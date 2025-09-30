30 Eylül 2025, Salı

Haberler Dünya Videoları Rus uçakları Estonya hava sahasını ihlal etti: “Rusya’nın amacı korku oluşturmak”
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2025 19:10
Rus savaş uçakları geçtiğimiz hafta Estonya hava sahasını tam 12 dakika boyunca ihlal etti. Başta Estonya ve Polonya olmak üzere birçok ülke, ihlalin tekrarlanması durumunda uçaklara müdahale edeceklerini açıkladı. Peki, o gün Estonya’da neler yaşandı ve Talinn yönetimi nasıl yanıt verdi? Estonya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mariin Ratnik, A Haber’in sorularını yanıtladı.
