Rusya ile Estonya arasında hava sahası gerilimi! Estonya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı A Haber'de: "NATO'nun savunma kapasitesini artırıyoruz"

Rus savaş uçaklarının geçtiğimiz hafta Estonya hava sahasını 12 dakika boyunca ihlal etmesinin yankıları sürüyor. Başta Estonya ve Polonya olmak üzere birçok ülke, ihlalin tekrarlanması durumunda uçaklara müdahale edileceğini duyurdu. Peki o gün Estonya'da neler yaşandı, Talinn yönetimi nasıl yanıt verdi? Estonya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mariin Ratnik, A Haber'in sorularını yanıtladı.

"RUS UÇAKLARI SINIRDAN 10 KM İÇERİ GİRDİ"

Ratnik, 19 Eylül sabahı Estonya hava sahasında üç adet MiG-31 savaş uçağının ihlal gerçekleştirdiğini belirtti:

"Rus savaş uçakları hava sahamıza girdi ve burada 12 dakika kaldı. Hatta 10 kilometre kadar içeriye nüfuz ettiler. NATO'nun tepkisi net oldu. İtalyan F-35 savaş uçakları havalandı ve Rus uçaklarını çıkmaya zorladı."

"RUSYA EYLEMLERİNİ BİLİNÇLİ YAPIYOR"

Estonyalı yetkili, bu ihlalin tesadüf olmadığını vurguladı:

"2004'ten bu yana böyle bir ihlal görmemiştik. Rus savaş uçakları ne yaptıklarını çok iyi biliyordu. Bu, bilinçli bir eylemdi. Hemen NATO çerçevesinde 4. Madde istişarelerini başlattık, ayrıca BM Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü toplantıya çağırdık."

KUZEY ÜLKELERİNDE ŞÜPHELİ DRONE ALARMI

Danimarka ve İsveç'teki şüpheli drone olaylarına da değinen Ratnik, "Bu drone'lar kritik altyapılarda aksamalara yol açtı. NATO, doğu kanadında gözetim kapasitesini ve caydırıcılığını artırma kararı aldı" dedi.