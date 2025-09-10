10 Eylül 2025, Çarşamba
Haberler Dünya Haberleri ABD'de korkunç cinayet! Trump Ukraynalı Iryna Zarutska'nın katili için ölüm cezası istedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 10.09.2025 17:01 Güncelleme: 10.09.2025 17:07
ABD’de korkunç cinayet! Trump Ukraynalı Iryna Zarutska’nın katili için ölüm cezası istedi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin North Carolina eyaletinde, Ukraynalı göçmen Iryna Zarutska'yı bıçaklayarak öldüren ABD'linin ölüm cezasına çarptırılması gerektiğini belirtti.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, 22 Ağustos'ta North Carolina'nın Charlotte kentinde trende seyahat ederken Decarlos Brown adlı siyahi bir ABD'li tarafından bıçaklanarak öldürülen Zarutska hakkında paylaşım yaptı.

Zarutska'nın ABD'ye "güvenlik ve barış" arayışıyla geldiğine dikkati çeken Trump, "Ukrayna'dan ABD'ye barış ve güvenlik arayışıyla gelen güzel, genç kadını vahşice öldüren hayvan, '(şüphesiz ki) çabuk' bir yargılamaya tabi tutulmalı ve (ona) sadece ölüm cezası verilmelidir." ifadelerini kullandı.

Trump, söz konusu cezadan başka bir seçeneğin olmadığını vurguladı.

UKRAYNALI GÖÇMENİN ÖLDÜRÜLMESİ

Ukrayna'daki savaştan kaçarak ABD'ye göçmen olarak gelen Iryna Zarutska, 22 Ağustos'ta North Carolina'nın Charlotte kentinde bir trende seyahat ederken Decarlos Brown adlı siyahi bir ABD'li tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Charlotte Bölgesel Ulaşım Sistemi tarafından sağlanan bir videodan alınan bu ekran görüntüsü, 22 Ağustos 2025’te banliyö treninde bıçaklanarak hayatını kaybeden Iryna Zarutska’yı (altta sağda) gösteriyor. (EPA)Charlotte Bölgesel Ulaşım Sistemi tarafından sağlanan bir videodan alınan bu ekran görüntüsü, 22 Ağustos 2025’te banliyö treninde bıçaklanarak hayatını kaybeden Iryna Zarutska’yı (altta sağda) gösteriyor. (EPA)

Daha önce 14 ağır suç kaydı olduğu belirtilen Brown'ın birinci derece cinayetten yargılanacağı açıklanmıştı.

Zarutska'nın öldürülmesine ilişkin video kaydı dün ABD kamuoyuna yansımış ve söz konusu görüntüler büyük tepki çekmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Zarutska'nın ailesine başsağlığı dilerken bu tür suçluların hapisten çıkmaması gerektiğini dile getirmişti.

