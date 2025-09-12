ABD'de kan donduran vahşet! Kafasını kesti çöpe attı
ABD art arda yaşanan vahşet olaylarıyla sarsıldı. Ukraynalı göçmen Iryna Zarutska’nın metroda öldürülmesi ve Donald Trump destekçisi aktivist Charlie Kirk’e düzenlenen suikastın ardından bu kez Dallas’ta dehşet verici bir cinayet meydana geldi. 37 yaşındaki Cobos-Martinez, bir motelde tartıştığı 50 yaşındaki Hintli Chandra Nagamallaiah’ı kovalamaca sonrası yakalayarak tekmeledi ve kafasını keserek öldürdü.
Ukrayna'daki savaştan kaçarak ABD'ye göçmen olarak gelen Iryna Zarutska, 22 Ağustos'ta North Carolina'nın Charlotte kentinde bir trende seyahat ederken Decarlos Brown adlı siyahi bir ABD'li tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, çarşamba günü yerel saatle öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğradı. Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi oldu. Trump, saldırıdan bir süre sonra ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.
DALLAS POLİSİ TUTUKLADI!
ABD Iryna Zarutska ve Charlie Kirk suikastiyle sarsılırken, Dallas'ta yaşanan bir vahşet de ülkenin gündemine girdi.
37 yaşındaki Yordanis Cobos-Martinez Dallas'ta kendisine bozuk çamaşır makinesini kullanmamasını söyleyen moteldeki 50 yaşındaki Hintli Chandra Nagamallaiah'ı katletti.
Olay sonrası Yordanis Cobos-Martinez Dallas polisi tarafından tutuklandı.
KAFASINI KESTİ ÇÖP KUTUSUNA ATTI!
Görgü tanıkları ve Dallas polisinin aldığı ifadelere göre; Cobos-Martinez motelde hem yaşıyor hem de çalışıyordu. Vahşetin tanıkları ve görüntülere göre, 50 yaşındaki Chandra Nagamallaiah'ın, Cobos-Martinez'den kaçtığı görülüyor.
Yaşanan kovalamaca sonrası Hintli adamı yakalayan Martinez, önce başına vurdu, sonra tekmeledi, ardından kafasını kesti ve çöp kutusuna attı.
Polisler Martinez'i elindeki bıçakla kanlar içinde kalmış bir şekilde tutukladı. Martinez, Nagamallaiah'ı öldürdüğünü itiraf etti.
