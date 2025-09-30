30 Eylül 2025, Salı
Rus uçakları Estonya hava sahasını ihlal etti: “Rusya’nın amacı korku oluşturmak”
Rus savaş uçakları geçtiğimiz hafta Estonya hava sahasını tam 12 dakika boyunca ihlal etti. Başta Estonya ve Polonya olmak üzere birçok ülke, ihlalin tekrarlanması durumunda uçaklara müdahale edeceklerini açıkladı. Peki, o gün Estonya’da neler yaşandı ve Talinn yönetimi nasıl yanıt verdi? Estonya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mariin Ratnik, A Haber’in sorularını yanıtladı.