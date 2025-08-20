Gazze’ye topyekün ölüm fermanı! Katliam için 60 bin asker göreve çağrıldı | İsrail Savunma Bakanı Katz onayladı

20 Ağustos 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 20.08.2025 09:54 Güncelleme: 20.08.2025 10:44
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onayladığı duyuruldu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, gece Genelkurmay Başkanı Zamir ve işgal güçleri kurmaylarıyla Gazze kentinin işgali üzerine yapılan toplantının ardından Bakan Katz, bu sabah işgal planını onayladı.

Savunma Bakanı Katz'ın kenti işgal planı kapsamında yaklaşık 1 milyon Filistinlinin bölgenin güneyine sürülmesi için yürütülen hazırlıkları da onayladığı aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz (İHA)İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz (İHA)

Gazze kentini işgal saldırılarına, "Gideon'un Savaş Arabaları II" verildiği duyuruldu.

İsrail, 18 Mart'ta ateşkesi bozmasının ardından 17 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ndeki işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için "Gideon'un Savaş Arabaları" isimli saldırılar başlatmıştı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, Maliye Bakanı Bazelal Smotrich ve diğer bakanlar (İHA)İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, Maliye Bakanı Bazelal Smotrich ve diğer bakanlar (İHA)

60 BİN YEDEK İŞGALCİ GÖREVE

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gazze kentini işgal hazırlıkları yapan İsrail işgal güçleri, 60 bin yedek askeri göreve çağırma kararı aldı.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in dün gece Gazze kentini işgal planını Savunma Bakanı Yisrael Katz'a sunmasının ardından alınan kararla ilerleyen günlerde 60 bin yedek asker silah altına alınacak.

Gazze Şeridi, AFPGazze Şeridi, AFP

Göreve çağrılacak yedek askerlerin tamamının Gazze kentini işgal saldırılarına katılmasının öngörülmediği belirtilirken kente işgal saldırılarının sürmesi halinde işgal güçlerindeki yedek asker sayısının 130 bine çıkması bekleniyor.

Gazze Şeridi, AFPGazze Şeridi, AFP

Söz konusu karar, Savunma Bakanı Katz'ın Genelkurmay Başkanı Zamir ve işgal güçleri kurmaylarıyla Gazze kentinin işgali planının görüşüldüğü toplantı sonrası geldi.

GAZZELİLER İŞGAL PLANINI REDDEDİYOR!


İSRAİL, GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazzekentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Gazze Şeridi, AFPGazze Şeridi, AFP

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basında yer alan haberlerde de işgal güçlerinin Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Gazze Şeridi, AFPGazze Şeridi, AFP

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

Gazze Şeridi, AFPGazze Şeridi, AFP

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı GazzeŞeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

