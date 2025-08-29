Siyonist Bakan Ben Gvir’den skandal! Başkan Erdoğan’ı hadsizce hedef aldı | AK Parti’den tepki...

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Siyonist bakan sosyal medya hesabında Başkan Erdoğan ile şehit İsmail Haniye'nin fotoğrafını paylaşarak "Turkey = Hamas" ifadelerini kullandı.

TEPKİ YAĞDI

Ben Gvir''in skandal paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

Bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ise sert tepki geldi. Çelik,katıldığı canlı yayın programında "Bu bir İsrail kara propagandası. Bunları yapanlar modern zaman Nazileri" ifadelerini kullandı. Çelik, "Bu bir İsrail kara propagandası. Bunları yapanlar modern zaman Nazileri" ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamaları şöyle: "Bu şebekenin mensupları mahkum, tanımlama ve öne çıkarma gücünün tekelinde kendilerinde olduğu sanrısı ile hareket ediyorlar. Çekincemiz yok. Cumhurbaşkanımız yasaklı olduğu dönemde ABD'ye ziyaretinde sizce Hamas bir terör örgütü müdür diye sormuştu.

O zaman Hamas bir terör örgütü değil, kendi ülkesi için mücadele eden bir yapıdır demişti. İsrail tarafına yıllarca sorduk, siz Hamas'a terör örgütü diyorsunuz ama seçimlere girmesine müsaade ettiniz ancak seçimleri kazandıktan sonra sonuçları tanımadınız, nasıl oluyor da terörist demeye devam ediyorsunuz.

Bu açıklamayı yapan sanıyor ki Hamas eşittir Türkiye dediğinde Türkiye'ye hakaret ediyor. Şu an herkes İsrail ile eşitlenmekten korkar. A eşitir İsrail demek o kişinin insanlık düşmanı olduğu anlamına gelir. Bu son kullanma tarihi geçmiş bir propaganda. İsimleri sadece katliamla anılan bir şebekeden başka bir şey değiller. Bunları yapanlar modern zamanın nazileridir. Gazze'ye saldırı dünyaya saldırıdır. İsrail katliam ile anılan bir şebekeden ibarettir."

İşte o tepkiler...

"Fark şu ki, Türkiye'den korkuyorsunuz"

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İ"srail=Terorist"

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"Israel = Hitler"