Gazze için tarihi gün! ABD Başkanı Trump'tan İsrail Meclisi'nde katil Netanyahu'ya teşekkür | İsrail Meclisi'nde Trump'a protesto şoku
ABD Başkanı Donald Trump İsrail Meclisi'nde açıklamalarda bulundu. Trump İsrail Meclisi'nde 2,5 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Trump konuşmasının başında Gazze'deki katliamın baş sorumlusu Netanyahu'ya teşekkür ederek "Çok iyi iş çıkardın." dedi. Trump'ın konuştuğu sırada İsrail Meclisi Parlamentosu'nda bir protesto yaşandı. Protesto sırasında "Filistin'i tanı" pankartı açıldığı öğrenildi.
TRUMP'A İSRAİL MECLİSİ'NDE FİLİSTİN PROTESTOSU
Trump'ın konuştuğu sırada milletvekilleri Ayman Odeh ile Ofer Cassi pankartlı bir şekilde İsrail Meclisi'nde protestoda bulundu. Protesto sırasında "Filistin'i tanı" pankartı açıldığı öğrenildi. Ardından eylemi gerçekleştiren kişiler müdahale edilerek dışarı çıkarıldı.
ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar
"Bugün çok güzel bir gün için buradayız. Tanrı'ya şükrederek, inancımızı tazelemiş bir şekildeyiz. İki korkunç yıldan sonra ve esaretten sonra rehinelerimiz ailelerinin arasına katıldılar. Şu anda 20 rehine evlerine geri döndü. Bu savaş ve tehlike şu anda sona erdi, silahlar sustu ve artık güneş huzurlu topraklar üzerinde yükseliyor. Sonsuza kadar barış olacak.
"YENİ BİR ORTA DOĞU OLUŞTURULUYOR"
Bu sadece savaşın sonu değil aynı zamanda terör çağının sonu inanç ve umut çağının yeninden başlangıcı. Yeni bir Orta Doğu oluşturuluyor.
"ORTA DOĞU'NUN ALTIN ÇAĞI BAŞLIYOR"
Arap ve İslam dünyasına teşekkür etmek istiyorum. Hamas'ı ikna ettiler ve harika bir galibiyet yaşandı barış adına. Şu an çok sıradışı bir zamandan geçiyoruz. Nesiller sonra bugün her şeyin daha iyiye gitmeye başladığı an olarak hatırlanacak. Orta Doğu'nun altın çağı başlıyor diyebilirim.
Steve de teşekkür etmek istiyorum, çok iyi pazarlık yapar ve çok iyi bir insandır. Orta Doğu'da çok sevilir ve herkes ona çok saygı duyar.
"8 SAVAŞI BİTİRDİM"
Yedi savaşı bitirdim aslında bugünle birlikte sekiz oldu çünkü rehineler geri geldi. Çok hoş bir his ve bunu ilk defa bitirdim. Sekiz ayda sekiz savaşı sonlandırdıysanız savaşı sevmiyorsunuz demektir. Herkes yönetime geldiğimde gaddar olacağımı düşünüyordu.
"AYNI ŞEYLERİ YAŞAMAK İSTEMEYİZ"
İsrail birlikte bizim yardımımızla birlikte kazanabileceği her şeyi kazandı. Yalnızca şu anda elimizdeki bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Aynı şeyleri yaşamak istemeyiz.
