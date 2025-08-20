Gazze’ye topyekün ölüm fermanı! Katliam için 60 bin asker göreve çağrıldı | İsrail Savunma Bakanı Katz onayladı

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, gece Genelkurmay Başkanı Zamir ve işgal güçleri kurmaylarıyla Gazze kentinin işgali üzerine yapılan toplantının ardından Bakan Katz, bu sabah işgal planını onayladı.



Savunma Bakanı Katz'ın kenti işgal planı kapsamında yaklaşık 1 milyon Filistinlinin bölgenin güneyine sürülmesi için yürütülen hazırlıkları da onayladığı aktarıldı.