29 Ağustos 2025, Cuma
Siyonist Bakan Ben Gvir'den skandal! Başkan Erdoğan'ı hadsizce hedef aldı | AK Parti'den tepki...

Siyonist Bakan Ben Gvir'den skandal! Başkan Erdoğan'ı hadsizce hedef aldı | AK Parti'den tepki...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2025 17:18 Güncelleme: 29.08.2025 22:16
Siyonist Bakan Ben Gvir’den skandal! Başkan Erdoğan’ı hadsizce hedef aldı | AK Parti’den tepki...

Terör devleti İsrail'in eli kanlı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, haddini aşarak Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Siyonist bakan sosyal medya hesabında Başkan Erdoğan ile şehit İsmail Haniye'nin fotoğrafını paylaşarak "Turkey = Hamas" ifadelerini kullandı. Ben Gvir'e AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ise sert tepki geldi. Çelik, katıldığı canlı yayın programında, "Bu bir İsrail kara propagandası. Bunları yapanlar modern zaman Nazileri" ifadelerini kullandı.

Terör devleti İsrail, Gazze'de aylardır saldırılarına devam ederken Başkan Erdoğan ise zulmü lanetleyerek mazlumların yanında olduğunu her seferinde belirtiyor.

Bunu hazmedemeyen İsrailli bakanlar ise Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik küstah ifadeler kullanmaya devam ediyor.

Son olarak Terör devleti İsrail'in eli kanlı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, haddini aşarak Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

Siyonist bakan sosyal medya hesabında Başkan Erdoğan ile şehit İsmail Haniye'nin fotoğrafını paylaşarak "Turkey = Hamas" ifadelerini kullandı.

TEPKİ YAĞDI
Ben Gvir''in skandal paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ
Bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ise sert tepki geldi. Çelik,katıldığı canlı yayın programında "Bu bir İsrail kara propagandası. Bunları yapanlar modern zaman Nazileri" ifadelerini kullandı. Çelik, "Bu bir İsrail kara propagandası. Bunları yapanlar modern zaman Nazileri" ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamaları şöyle: "Bu şebekenin mensupları mahkum, tanımlama ve öne çıkarma gücünün tekelinde kendilerinde olduğu sanrısı ile hareket ediyorlar. Çekincemiz yok. Cumhurbaşkanımız yasaklı olduğu dönemde ABD'ye ziyaretinde sizce Hamas bir terör örgütü müdür diye sormuştu.

O zaman Hamas bir terör örgütü değil, kendi ülkesi için mücadele eden bir yapıdır demişti. İsrail tarafına yıllarca sorduk, siz Hamas'a terör örgütü diyorsunuz ama seçimlere girmesine müsaade ettiniz ancak seçimleri kazandıktan sonra sonuçları tanımadınız, nasıl oluyor da terörist demeye devam ediyorsunuz.

Bu açıklamayı yapan sanıyor ki Hamas eşittir Türkiye dediğinde Türkiye'ye hakaret ediyor. Şu an herkes İsrail ile eşitlenmekten korkar. A eşitir İsrail demek o kişinin insanlık düşmanı olduğu anlamına gelir. Bu son kullanma tarihi geçmiş bir propaganda. İsimleri sadece katliamla anılan bir şebekeden başka bir şey değiller. Bunları yapanlar modern zamanın nazileridir. Gazze'ye saldırı dünyaya saldırıdır. İsrail katliam ile anılan bir şebekeden ibarettir."

Siyonist Bakan Ben Gvir’den skandal! Başkan Erdoğan’ı hadsizce hedef aldı | AK Parti’den tepki...

İşte o tepkiler...

"Fark şu ki, Türkiye'den korkuyorsunuz"

İ"srail=Terorist"

"Israel = Hitler"

"Türk milleti batmaz, SAVAŞIRIZ"

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR
İşgalci İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 59 artarak, 63 bin 25'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere hayatını kaybeden 59 Filistinli ve 182 yaralının getirildiği belirtildi. İsrail ordusunun ateşkesi bozduktan sonra Gazze'de 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 178 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 47 bin 449 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin yaralandığı aktarıldı.

