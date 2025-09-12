ABD’de kan donduran vahşet! Kafasını kesti çöpe attı

Ukraynalı göçmen Iryna Zarutska ve aktivist Charlie Kirk

ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, çarşamba günü yerel saatle öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğradı. Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi oldu. Trump, saldırıdan bir süre sonra ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.