Rusya ile Estonya arasında hava sahası gerilimi! Estonya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı A Haber'de: "NATO'nun savunma kapasitesini artırıyoruz"

30 Eylül 2025, Salı
Giriş: 30.09.2025 19:27 Güncelleme: 30.09.2025 19:36
Rusya ile Estonya arasında hava sahası gerilimi tırmanıyor. Estonya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mariin Ratnik, A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. "Rus uçakları sınırdan 10 kilometre içeri girdi" diyen Ratnik, "Rusya eylemlerini bilinçli yapıyor" ifadelerini kullandı. Ratnik, "Her zaman Türkiye’ye güveniyoruz" mesajı da verdi.

Rus savaş uçaklarının geçtiğimiz hafta Estonya hava sahasını 12 dakika boyunca ihlal etmesinin yankıları sürüyor. Başta Estonya ve Polonya olmak üzere birçok ülke, ihlalin tekrarlanması durumunda uçaklara müdahale edileceğini duyurdu. Peki o gün Estonya'da neler yaşandı, Talinn yönetimi nasıl yanıt verdi? Estonya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mariin Ratnik, A Haber'in sorularını yanıtladı.

"RUS UÇAKLARI SINIRDAN 10 KM İÇERİ GİRDİ"

Ratnik, 19 Eylül sabahı Estonya hava sahasında üç adet MiG-31 savaş uçağının ihlal gerçekleştirdiğini belirtti:
"Rus savaş uçakları hava sahamıza girdi ve burada 12 dakika kaldı. Hatta 10 kilometre kadar içeriye nüfuz ettiler. NATO'nun tepkisi net oldu. İtalyan F-35 savaş uçakları havalandı ve Rus uçaklarını çıkmaya zorladı."

"RUSYA EYLEMLERİNİ BİLİNÇLİ YAPIYOR"

Estonyalı yetkili, bu ihlalin tesadüf olmadığını vurguladı:
"2004'ten bu yana böyle bir ihlal görmemiştik. Rus savaş uçakları ne yaptıklarını çok iyi biliyordu. Bu, bilinçli bir eylemdi. Hemen NATO çerçevesinde 4. Madde istişarelerini başlattık, ayrıca BM Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü toplantıya çağırdık."

Danimarka ve İsveç'teki şüpheli drone olaylarına da değinen Ratnik, "Bu drone'lar kritik altyapılarda aksamalara yol açtı. NATO, doğu kanadında gözetim kapasitesini ve caydırıcılığını artırma kararı aldı" dedi.

"NATO'NUN SAVUNMA KAPASİTESİNİ ARTIRIYORUZ"

Macaristan'ın "NATO bizi savaşa sürüklüyor" yönündeki eleştirilerine yanıt veren Ratnik,
"NATO'nun görevi müttefiklerini savunmaktır. Tepkilerimiz net, sakin ve caydırıcıdır. Bu ihlaller gelecekte de tolere edilmeyecek." ifadelerini kullandı.

"RUSYA'NIN AMACI KORKU OLUŞTURMAK"

Ratnik, Moskova'nın Baltık coğrafyasındaki hedefini ise şu sözlerle açıkladı:
"Rusya'nın amacı korku yaratmak ve uluslararası hukukun geçerli olmadığı algısını yaymak. Bu sadece bir sınır ihlali değil, uluslararası hukukun ihlalidir. Hepimizin birlik içinde hareket etmesi gerekiyor."

"TRUMP'IN RUSYA'YA KARŞI MESAJI ÇOK NET"

Ratnik, ABD'nin tavrını da değerlendirdi:
"ABD'nin BM'deki yeni büyükelçisi, bunun bir ihlal olduğunu açıkça belirtti ve buna uygun tepki vereceklerini söyledi. Trump yönetiminden gelen mesaj da çok netti."

"HER ZAMAN TÜRKİYE'YE GÜVENİYORUZ"

Türkiye'nin rolüne de değinen Ratnik,
"Türkiye bizim müttefikimizdir. Çok iyi ikili ilişkilerimiz var. NATO içinde de Türkiye ile güçlü bir ortaklığımız var ve biz her zaman Türkiye'ye güvenebildik." dedi.

