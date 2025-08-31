31 Ağustos 2025, Pazar
Tarihin en büyük ŞİÖ Zirvesi Çin’de: Erdoğan’dan Gazze için küresel vicdan çağrısı
Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi, tarihin en kapsamlı buluşması olarak kayda geçiyor. Zirve, aynı zamanda Çin'in küresel liderlik iddiasını pekiştiren büyük bir gövde gösterisine dönüşürken Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gazze'deki soykırımı gündeme taşıyarak dünyaya "küresel vicdan" çağrısı yapacak.
Giriş Tarihi: 31.08.2025 10:32 Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 10:54