03 Ekim 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Siyonist Bakan Ben Gvir Sumud aktivistlerine hakaretler yağdırdı
Katil İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Aşdod Limanı’nda alıkonulan Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu alana giderek skandal sözler söyledi. Aktivistlere İbranice hakaretler eden Ben-Gvir, “Bunlar filonun teröristleri. Tamamı terörist.” ifadelerini kullandı.