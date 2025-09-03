Çin’deki birlik ABD’de endişe mi yarattı? Trump’tan Rusya-Çin-Kuzey Kore’ye komplo suçlaması

03 Eylül 2025 tarihinde Çin'in başkenti Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda, Japon saldırganlığına karşı verilen Çin Halk Direniş Savaşı'nda kazanılan zaferin ve İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla düzenlenen askeri geçit törenine; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve yabancı heyetlerin temsilcileri katıldı. (EPA)



ABD'nin "dünyanın en güçlü askeri güçlerine" sahip olduğunu, bu ülkelerin askeri güçlerini asla ABD'ye karşı kullanmayacaklarını savunan Trump, "İnanın bana, bu, yapabilecekleri en kötü şey olur." şeklinde konuştu.



"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"



Trump, Rusya-Ukrayna barış müzakereleri kapsamında ağustosta Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiği sürece yönelik soruya cevabında, Rus lider konusunda "hayal kırıklığına uğradığının" altını çizdi.



Başkan Trump, ABD'nin Ukrayna'daki insanların yaşamlarına yardımcı olmak için bir şeyler yapacağını da sözlerine ekledi.



Açıklamanın, ⁠Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yıl dönümü kutlaması kapsamında Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda büyük askeri geçit töreninin düzenleneceği 3 Eylül'de yayımlanması dikkati çekti.

RUSYA, ÇİN VE KUZEY KORE'Yİ KOMPLO KURMAKLA SUÇLADI

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cevaplanması gereken en önemli soru, Çin Devlet Başkanı Şi'nin, bir yabancı işgalciden özgürlüğünü güvence altına almak için ABD'nin Çin'e verdiği muazzam destek ve kandan bahsedip bahsetmeyeceğidir." ifadelerini kullandı.



Çin'in zafer mücadelesinde birçok Amerikalının hayatını kaybettiğini belirten Trump, cesaret ve fedakarlıklarının "haklı olarak onurlandırılıp hatırlanacağını" umduğunu vurguladı.