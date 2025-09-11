Trump destekçisi aktivist silahlı saldırıda öldü! ABD Başkanından açıklama | A Haber’de çarpıcı yorum: Trump’a mesaj olabilir

ABD'de Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerinden sağcı aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı düzenlendi.

FBI Direktörü Patel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Kirk'ün öldürülmesine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.



Daha önce saldırıyla ilgili olarak bir şüphelinin gözaltına alındığını duyuran Patel, yeni açıklamasında, söz konusu şüphelinin sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığını ve zanlının yakalanması için soruşturma ve arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

AMERİKA İÇİN KARA BİR GÜN



Öte yandan ABD Başkanı Trump, bir video mesaj yayınlayarak Kirk'ün öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



Trump, mesajında, "Charlie Kirk suikastinden dolayı üzüntü ve öfke içindeyim. Bugün Amerika için kara bir gün." ifadesini kullandı ve ünlü aktivistin milyonlarca genç Amerikalıya ilham olduğunu belirtti.