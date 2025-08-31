31 Ağustos 2025, Pazar

Tarihin en büyük ŞİÖ Zirvesi Çin’de: Erdoğan’dan Gazze için küresel vicdan çağrısı

Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi, tarihin en kapsamlı buluşması olarak kayda geçiyor. Zirve, aynı zamanda Çin'in küresel liderlik iddiasını pekiştiren büyük bir gövde gösterisine dönüşürken Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gazze'deki soykırımı gündeme taşıyarak dünyaya "küresel vicdan" çağrısı yapacak.

Asya ve Orta Doğu'nun önde gelen liderleri, Çin'in liman kenti Tianjin'de iki gün sürecek ŞİÖ zirvesi için bir araya geldi. Çinli yetkililer tarafından "tarihin en büyük toplantısı" olarak tanımlanan zirveye, örgüt üyelerinin yanı sıra 16 gözlemci ve ortak ülkenin temsilcileri de katılıyor.

ŞİÖ, bugün Çin, Rusya, Hindistan, İran, Pakistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan gibi devleri bünyesinde barındırıyor. Bu ülkeler, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını ve küresel enerji rezervlerinin büyük bölümünü kontrol ediyor.

Erdoğan: "Gazze'deki vahşet küresel vicdanı sızlatıyor"

Türkiye, zirvede Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından temsil ediliyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetlisi olarak Tianjin'e gelen Erdoğan, hem genel oturumda hem de ikili görüşmelerde Gazze'de yaşanan insanlık dramını gündeme taşıyacak.

Kırmızı halıyla karşılanan Erdoğan, Gazze'deki soykırımı dünya liderlerinin gözleri önüne sererek, "Küresel vicdan bu vahşet karşısında sessiz kalamaz. Artık harekete geçin" mesajını verecek.

Erdoğan ayrıca, küresel sistemin mevcut haliyle krizleri çözmekte yetersiz kaldığını vurgulayacak ve adil bir uluslararası düzenin yeniden inşası gerektiğini dile getirecek.

Putin'den Şi'ye övgü: "Adil bir dünya için ortaklık"

Zirvenin diğer kritik isimlerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Tianjin'de kırmızı halıyla karşılandı. Çin'in ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmayı "istikrar sağlayıcı" olarak niteleyen Putin, Çin-Rusya ortaklığını "adil, çok kutuplu bir dünya düzeni" vizyonuyla tanımladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin de katılımı dikkat çekti. Geçen yıl zirveye katılmayan Modi'nin bu kez Tianjin'de olması, ABD-Hindistan ilişkilerinde yaşanan gerilimin gölgesinde yorumlandı.

Çin sahnede: Diplomasi ve askeri güç gösterisi

CNN International, bu zirvenin Çin için sadece diplomatik değil, aynı zamanda stratejik bir vitrin olduğuna dikkat çekti. Tianjin buluşması, Pekin'de düzenlenecek büyük askeri geçidin hemen öncesine denk geliyor.

Burada Çin, hem II. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya karşı oynadığı rolü öne çıkaracak hem de modern askeri kapasitesini gözler önüne serecek.

Geçide, Putin'in yanı sıra Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Myanmar lideri Min Aung Hlaing ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic gibi isimlerin de katılması bekleniyor.

Türkiye'nin rolü: Gazze ve Ukrayna gündemde

Başkan Erdoğan'ın zirvedeki mesajlarının sadece Gazze ile sınırlı kalmayacağı belirtiliyor.

Erdoğan'ın ayrıca, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuk rolüne hazır olduğunu yinelemesi ve barış görüşmeleri için "her türlü katkıya hazırız" vurgusu yapması bekleniyor.

Yeni dönem vizyonu

Zirvede terörle mücadele, siber güvenlik, ticaretin kolaylaştırılması ve ulaştırma koridorlarının entegrasyonu gibi başlıkların yanı sıra, ŞİÖ'nün 2035 yılına kadar uzanan "Gelişim Stratejisi" de kabul edilecek.

Bu belge, örgütün uzun vadeli yol haritasında kritik bir dönüm noktası olacak.