ'NDE FİLİSTİN PROTESTOSU

Trump'ın konuştuğu sırada milletvekilleri Ayman Odeh ile Ofer Cassi pankartlı bir şekilde İsrail Meclisi'nde protestoda bulundu. Protesto sırasında "Filistin'i tanı" pankartı açıldığı öğrenildi. Ardından eylemi gerçekleştiren kişiler müdahale edilerek dışarı çıkarıldı.

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar

"Bugün çok güzel bir gün için buradayız. Tanrı'ya şükrederek, inancımızı tazelemiş bir şekildeyiz. İki korkunç yıldan sonra ve esaretten sonra rehinelerimiz ailelerinin arasına katıldılar. Şu anda 20 rehine evlerine geri döndü. Bu savaş ve tehlike şu anda sona erdi, silahlar sustu ve artık güneş huzurlu topraklar üzerinde yükseliyor. Sonsuza kadar barış olacak.

"YENİ BİR ORTA DOĞU OLUŞTURULUYOR"

Bu sadece savaşın sonu değil aynı zamanda terör çağının sonu inanç ve umut çağının yeninden başlangıcı. Yeni bir Orta Doğu oluşturuluyor.