Trump destekçisi aktivist silahlı saldırıda öldü! ABD Başkanından açıklama | A Haber'de çarpıcı yorum: Trump'a mesaj olabilir
ABD'de Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerden sağcı aktivist Charlie Kirk silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anları anbean kameraya yansırken gözaltına alınan şüphelinin ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı. A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler konuya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
ABD'de Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerinden sağcı aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı düzenlendi.
FBI Direktörü Patel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Kirk'ün öldürülmesine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Daha önce saldırıyla ilgili olarak bir şüphelinin gözaltına alındığını duyuran Patel, yeni açıklamasında, söz konusu şüphelinin sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığını ve zanlının yakalanması için soruşturma ve arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
AMERİKA İÇİN KARA BİR GÜN
Öte yandan ABD Başkanı Trump, bir video mesaj yayınlayarak Kirk'ün öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Trump, mesajında, "Charlie Kirk suikastinden dolayı üzüntü ve öfke içindeyim. Bugün Amerika için kara bir gün." ifadesini kullandı ve ünlü aktivistin milyonlarca genç Amerikalıya ilham olduğunu belirtti.
Kirk'ün büyük bir vatansever olduğunu anlatan ABD Başkanı, tüm ABD halkına taziye dileklerini sunduğunu kaydetti.
ABD'deki "radikal sol" grupların, Kirk gibi Cumhuriyetçi aktivistleri "şeytanlaştırdığını" ve bunun sonucunda bu tür siyasi şiddet olaylarının önünün açıldığını savunan Trump, ABD'de yaşanan bu olayı "terörizm" ifadesiyle tanımladı.
Trump, Amerika'da "radikal solun siyasi şiddetinin" giderek arttığını savunarak, bu şiddete neden olan herkesle ve her kesimle mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.
Başkan Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kirk'ün hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelindeki bayrakların 14 Eylül akşamına kadar yarıya indirilmesi talimatını verdiğini duyurmuştu.
SALDIRININ FAİLİ GÖZALTINDA
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, saldırının sorumlusunun yakalandığını açıklamıştı.
Patel, "Charlie Kirk'ün hayatını kaybetmesine neden olan korkunç silahlı saldırının faili gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullanarak, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini belirtmişti.
Cox, FBI Direktörü Kash Patel ve Trump ile olayın ardından sürekli iletişim halinde olduğunu ve tam bir uyum içerisinde çalıştıklarını ifade etmişti.
ABD için trajik bir gün yaşandığını vurgulayan Cox, "Bunun siyasi bir suikast olduğunu açıkça belirtmek istiyorum." demişti.
Aynı basın toplantısında konuşma yapan yetkililerden birisi, ateş eden kişinin "tamamen koyu renkli kıyafetler giydiğini" ve atışın "muhtemelen bir çatıdan" geldiğini söylemişti.
OLAY
ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'ın verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, yerel saatle çarşamba günü öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğramıştı.
Kirk, açık alanda konuşma yaptığı esnada, nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi olmuştu.
Trump, saldırıdan bir süre sonra ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
ABD medyasına düşen bazı haberlerde, bir zanlının gözaltına alındığı iddiaları yer almış, ancak kısa süre sonra söz konusu kişinin olayın zanlısı olmadığı açıklanmıştı.
ABD'deki üniversite kampüslerindeki öğrencilere muhafazakar fikirleri yayma amaçlı, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, ABD merkezli X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'ta ise 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyordu.
Kirk, özellikle gençler arasındaki popülaritesi sayesinde Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerini kazanmasına sağladığı katkıyla biliniyordu.
ABD'deki Cumhuriyetçi muhafazakar çevrelerde etkin olan Kirk aynı zamanda İsrail'e verdiği güçlü destekle de tanınıyordu.
Saldırıya ilişkin açıklamasında Trump, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie seni seviyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Kirk'ün saldırı haberine ilişkin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da aktivist için "dua ettiğini" belirtmişti.
"TRUMP'TAN SONRA NETANYAHU DA 'SAĞLIĞI İÇİN DUACIYIZ' DEDİ"
A Haber'de yayınlanan Melih Altınok İle Sebep Sonuç programına katılan uzman isimlerde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o değerlendirdirmeler....
Gazeteci Gaffar Yakınca: Trump "Dua ediyorum" demiş ama, bir kişi daha var, Netanyahu da "Sağlığı için duacıyız" demiş. İsrail ABD'nin Orta Doğu aparatıdır. ABD'yi kim yönetiyorsa, İsrail ile de ilişkileri de o kurar. Muhalefette kalanlar da İsrail'i kaptırmış olmanın üzüntüsüyle iktidardakini boşa düşürmeye çalıştı. Çünkü Trump bir yandan demokratlara göre daha dürüst, iyi şeyler yapıyor görünüyor ama onlara göre radikal İsrail destekçisi. İsrail karşıtı bir eylem olduğunu düşünmüyorum.
"TRUMP'A MESAJ NİTELİĞİNDE"
Utah ufacık sağcı bir eyalet. Mormonların egemen olduğu bir yer idam cezası da var. Bu üniversite de ABD üniversiteleri arasında sağcıların en kolay konuşabileceği yer. Oradan bir olay yaşanıyor ve belki de evet bunlar kalkıp Trump'a kalkıp "Senin çevrendeki ateşi daraltıyoruz" mesajı veriyor olabilir.
Gazeteci Güngör Yavuzaslan: Böyle kalabalık bir mitingde atış yapıldı. Trump da aynı şekilde suikasta uğramıştı. Trump'ı tabi gizli servis koruyor. Anladığım kadarıyla bir binanın üzerinden atış yapıyor, Trump'a da bir binadan ateş edilmişti. İyi bir silahla atış yapılıyor, çok profesyonelce planlanmış bir saldırı. Bunu tek başına mı yapıyor?
