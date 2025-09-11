Siyonist Bakan Katz’e Türk vatandaştan görüntülü arama şoku! O anlar gündem oldu | Katz’dan açıklama

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI

Paylaşılan ekran görüntüleri ve sert ifadeler içeren mesajlar kısa sürede yayılırken, Katz'a ait olduğu öne sürülen telefon numarası da sosyal medyada paylaşıldı. Birçok kullanıcı, söz konusu numaraya gönderdiği mesajları yayımlamaya başladı.

KATZ'DAN AÇIKLAMA

Yaşanan olayın ardından dalga konusu olan siyonist Bakan Katz'dan ise açıklama geldi. Katz, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi: "Dünyanın çeşitli ülkelerinden örgütlü İslamcı-cihatçı çeteler, gizlilik derecesi olmayan sivil telefonumu arayarak nefret dolu mesajlar ve tehditler bırakıyor.

Onlar beni aramaya ve tehdit etmeye devam edecekler, ben de onların terör örgütü liderlerinin ortadan kaldırılmasını emretmeye devam edeceğim."

(Foto: AA)

İSRAİL'DEN GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazzekentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı GazzeŞeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.