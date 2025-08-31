Tarihin en büyük ŞİÖ Zirvesi Çin’de: Erdoğan’dan Gazze için küresel vicdan çağrısı

Asya ve Orta Doğu'nun önde gelen liderleri, Çin'in liman kenti Tianjin'de iki gün sürecek ŞİÖ zirvesi için bir araya geldi. Çinli yetkililer tarafından "tarihin en büyük toplantısı" olarak tanımlanan zirveye, örgüt üyelerinin yanı sıra 16 gözlemci ve ortak ülkenin temsilcileri de katılıyor.