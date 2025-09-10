ABD’de korkunç cinayet! Trump Ukraynalı Iryna Zarutska’nın katili için ölüm cezası istedi

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, 22 Ağustos'ta North Carolina'nın Charlotte kentinde trende seyahat ederken Decarlos Brown adlı siyahi bir ABD'li tarafından bıçaklanarak öldürülen Zarutska hakkında paylaşım yaptı.



Zarutska'nın ABD'ye "güvenlik ve barış" arayışıyla geldiğine dikkati çeken Trump, "Ukrayna'dan ABD'ye barış ve güvenlik arayışıyla gelen güzel, genç kadını vahşice öldüren hayvan, '(şüphesiz ki) çabuk' bir yargılamaya tabi tutulmalı ve (ona) sadece ölüm cezası verilmelidir." ifadelerini kullandı.



Trump, söz konusu cezadan başka bir seçeneğin olmadığını vurguladı.



UKRAYNALI GÖÇMENİN ÖLDÜRÜLMESİ



Ukrayna'daki savaştan kaçarak ABD'ye göçmen olarak gelen Iryna Zarutska, 22 Ağustos'ta North Carolina'nın Charlotte kentinde bir trende seyahat ederken Decarlos Brown adlı siyahi bir ABD'li tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.