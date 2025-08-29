Siyonist Bakan Ben Gvir'den skandal! Başkan Erdoğan'ı hadsizce hedef aldı | AK Parti'den tepki...
Terör devleti İsrail'in eli kanlı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, haddini aşarak Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Siyonist bakan sosyal medya hesabında Başkan Erdoğan ile şehit İsmail Haniye'nin fotoğrafını paylaşarak "Turkey = Hamas" ifadelerini kullandı. Ben Gvir'e AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ise sert tepki geldi. Çelik, katıldığı canlı yayın programında, "Bu bir İsrail kara propagandası. Bunları yapanlar modern zaman Nazileri" ifadelerini kullandı.
Terör devleti İsrail, Gazze'de aylardır saldırılarına devam ederken Başkan Erdoğan ise zulmü lanetleyerek mazlumların yanında olduğunu her seferinde belirtiyor.
Bunu hazmedemeyen İsrailli bakanlar ise Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik küstah ifadeler kullanmaya devam ediyor.
Son olarak Terör devleti İsrail'in eli kanlı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, haddini aşarak Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.
Siyonist bakan sosyal medya hesabında Başkan Erdoğan ile şehit İsmail Haniye'nin fotoğrafını paylaşarak "Turkey = Hamas" ifadelerini kullandı.
TEPKİ YAĞDI
Ben Gvir''in skandal paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı.
AK PARTİ'DEN TEPKİ
Bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ise sert tepki geldi. Çelik,katıldığı canlı yayın programında "Bu bir İsrail kara propagandası. Bunları yapanlar modern zaman Nazileri" ifadelerini kullandı. Çelik, "Bu bir İsrail kara propagandası. Bunları yapanlar modern zaman Nazileri" ifadelerini kullandı.
Çelik'in açıklamaları şöyle: "Bu şebekenin mensupları mahkum, tanımlama ve öne çıkarma gücünün tekelinde kendilerinde olduğu sanrısı ile hareket ediyorlar. Çekincemiz yok. Cumhurbaşkanımız yasaklı olduğu dönemde ABD'ye ziyaretinde sizce Hamas bir terör örgütü müdür diye sormuştu.
O zaman Hamas bir terör örgütü değil, kendi ülkesi için mücadele eden bir yapıdır demişti. İsrail tarafına yıllarca sorduk, siz Hamas'a terör örgütü diyorsunuz ama seçimlere girmesine müsaade ettiniz ancak seçimleri kazandıktan sonra sonuçları tanımadınız, nasıl oluyor da terörist demeye devam ediyorsunuz.
Bu açıklamayı yapan sanıyor ki Hamas eşittir Türkiye dediğinde Türkiye'ye hakaret ediyor. Şu an herkes İsrail ile eşitlenmekten korkar. A eşitir İsrail demek o kişinin insanlık düşmanı olduğu anlamına gelir. Bu son kullanma tarihi geçmiş bir propaganda. İsimleri sadece katliamla anılan bir şebekeden başka bir şey değiller. Bunları yapanlar modern zamanın nazileridir. Gazze'ye saldırı dünyaya saldırıdır. İsrail katliam ile anılan bir şebekeden ibarettir."
İşte o tepkiler...
"Fark şu ki, Türkiye'den korkuyorsunuz"
İ"srail=Terorist"
"Israel = Hitler"
"Türk milleti batmaz, SAVAŞIRIZ"
İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR
İşgalci İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 59 artarak, 63 bin 25'e yükseldi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.
Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere hayatını kaybeden 59 Filistinli ve 182 yaralının getirildiği belirtildi. İsrail ordusunun ateşkesi bozduktan sonra Gazze'de 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 178 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 47 bin 449 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin yaralandığı aktarıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zeka testi: Gizli sayı nerede? 789 kişiden 19'u bulabildi
- A Milli Takım Dünya Kupası yolunda: Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte Milli Takım maç fikstürü
- Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili faziletleri nelerdir? 2025 Diyanet dini günler takvimi
- Altında ok yaydan çıktı: 4.500 TL eşiği kırıldı! Yeni hedef belli oldu! Yıl sonunda gram altın...
- FENERBAHÇE AVRUPA MAÇ TAKVİMİ 2025 | Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakipleri kim? İşte maç fikstürü
- 2025 YKS TABAN PUANLARI: 2-4 yıllık üniversite bölümleri, kontenjanları ve başarı sıralamaları
- 30 Ağustos SOLOTÜRK GÖSTERİ SAATLERİ 2025 | Zafer Bayramı'na özel SoloTürk gösteri uçuşu ne zaman gerçekleşecek?
- 30 Ağustos'ta ne oldu, kaçıncı yıl dönümü? 30 Ağustos Zafer Bayramı anlam ve önemi nedir? Detaylı tarihi anlatım
- MEB 15 bin öğretmen ataması sonuçlarını duyurdu
- Türkiye’nin En Değerli 5 MARKASI BELLİ OLDU! İşte marka değerleri milyar dolarları aşan TÜRK şirketleri
- 30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri: 2, 4, 6, 8 kıtalık yürekleri titreten en anlamlı ve duygusal dizeler
- 29 Ağustos yarım gün mü, tam gün mü? Zafer Bayramı kaç gün sürecek?